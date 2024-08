Vụ 2 mẹ con đi grab tử vong tại chỗ: Tạm giữ tài xế xe tải

Ngày 11-8, lãnh đạo Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết Cơ quan CSĐT vừa tạm giữ hình sự tài xế xe tải Nguyễn Văn Rôn (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên- Huế), để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Rôn là người điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm làm 2 mẹ con ngồi trên xe ôm công nghệ (grab) tử vong thương tâm vào chiều cùng ngày.

Trích xuất camera cho thấy xe tải đã chạy qua làn của xe máy gây tai nạn thương tâm

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào lúc 13 giờ 57 phút ngày 10-8, ông T.X.B. (49 tuổi, ngụ TP HCM, là tài xế grab) điều khiển xe máy chở theo chị V.T.S. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) và con trai 6 tuổi của chị S. lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng đi Quốc lộ 1K (TP Dĩ An).

Khi đến giao lộ giao nhau với đường Châu Thới (thuộc phường Bình An, TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe tải do Nguyễn Văn Rôn điều khiển chạy cùng chiều bên trái.

Cú va chạm làm 3 người trên xe ngã xuống đường, hai mẹ con chị S. bị bánh xe cán qua người tử vong, còn tài xế grab may mắn thoát nạn, chỉ bị thương nhẹ.

Clip ghi lại khoảnh khắc tài xế nằm nghỉ trên xe, vừa chạy được 1 phút thì gây tai nạn

Sau khi xảy ra tai nạn, công an đã trích xuất camera an ninh và camera hành trình, xác định tài xế Rôn điều khiển phương tiện chạy lấn vào làn xe hai bánh, rồi va chạm với xe máy dẫn đến hậu quả làm 2 người chết.

Theo một số nhân chứng, mẹ con chị S. vừa mới bước xuống từ cabin xe container do chồng điều khiển được vài phút, thì đón grab để về nhà.

Trước đó vài phút, Nguyễn Văn Rôn đang đậu xe tải sát lề đường để nghỉ trưa, khi vừa lái xe đi được hơn một phút thì va chạm với xe máy đang chở hai mẹ con chị S.

Cơ quan điều tra xác định, tại hiện trường vụ tai nạn, xe tải nằm trên làn đường dành cho xe hai bánh.