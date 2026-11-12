Bố chồng im lặng khi con trai ruồng bỏ con dâu, 3 năm sau hành động của ông khiến tất cả bất ngờ

Hy sinh 7 năm thanh xuân vẫn bị chồng ruồng bỏ

Ngày mới kết hôn với Khoa, Như từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Chồng có công việc ổn định, thu nhập cao, luôn miệng khẳng định cô chỉ cần ở nhà chăm sóc gia đình, chuyện kinh tế đã có anh lo.

Tin tưởng chồng, Như quyết định nghỉ việc khi đang có một công việc khá tốt. Cô sinh liền hai con trong 4 năm đầu hôn nhân. Khi đứa con thứ hai vừa tròn một tuổi, mẹ chồng Như phát hiện mắc bệnh nặng, gần như phải nằm liệt giường.

Suốt hai năm sau đó, Như trở thành người chăm sóc chính trong gia đình. Cô vừa nuôi con nhỏ, vừa lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thuốc men và vệ sinh cho mẹ chồng. Có những đêm con sốt, mẹ chồng trở bệnh, Như gần như không được chợp mắt.

Trong khi đó, Khoa vẫn đi làm, thường xuyên về muộn và dường như mặc nhiên coi mọi hy sinh của vợ là điều hiển nhiên.

Như từng nghĩ chỉ cần gia đình bình yên, những vất vả ấy đều xứng đáng, nhưng cô không ngờ, sau 7 năm chung sống, thứ chờ đợi mình lại là một tờ đơn ly hôn. Khoa bất ngờ tuyên bố tình cảm đã hết, hai người không còn tiếng nói chung và muốn giải thoát cho nhau.

Điều khiến Như đau đớn hơn cả là thái độ lạnh lùng của chồng khi phân chia tài sản. Khoa khẳng định gia đình không còn đồng tiết kiệm nào, toàn bộ tiền kiếm được trong những năm qua đều đã dùng để nuôi con và chăm sóc bố mẹ.

Như không tin, với mức lương cao và những khoản thưởng của Khoa, không thể nào hai vợ chồng không có nổi một khoản tích lũy. Cô hiểu chồng đã chuẩn bị cho cuộc ly hôn này từ lâu, âm thầm chuyển tài sản đi nơi khác để bản thân không phải chia cho vợ.

Thế nhưng, không có bằng chứng trong tay, Như đành chấp nhận ra đi gần như trắng tay.

Một mình nuôi hai con, không nhận được sự hỗ trợ từ chồng cũ

Sau ly hôn, Như đưa hai con ra ngoài thuê nhà. Những ngày đầu vô cùng chật vật, nhiều năm không đi làm khiến cô khó tìm được công việc phù hợp, trong khi tiền thuê nhà, tiền ăn uống và học hành của hai đứa trẻ vẫn phải chi trả đều đặn.

May mắn, chị gái Như có một nhà hàng. Thương em gái rơi vào cảnh khó khăn, chị chủ động đưa cô về làm quản lý. Công việc bận rộn nhưng giúp Như có thu nhập ổn định. Dù cuộc sống không còn dư dả, ít nhất ba mẹ con cũng có thể tự lo cho nhau mà không phải phụ thuộc vào Khoa.

Đáng thất vọng hơn, người đàn ông từng hứa sẽ chăm lo cho vợ con lại liên tục tìm cách thoái thác trách nhiệm chu cấp. Mỗi lần Như nhắc đến tiền nuôi con, Khoa đều viện đủ lý do, khi thì nói khó khăn tài chính, lúc lại cho rằng vợ cũ đã có công việc nên có thể tự xoay xở.

Về phần bố chồng cũ, ngày Khoa và Như ly hôn, ông không hề lên tiếng can thiệp. Như từng nghĩ ông cũng mặc nhiên đồng tình với quyết định của con trai.

Dù vậy, trong suốt hai năm sau đó, ông vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình hai đứa cháu. Ông không đến nhà, cũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện ly hôn. Như không ngờ sự im lặng ấy lại che giấu một câu chuyện khác.

Nhìn cuốn sổ tiết kiệm trên bàn, Như hiểu rằng 4 tỷ đồng không chỉ là tiền bạc. Đó còn là sự công nhận muộn màng dành cho những năm tháng cô đã hy sinh vì gia đình ấy. Ảnh minh họa

Bố chồng cũ bất ngờ mang đến cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ đồng

Một buổi chiều, khi Như vừa đón hai con đi học về, chuông cửa bất ngờ vang lên. Đứng trước cửa là bố chồng cũ, ông đã già đi nhiều, tóc bạc gần hết, trên tay cầm một chiếc túi hồ sơ.

Sau khi hỏi han hai đứa cháu, ông ngồi xuống phòng khách rồi lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, đặt trước mặt Như.

"Con cầm lấy cái này đi. Đây là phần tài sản đáng lẽ con phải được hưởng".

Như mở cuốn sổ, nhìn con số 4 tỷ đồng mà sững sờ. Cô tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng hỏi lại.

Bố chồng cũ bình tĩnh giải thích rằng ông đã biết chuyện Khoa âm thầm chuyển phần lớn tài sản trước khi ly hôn. Ông cũng hiểu con dâu là người chịu nhiều thiệt thòi nhất sau 7 năm hy sinh cho gia đình.

Thời điểm ấy, ông không lên tiếng vì sợ con trai cảnh giác, tìm cách che giấu mọi chuyện kỹ hơn. Ông muốn chờ cơ hội thích hợp để lấy lại phần tài sản mà Như đáng được nhận.

Gần đây, khi Khoa thông báo muốn tái hôn, ông mới tìm cách thuyết phục con trai giao một khoản tiền riêng cho mình giữ hộ. Ông phân tích rằng nếu để vợ mới biết về số tiền tích lũy này, Khoa có thể gặp những rắc rối trong việc phân định tài sản sau hôn nhân.

Vốn là người tính toán, Khoa nghe bố nói thấy hợp lý nên lập tức đồng ý. Không ngờ, số tiền ấy cuối cùng lại được ông mang đến cho con dâu cũ.

Như nghẹn ngào, hai tay run lên khi nhìn cuốn sổ tiết kiệm. Cô không biết phải nói gì trước hành động bất ngờ này.

Bố chồng cũ nhìn hai đứa cháu đang ngồi chơi bên cạnh rồi chậm rãi nói: "Con cứ cầm đi. Số tiền này con đáng được nhận. Nếu không nhận thì con mới là người chịu thiệt. Bố già rồi, không thể chăm sóc các cháu nhiều như trước. Chỉ mong con đừng trách bố vì ngày ấy đã không thể đứng ra nói giúp con".

Nói đến đây, mắt ông đỏ hoe.

Như bật khóc, suốt ba năm qua, cô đã cố gắng mạnh mẽ, tự mình gánh vác mọi chuyện và gần như không còn tin vào tình nghĩa của gia đình chồng cũ.

Khoa đã lấy đi của cô thanh xuân, công việc và niềm tin vào hôn nhân. Nhưng ít nhất, cuộc đời vẫn để lại một người bố chồng cũ biết phân biệt đúng sai, không vì bênh vực con ruột mà nhắm mắt trước những bất công.

Nhìn cuốn sổ tiết kiệm trên bàn, Như hiểu rằng 4 tỷ đồng không chỉ là tiền bạc. Đó còn là sự công nhận muộn màng dành cho những năm tháng cô đã hy sinh vì gia đình ấy.

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, đôi khi điều khiến người ta ấm lòng nhất không phải là nhận lại được bao nhiêu tài sản, mà là biết rằng những hy sinh và thiệt thòi của mình chưa bao giờ hoàn toàn bị lãng quên.