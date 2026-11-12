Càng có tuổi càng thấm thía: Tiết kiệm không phải keo kiệt mà là giữ đường lui cho chính mình

Tiết kiệm là cách người trung niên tự bảo vệ mình trước rủi ro

Tiền bạc không mua được tất cả, nhưng có thể giúp con người vượt qua rất nhiều tình huống khó khăn. Đặc biệt ở tuổi trung niên, một khoản tiền dự phòng đôi khi còn quý hơn những món đồ đắt đỏ hay cuộc sống hào nhoáng bên ngoài.

Bộ phim truyền hình Một năm không có công việc từng gây chú ý với câu chuyện của nhân vật He Yu. Sau hơn 10 năm làm việc tại Thượng Hải, cô bất ngờ thất nghiệp vì không đồng tình với sự thay đổi vị trí công việc của công ty. Ban đầu, He Yu tin rằng khoản tiết kiệm tích lũy nhiều năm đủ giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thế nhưng, sau khi trừ đi những khoản tiền đã cho bạn bè vay, tài khoản của cô chỉ còn 60.000 NDT (hơn 231 triệu đồng). Trong khi đó, tiền trả góp ô tô, tiền thuê nhà, bảo hiểm và sinh hoạt phí vẫn phải thanh toán đều đặn. Số tiền ít ỏi ấy thậm chí không đủ giúp cô cầm cự quá nửa năm.

Biến cố càng trở nên nghiệt ngã khi mẹ He Yu được chẩn đoán mắc khối u ác tính. Bệnh viện yêu cầu cô thanh toán 160.000 NDT (khoảng 616 triệu đồng) tiền phẫu thuật trong vòng hai ngày. Không đủ khả năng chi trả, cô buộc phải bán xe, vay mượn bạn bè. Nghĩ đến những khoản tiền hóa trị còn phải lo sau đó, He Yu chỉ biết bật khóc nơi cầu thang bệnh viện.

Câu chuyện ấy cho thấy một thực tế: Khi biến cố ập đến, thiếu tiền có thể khiến con người rơi vào tình thế bế tắc.

Ở tuổi trung niên, chúng ta không chỉ lo cho bản thân mà còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Cha mẹ già cần chăm sóc, con cái cần nuôi dạy, nhà cửa phải trả góp, những khoản chi bất ngờ liên tục xuất hiện. Nếu không có tiền tiết kiệm, chỉ một lần mất việc hoặc một thành viên trong gia đình mắc bệnh cũng đủ khiến mọi kế hoạch đảo lộn.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm đều đặn giúp gia đình bình tĩnh trước biến cố

Một phụ nữ từng chia sẻ rằng năm 2020, ngay sau khi gia đình mua nhà, thu nhập của hai vợ chồng bất ngờ giảm mạnh. Suốt ba tháng, mỗi tháng họ chỉ kiếm được 3.000-4.000 NDT (khoảng 11-15 triệu đồng), trong khi riêng tiền trả khoản vay mua nhà đã lên tới 7.500 NDT (khoảng 28 triệu đồng).

Nhìn khoản tiền tích lũy cứ vơi dần, cô vô cùng lo lắng. Từ trải nghiệm đó, cả gia đình bắt đầu thay đổi thói quen chi tiêu, hạn chế mua sắm không cần thiết và nghiêm túc dành dụm từng tháng.

Hai năm kiên trì sau đó đã mang lại kết quả đáng kể. Khi thu nhập tiếp tục bị ảnh hưởng, họ không còn quá hoảng loạn bởi đã có 500.000 NDT (gần 1,9 tỷ đồng) tiền dự phòng.

Người phụ nữ nhận ra rằng tiết kiệm không có nghĩa là từ chối mọi niềm vui trong cuộc sống. Điều quan trọng là chuẩn bị sẵn một khoản tiền để khi mất việc, đau ốm hoặc gặp khó khăn, bản thân vẫn có thể duy trì cuộc sống mà không phải lập tức phụ thuộc vào người khác.

Đó cũng là giá trị lớn nhất của việc tích lũy: Không chỉ giúp chúng ta có tiền để sử dụng mà còn mang lại cảm giác chủ động và an tâm.

Muốn tiết kiệm hiệu quả, hãy học cách giảm ham muốn tiêu dùng

Một cư dân mạng từng kể về ba giai đoạn thay đổi quan niệm tiền bạc của mình.

Những năm đầu đi làm, cô gần như không có kế hoạch tài chính, tiền kiếm được chủ yếu dành cho du lịch, ăn uống và mua sắm. Sau khi mua nhà, cô bắt đầu phải thắt lưng buộc bụng để trả nợ, sắm sửa nội thất và mua chỗ đỗ xe.

Đến khi sinh con, cô mới thực sự hiểu áp lực tài chính dài hạn. Cô bắt đầu tiết kiệm đều đặn, giảm chi tiêu cho quần áo, phương tiện đi lại và những món đồ không thực sự cần thiết.

Dần dần, cô nhận ra mình không còn quá quan tâm đến trang sức đắt tiền hay xe sang. Cuộc sống giản dị hơn nhưng đổi lại là cảm giác thoải mái khi tài khoản ngân hàng ngày càng tăng lên.

Thực tế, tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ. Hạnh phúc đôi khi đến từ việc biết điều chỉnh mong muốn sao cho phù hợp với khả năng tài chính.

Thực tế, tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ. Hạnh phúc đôi khi đến từ việc biết điều chỉnh mong muốn sao cho phù hợp với khả năng tài chính. Ảnh minh họa

Hai cách tiết kiệm giúp người trung niên vững vàng hơn

Tránh mua sắm theo cảm xúc: Những chương trình giảm giá, khuyến mãi thường khiến chúng ta dễ xuống tiền cho những món đồ chưa thực sự cần thiết. Thay vì mua ngay, hãy thử để sản phẩm trong giỏ hàng vài ngày. Khoảng thời gian trì hoãn này giúp bạn cân nhắc kỹ hơn và tránh lãng phí.

Lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng: Ngay khi nhận lương, hãy phân chia thu nhập thành các nhóm như chi phí thiết yếu, tiêu dùng cá nhân và tiền tiết kiệm. Có thể áp dụng phương pháp chia thu nhập thành ba phần để kiểm soát dòng tiền, đồng thời duy trì một khoản tích lũy cố định mỗi tháng.

Đừng đợi đến khi thu nhập dư dả mới bắt đầu tiết kiệm. Ngay cả những khoản tiền nhỏ được dành dụm thường xuyên cũng có thể tạo nên một nguồn dự phòng đáng kể theo thời gian.

Tuổi trung niên là giai đoạn con người hiểu rõ hơn những bất trắc của cuộc sống. Khi ấy, bản lĩnh không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền để phô trương, mà còn thể hiện ở khả năng quản lý tài chính và biết giữ lại những gì cần thiết.

Hãy chăm chỉ kiếm tiền, chi tiêu có kế hoạch và kiên trì tiết kiệm. Bởi cuộc sống dù có nhiều biến động, người có tiền dự phòng, có công việc và có khả năng tự lo cho mình sẽ luôn có thêm lựa chọn để vượt qua khó khăn.