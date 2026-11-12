Lương hưu ít ỏi, cụ bà U70 vẫn tất bật làm thêm 8 tiếng mỗi ngày để không phụ thuộc 3 con trai thành đạt

Nhiều người cho rằng, khi bước vào tuổi nghỉ hưu, ngoài khoản lương hưu, điều đáng mong đợi nhất là sự tham gia và quan tâm của con cái để không phải lo nghĩ chuyện cơm áo.

Thế nhưng, có một thực tế rằng, những kỳ vọng này đều phải trả giá. Chúng đòi hỏi thời gian, nguồn lực và nỗ lực, đôi khi có thể mang lại sự oán giận âm ỉ, theo Giáo dục và Thời đại.

Để đảm bảo không có những khoảnh khắc khó xử trong giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời, người già cần chủ động cuộc sống của mình.

Câu chuyện của bà Tôn, 60 tuổi, sống tại Nam Ninh (Trung Quốc) là một minh chứng. Dù lương hưu mỗi tháng chỉ khoảng 1.500 NDT (tương đương 5,7 triệu đồng), bà vẫn duy trì cuộc sống vui vẻ, chủ động và có những niềm vui riêng.

Lương hưu 5 triệu đồng, cụ bà 60 tuổi vẫn đi làm thêm mỗi ngày

Trước khi nghỉ hưu, bà Tôn là công nhân bình thường tại một doanh nghiệp nhà nước. Sau nhiều năm cống hiến, khoản lương hưu bà nhận được ban đầu khá khiêm tốn. Dù đã trải qua một vài lần điều chỉnh, số tiền hiện tại cũng chỉ khoảng 1.500 NDT mỗi tháng.

Bà có 3 người con đều đã lập gia đình và có cuộc sống tương đối ổn định. Sau khi chồng qua đời, các con nhiều lần ngỏ ý muốn đón mẹ về sống cùng để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, bà Tôn đều từ chối vì muốn giữ cuộc sống độc lập.

Người phụ nữ hiểu rằng khoản lương hưu ít ỏi khó có thể trang trải mọi chi phí sinh hoạt. Không muốn thường xuyên phải nhờ cậy con cái, bà quyết định tìm một công việc làm thêm tại cửa hàng bánh bao gần nhà.

Công việc bắt đầu từ khá sớm. Khoảng 6h sáng, bà đã có mặt tại xưởng để chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột và hấp bánh. Đến 8h, cửa hàng chính thức mở cửa. Mỗi ngày làm việc khoảng 8 tiếng, bà nhận được 1.800 NDT tiền công (khoảng 6,9 triệu đồng), kèm một bữa trưa.

Như vậy, ngoài khoản lương hưu cố định, bà còn có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào các con.

Điều bất ngờ là sau gần một năm làm việc, bà Tôn không cảm thấy quá vất vả. Ngược lại, bà còn thích thú vì được tiếp xúc, trò chuyện với nhiều người.

"Bận rộn một chút khiến tôi thấy ngày trôi qua nhanh hơn. Có thêm thu nhập, lại được giao lưu với mọi người nên tôi chẳng cảm thấy nhàm chán", bà chia sẻ.

Ngoài khoản lương hưu cố định, bà còn có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào các con. Ảnh minh họa

Tuổi nghỉ hưu vẫn duy trì công việc và sở thích cá nhân

Kết thúc ca làm, bà Tôn không lập tức trở về nhà mà thường đi bộ hơn 2km đến nhà văn hóa để tập Thái Cực Quyền.

Đây là bộ môn bà yêu thích từ nhỏ, từng được ông nội hướng dẫn luyện tập. Với bà, tập luyện không đơn thuần là cách rèn luyện sức khỏe mà còn giúp tinh thần thư thái, gặp gỡ những người bạn cùng sở thích.

Bà không sử dụng tàu điện hay xe đạp cho quãng đường này vì muốn vận động thêm trước khi bắt đầu buổi tập.

Sau đó, bà ghé chợ hoặc siêu thị mua thực phẩm để chuẩn bị bữa tối. Dù sống một mình, người phụ nữ vẫn duy trì thói quen ăn uống đầy đủ, thường nấu khoảng 3 món mỗi bữa và chỉ chuẩn bị lượng thức ăn vừa đủ.

Buổi tối là khoảng thời gian bà dành cho bản thân. Có hôm bà ở nhà xem tivi, có hôm gọi video trò chuyện với các con và các cháu. Những cuộc gọi tuy đơn giản nhưng giúp các thành viên trong gia đình duy trì sự gắn bó dù không sống chung một mái nhà.

Không muốn phụ thuộc con cái nhưng vẫn luôn vun đắp tình cảm gia đình

Dù lựa chọn sống riêng và tự kiếm tiền trang trải sinh hoạt, bà Tôn không hề xa cách các con. Ngược lại, bà luôn tìm cách thể hiện tình yêu thương bằng những hành động nhỏ.

Vào các dịp lễ, bà thường tự tay chuẩn bị những món ăn mà con cháu yêu thích rồi mang đến từng nhà như một món quà bất ngờ. Mỗi lần nhận được đồ ăn mẹ gửi, các con đều gọi điện cảm ơn khiến bà vô cùng vui vẻ.

Có lần, vì quá bận rộn với công việc thường ngày, bà thậm chí quên mất sinh nhật của mình. Đến cuối ngày, khi nhận được những món quà và lời chúc từ các con, các cháu, bà mới nhớ ra. Khoảnh khắc ấy khiến người phụ nữ cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.

Bà Tôn cho biết bản thân không có lương hưu cao, cũng phải làm việc mỗi ngày để cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống hiện tại thiếu thốn niềm vui.

"Tôi có công việc để kiếm thêm tiền, có sở thích riêng để theo đuổi, lại được các con yêu thương. Với tôi, như vậy đã là đủ", bà chia sẻ.

Câu chuyện của bà Tôn cho thấy lương hưu dù quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống khi về già.

Một khoản thu nhập ổn định giúp người cao tuổi chủ động hơn trong chi tiêu. Tuy nhiên, bên cạnh tiền bạc, sức khỏe, tinh thần thoải mái, khả năng tự chăm sóc bản thân và mối quan hệ gia đình hòa thuận cũng có ý nghĩa vô cùng lớn.

Tuổi già đáng mong đợi không nhất thiết phải là những ngày tháng nhàn rỗi, hưởng thụ vật chất. Đôi khi, được làm công việc mình yêu thích, duy trì những mối quan hệ tốt đẹp và không phải ngửa tay xin tiền con cái đã là một dạng hạnh phúc đáng quý.

Sau nghỉ hưu, dù con cái có hiếu thảo đến đâu cũng phải "tự chủ" 3 thứ

Giữ được tâm thế cởi mở, người già sẽ cảm thấy thoải mái, bớt muộn phiền, tinh thần an nhiên. Ảnh minh họa

Sức khỏe

Một cơ thể khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc lớn lao khi bước sang tuổi xế chiều. Thời trẻ nợ cơ thể bao nhiêu, thì khi về già phải trả lại bấy nhiêu. Bệnh nhẹ có thể vượt qua, nhưng bệnh nặng sẽ làm những năm cuối đời thêm nặng nề, theo Đời sống Pháp luật.

Tiền tiết kiệm

Bà Vương cả đời tin tưởng vào lòng hiếu thảo của con trai. Vì thế, sau nhiều năm tích góp, bà đem toàn bộ số tiền tiết kiệm mua nhà cho con.

Con trai bà quả thực là người con ngoan, luôn đặt mẹ lên hàng đầu. Thế nhưng, từ sau tuổi 70, sức khỏe bà yếu dần, liên tục nhập viện, chi phí ngày một lớn.

Một lần, bà tình cờ nghe thấy con dâu than phiền với chồng: "Mẹ bệnh tật liên miên, viện phí gần như ngốn hết tiền dành dụm. Nếu cứ tiếp tục, học phí của hai đứa nhỏ sẽ phải tính sao đây?" Nghe đến đó, bà chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Lúc ấy, bà mới nhận ra, dù con trai hiếu thảo nhưng việc không giữ lại cho mình một khoản dự phòng đã khiến bà trở nên quá phụ thuộc. Con dâu cũng đã hết lòng chăm sóc, không hề bạc đãi, nhưng gánh nặng kinh tế lại đè nặng lên gia đình nhỏ của con.

Bà hiểu rằng, nếu có một khoản tiết kiệm riêng, bà vừa chủ động lo được cho bản thân, vừa giúp con cái bớt áp lực, không rơi vào thế khó xử giữa mẹ và vợ.

Tâm thế cởi mở để hòa hợp với cuộc sống

Một lần khác, bà Vương gặp ông Lý, một trong những người hàng xóm cũ, nay đang thong thả đọc báo trong công viên.

Ông vui vẻ chia sẻ: "Sau khi nghỉ hưu, tôi tập trung tận hưởng cuộc sống. Con cái có gia đình, sự nghiệp riêng, chúng ta không cần ôm đồm quá nhiều. Khi nào con cái cần thì giúp trong khả năng, còn lại cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên."

Những lời ấy khiến bà Vương suy ngẫm. Thế hệ con cháu có quan điểm và cách sống rất khác, người già khó can thiệp sâu. Ông bà xưa cũng có câu: "Con cháu có phúc phần của con cháu." Người lớn tuổi nếu cứ lo lắng, can thiệp quá mức sẽ dễ làm nảy sinh xung đột, thậm chí khiến gia đình mất đi sự hài hòa.

Giữ được tâm thế cởi mở, người già sẽ cảm thấy thoải mái, bớt muộn phiền, tinh thần an nhiên. Khi tâm trí nhẹ nhàng, sức khỏe cũng được cải thiện, cuộc sống cuối đời thêm phần trọn vẹn.