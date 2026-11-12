Chu cấp gần nửa tỷ cho bạn gái, người đàn ông bàng hoàng khi biết cô đã 50 tuổi và có chồng con

Một khi tình yêu có chút liên quan đến động cơ "không trong sáng" thì kiểu gì cũng có vấn đề xảy đến. Những người yêu đương lợi dụng chỉ để thỏa mãn nhu cầu vật chất sẽ thường đẩy câu chuyện quay về vấn đề tiền bạc, tài sản, theo Thể thao và Văn hóa. Người đàn ông dưới đây đã phải trả giá đắt vì quá tin bạn gái.

Bạn gái luôn giữ nguyên lớp trang điểm ngay cả khi đi ngủ

Một người đàn ông họ Triệu sống tại Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã trải qua cú sốc lớn sau khi phát hiện thân phận thật của người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương.

Tháng 6, trong một lần đi chơi, anh Triệu quen biết cô Dương. Người phụ nữ giới thiệu mình mới 32 tuổi, làm nghề chuyên viên trang điểm cho các đám cưới. Vẻ ngoài trẻ trung cùng sự chủ động, nhiệt tình của cô nhanh chóng khiến anh Triệu rung động.

Sau một thời gian trò chuyện, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm. Bất chấp sự phản đối từ gia đình, anh Triệu quyết định nghỉ việc, chuyển đến sống cùng bạn gái để thuận tiện cho công việc của cô.

Tuy nhiên, càng chung sống, anh càng nhận thấy một điều kỳ lạ: Bạn gái chưa từng tẩy trang, ngay cả khi đã về nhà và chuẩn bị đi ngủ.

Khi anh Triệu thắc mắc, cô Dương giải thích rằng công việc trang điểm đám cưới thường phát sinh bất ngờ, có thể phải đi làm bất cứ lúc nào. Vì vậy, cô giữ nguyên lớp mỹ phẩm trên mặt để tiết kiệm thời gian.

Lời giải thích này ban đầu khiến anh Triệu tin tưởng. Thế nhưng, những biểu hiện bất thường khác của bạn gái dần khiến anh không khỏi nghi ngờ.

Bạn gái 50 tuổi lừa cả tình lẫn tiền của anh Triệu bị bắt. Ảnh: Sohu

Liên tục vay tiền bạn trai với nhiều lý do khác nhau

Theo lời kể của anh Triệu, cô Dương thường xuyên rời khỏi nhà 3-4 ngày mỗi tuần với lý do phải đi làm xa. Không chỉ vậy, người phụ nữ còn thông báo mình đang mang thai và cần mua thêm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Tin tưởng người yêu, anh Triệu nhiều lần đưa tiền cho cô.

Chưa dừng lại ở đó, cô Dương liên tục đưa ra những lý do cần tiền khác như đang mắc nợ thẻ tín dụng, muốn mua máy giặt cho anh họ hoặc sắm điện thoại cho cháu gái.

Mỗi lần như vậy, anh Triệu đều cố gắng đáp ứng. Tổng số tiền người phụ nữ hỏi vay lên tới 110.000 NDT, tương đương khoảng 423 triệu đồng.

Trong khi anh Triệu vẫn nghĩ mình đang xây dựng tương lai với người phụ nữ yêu thương, những dấu hiệu bất thường ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Cảnh sát phanh phui màn lừa tình, bạn gái thực chất đã 50 tuổi

Một ngày nọ, anh Triệu bất ngờ không thể liên lạc được với cô Dương. Những nghi ngờ tích tụ từ trước khiến anh quyết định trình báo cảnh sát, hy vọng tìm được tung tích bạn gái.

Kết quả xác minh khiến người đàn ông chết lặng. Cô Dương không phải 32 tuổi như lời giới thiệu mà đã bước sang tuổi 50. Khoảng cách tuổi tác thực tế lớn hơn rất nhiều so với những gì anh Triệu từng được biết.

Đây cũng có thể là lý do người phụ nữ luôn giữ nguyên lớp trang điểm, không muốn để bạn trai nhìn thấy gương mặt mộc của mình.

Chưa hết, cảnh sát còn phát hiện cô Dương thực chất đã có chồng và một cô con gái. Những lần cô nói phải đi làm xa 3-4 ngày mỗi tuần hóa ra là thời gian trở về sống cùng gia đình thật.

Những câu chuyện về việc mua máy giặt cho anh họ hay mua điện thoại cho cháu gái cũng bị phanh phui. Người nhận những món đồ này thực chất chính là chồng và con gái của cô.

Như vậy, trong suốt thời gian qua, anh Triệu không chỉ bị che giấu về tuổi tác mà còn không hề biết bạn gái đã có gia đình riêng.

Từ một người đàn ông sẵn sàng bỏ việc, bất chấp sự phản đối của người thân để vun đắp tình yêu, anh Triệu bỗng trở thành nạn nhân của một vụ lừa tình, lừa tiền đầy cay đắng.

Câu chuyện là lời cảnh tỉnh đối với những người quá vội vàng trong tình yêu. Sự nhiệt tình, ngọt ngào hay những lời hứa hẹn chưa đủ để chứng minh một người thực sự chân thành. Trước khi trao đi tình cảm và tiền bạc, mỗi người cần dành thời gian tìm hiểu kỹ về đối phương, bởi đôi khi, người tưởng như gần gũi nhất lại là người đang che giấu nhiều bí mật nhất.

Dấu hiệu bạn đang bị lừa tình

Không ai muốn trái tim mình tan nát nhưng bạn cần nhìn thẳng vào thực tế để sớm phát hiện ra 4 dấu hiệu cảnh báo khi mới yêu dưới đây, theo India Kang, chuyên gia về tình yêu, hôn nhân và là tác giả hai cuốn sách bán chạy về tâm lý tại Anh, theo VnExpress.

Nếu hai bạn đã hẹn hò vài tháng và chưa từng gặp gỡ bạn bè hay gia đình nhau, có lẽ đã đến lúc cần cân nhắc. Ảnh minh họa

Bạn không biết mối quan hệ sẽ đi tới đâu

Trường hợp này thường rơi vào những người miêu tả mối quan hệ của họ là "khá phức tạp". Thật ra, rất đơn giản: người kia không thực sự yêu bạn. Một dấu hiệu khác là họ lúc nồng nhiệt, khi lạnh lùng hoặc xa cách.

Họ chẳng bao giờ có mặt khi cần

Những người yêu nhau thường muốn gặp gỡ và dành thời gian cho nhau. Nếu bạn luôn không biết người mình yêu ở đâu hay chẳng rõ ngày nào sẽ gặp nhau lần tới, hãy cảnh giác.

Bạn chẳng bao giờ gặp người thân hay bạn bè họ

Một lẽ tự nhiên, khi người ta yêu và muốn có mối quan hệ gắn bó nghiêm túc với bạn, họ sẽ muốn giới thiệu bạn với những người thân thiết. Nếu hai bạn đã hẹn hò vài tháng và chưa từng gặp gỡ bạn bè hay gia đình nhau, có lẽ đã đến lúc cần cân nhắc.

Họ chưa bao giờ nói yêu bạn

Lý do rất đơn giản, bởi họ không yêu bạn. Đừng cố tự nghĩ ra những lý do biện minh như chàng nhút nhát hay gì khác.