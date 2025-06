Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị 'tố' sử dụng lợn bệnh: Chưa có kết luận của cơ quan chức năng, nhiều người tiêu dùng đã ngừng sử dụng sản phẩm của C.P.?

Bị cắt bảo hiểm y tế, người tố cáo Công ty C.P. Việt Nam phải tự chi trả tiền chạy thận GĐXH - Sau khi bất ngờ bị cho thôi việc, ông N đã gặp không ít khó khăn do nguồn thu nhập chính chỉ trông vào việc bán băng keo tại nhà. Đồng thời, ông N cũng cảnh báo việc xuất hiện tình trạng mạo danh ông để nhận tiền ủng hộ.

Ngày 4/6, trả lời phỏng vấn Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), anh Nguyễn Thành Trung (43 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, anh đã quyết định tạm dừng sử dụng các sản phẩm thịt của công ty C.P. Việt Nam để tự bảo vệ sức khỏe bản thân và những người thân.

Anh Trung cho biết, gia đình anh đã từng rất tin tưởng và thường xuyên sử dụng các sản phẩm của C.P. Đặc biệt là thịt tươi và xúc xích. Tuy nhiên, quan sát sự phản ứng của Công ty C.P. Việt Nam ngay sau khi bị tố, sự tin tưởng của anh Trung đối với công ty cũng như các sản phẩm của công ty này cũng giảm rõ rệt.

Trước thời điểm xuất hiện thông tố cáo Công ty C.P. Việt Nam dùng lợn bệnh để chế biến xúc xích, sản phẩm xúc xích của Công ty này vừa áp dụng giảm giá, vừa khuyến mại mua 1 tặng 1. Thế nhưng, sau khi các thông tin tố cáo lan truyền rộng rãi, không ít siêu thị đã âm thầm gỡ bỏ thịt C.P. ra khỏi kệ hàng. Ảnh: Bảo Loan

Anh Trung cho biết: "Ngay sau khi có thông tin tố cáo, Công ty C.P. Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định là thông tin sai sự thật, hình ảnh không phải của công ty C.P., là thông tin bịa đặt nhằm hạ uy tín của C.P. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, họ lại thừa nhận với người tiêu dùng rằng hình ảnh và thông tin là đúng sự thật nhưng là hình ảnh chụp lại để báo cáo và con lợn đó đã bị tiêu hủy cho cá ăn. Rõ ràng, họ đang có dấu hiệu quanh co và phủ nhận toàn bộ thông tin, hình ảnh. Vậy tại sao lợn bệnh lại được vận chuyển đến lò mổ và vẫn được đóng dấu lưu thông thị trường sau mổ?".

Anh Trung khẳng định dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng nhưng với sự quanh co của Công ty C.P. Việt Nam, anh và gia đình tạm thời dừng sử dụng các sản phẩm của công ty này do quan ngại về sự mất an toàn thực phẩm.

Cận cảnh lợn bệnh tại một lò mổ thực hiện gia công cho công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam được nhân viên cũ của công ty này là anh L.Q.N (SN 1985, ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) tố cáo.

Tương tự anh Trung, chị Đỗ Thị M (38 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cũng quyết định tạm dừng mua các sản phẩm của C.P. Việt Nam.

Những ngày qua, kể từ khi xuất hiện thông tin tố cáo Công ty C.P. Việt Nam "tuồn" lợn bệnh, gà bệnh ra thị trường và sử dụng thịt không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để chế biến các sản phẩm từ thịt… đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Dù cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc điều tra thông tin tố cáo, dù phía C.P. Việt Nam khẳng định luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm nhưng điều này vẫn chưa đủ để xoa dịu lo ngại của công chúng.

Hệ quả là không ít người tiêu dùng đã quyết định tạm dừng mua và sử dụng các sản phẩm từ công ty này cho đến khi có kết luận điều tra từ cơ quan công an. Thay vào đó, chuyển sang lựa chọn các nguồn thực phẩm khác được cho là minh bạch và đáng tin cậy hơn.

