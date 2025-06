Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị 'tố' sử dụng lợn bệnh: Động thái mới từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm bảo vệ người tiêu dùng

Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị 'tố' sử dụng lợn bệnh: Chưa có kết luận của cơ quan chức năng, nhiều người tiêu dùng đã ngừng sử dụng sản phẩm của C.P.? GĐXH - Mặc dù sự việc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố 'tuồn' lợn bệnh, gà bệnh ra thị trường vẫn đang được các đơn vị liên quan làm rõ nhưng đến nay, không ít người tiêu dùng đã quyết định tạm dừng mua và sử dụng các sản phẩm thịt của công ty này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin truyền thông liên tục phản ánh về việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết, lợn mắc bệnh truyền nhiễm mang bán cho các cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật.

Để chấm dứt những sai phạm trong công tác quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ tại các địa phương, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh động vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường các địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật thú y và các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh.

Ngày 5/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, Bộ vừa có văn bản yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc quản lý, quy trình kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật;

Chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết do dịch bệnh và không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định tại địa phương; dừng hoạt động đối với các cơ sở giết mổ động vật chưa được cấp phép hoạt động, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm trong giết mổ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ quy định.

Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với lực lượng lĩnh vực thú y, y tế, công an, quản lý thị trường… trong công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi xử lý các vụ việc liên quan đến vận chuyển, giết mổ động vật, an toàn thực phẩm đối với thịt gia súc, gia cầm…

Trước đó, ngay sau khi thông tin tố cáo Công ty C.P. Việt Nam trộn thịt lợn bệnh, gà bệnh có mùi hôi thối ra thị trường, ngày 30/5, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng C.P. Fresh shop Mỹ Xuyên. Kết quả, không phát hiện thịt lợn, thịt gà bệnh hay hàng hóa hết hạn. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh này sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hạn từ tháng 3/2025. Cửa hàng này cũng không xuất trình được Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về ATTP. Kết quả kiểm tra toàn bộ 4 cửa hàng Fresh Shop tại Sóc Trăng cũng cho thấy 3 trong số đó đã hết hiệu lực Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, không có Giấy phép kinh doanh. Trong đó có cửa hàng Mỹ Xuyên – nơi bắt đầu vụ việc. Tại thời điểm này, bằng thông báo gửi đến khách hàng, Công ty C.P. Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc và khẳng định hình ảnh kèm bài đăng không rõ nguồn gốc, không phải sản phẩm của C.P. và toàn bộ sản phẩm tại Fresh Shop đều được kiểm soát chất lượng theo đúng quy định. Đến ngày 2/6, Đoàn kiểm tra của tỉnh Hậu Giang cũng có thông tin ban đầu về việc kiểm tra 2 cơ sở gia công giết mổ cho C.P nằm trên địa bàn Hậu Giang. Cụ thể, cơ sở giết mổ Dững Nga thừa nhận hình ảnh lợn bệnh được chia sẻ trên mạng là sự thật, được chụp tại lò mổ Dững Nga vào rạng sáng ngày 26/3/2022. Mặc dù ban đầu con lợn này khỏe mạnh, có giấy kiểm dịch nhưng quá trình giết mổ, phát hiện có dấu hiệu bất thường nên đã tiêu hủy bằng cách đun nhiệt, cho cá ăn. Đến ngày 4/6, ông Phạm Văn Đâu, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Sóc Trăng thông tin rằng, Sở đã nhận được công văn của công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam gửi Sở VH-TT&DL Sóc Trăng với nội dung đề nghị xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín doanh nghiệp. Văn bản do ông Chinoros Benjachavakul, Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách nhân sự và đối ngoại ký ngày 28/5. Tuy nhiên, đại diện Sở này cho biết, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ sự thật nên Sở chưa thể thực hiện yêu cầu của Công ty C.P Việt Nam cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Để kịp thời trấn an người tiêu dùng, đồng thời ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi sản xuất, cung ứng thịt gia súc, gia cầm, hôm nay (4/6), Bộ NN-MT đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có). Đồng thời, yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác minh và làm rõ việc cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai quy định đối với heo bệnh của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam; thuộc đơn vị nào; xử lý trách nhiệm theo quy định và các nội dung liên quan.

