Vụ cướp có súng trong đêm (P1): Gã đàn ông bịt mặt

Đó là tối 13/2/2023, cửa hàng "Thế giới di động" có trụ sở tại TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) bắt đầu vắng bóng người đến mua sản phẩm. Bên trong chỉ có vài nhân viên, chủ yếu là nữ giới cùng với 1 bảo vệ ngồi trước cửa.



Thời điểm này, một nam thanh niên đỗ chiếc xe máy SH ở bên ngoài rồi bước vào cửa hàng. Khi các nhân viên chưa kịp tiếp thị thì nam thanh niên này chĩa khẩu súng (dạng súng thể thao) mầu đen bắn một phát. Sau tiếng súng, nam thanh niên yêu cầu nhân viên cửa hàng đưa tài sản cho anh ta.

Quá hoảng loạn, các nữ nhân viên cùng những người xung quanh buộc phải làm theo yêu cầu của đối tượng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tên cướp đã lấy đi 65 triệu tiền mặt cùng 29 điện thoại di động rồi lên xe tẩu thoát.

Vụ cướp diễn ra ngay tại một cửa hàng bán điện thoại lớn, nằm ở mặt đường lớn, đông đúc người qua lại và cũng sát trụ sở Công an TP Phúc Yên đã khiến dư luận xôn xao.

Nhận được tin báo, Công an TP Phúc Yên và Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thông qua thu thập hình ảnh trích xuất từ camera, công an bước đầu xác định tên cướp đi và gây án một mình. Đó là đối tượng nam giới, cao khoảng 1m70, đầu đội mũ len có hình ngôi sao, bịt mặt bằng khẩu trang.

Tên cướp mặc áo màu trắng, quần bò màu đen, đi dép lê. Đối tượng sử dụng khẩu súng có ống ngắm, là loại súng săn bắn đạn chì. Khi quan sát kỹ, các trinh sát nhận thấy ở tất cả các đầu ngón tay tên cướp đều được cuốn bằng miếng dán y tế. Điều này cho thấy, đối tượng đã có sự tính toán, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng nhằm tránh để lại các dấu vết sinh học trong quá trình gây án.

Hình ảnh tên cướp cầm súng vào cửa hàng điện thoại (ảnh tư liệu)

Rõ ràng, đây không phải là kẻ "ngốc", tuy nhiên các điều tra viên nhân định tên cướp này chưa hẳn đã chuyên nghiệp vì việc hắn chọn địa điểm để gây án nằm ở mặt đường và ngay sát trụ sở công an. Tất nhiên, sự "chuyên nghiêp" thì chưa đủ nhưng cơ quan công an cho rằng đối tượng rất manh động, liều lĩnh.

Công tác khám nghiệm, thu thập hình ảnh từ các camera an ninh ở khu vực xung quanh hiện trường vụ án không đem lại kết quả khả quan. Công an chỉ nắm thêm được về đặc điểm màu sắc chiếc xe mà đối tượng sử dụng chứ không "soi được" biển kiểm soát.

Đánh giá đây là vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tâm lý người dân, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết tâm áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm kẻ gây án.

Nhiều tổ trinh sát tỏa đi khắp các địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm rà dựng chân dung nhóm đối tượng cộm cán, đối tượng tiền án, tiền sự, cờ bạc. Tuy nhiên, các kết quả trả về không mấy khả quan.

Trong khi ghi lời khai của nhân viên cửa hàng điện thoại, các điều tra viên chú ý một chi tiết, đó là tên cướp nói giọng khác, không giống với khẩu ngữ của người dân địa phương. Đây có thể là một manh mối nhằm phân loại, rút gọn danh sách nghi phạm. Dẫu vậy, đây cũng vẫn trở ngại lớn khi Vĩnh Phúc vốn là địa phương có nhiều khu công nghiệp, người lao động ở các tỉnh thành, vùng miền khác nhau đổ về làm việc rất đông.

Sự "kỹ càng" của tên cướp cũng khiến các điều tra viên để ý. Các anh nhận định, để dán 10 đầu ngón tay nhằm không để lộ dấu vết đường vân khi cướp thì đối tượng nhiều khả năng đã sử dụng loại băng dán y tế. Từ hướng này, các tổ công tác đã tiến hành rà soát một loạt các cửa hàng bán thuốc trên địa bàn.

Cùng lúc này, từ nguồn tin báo về, Công an Vĩnh Phúc thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Duy (SN 1998, trú tại Vĩnh Phúc). Duy từng có tiền án về tội "cố ý gây thương tích", là đối tượng có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, đề.

Vào thời điểm công an xác minh thì Duy đột ngột biến mất mà không có ý do. Tiến hành nhận dạng qua những hình ảnh đã thu thập được, các điều tra viên vẫn chưa thể khẳng định được Duy có phải đối tượng nghi vấn hay không.

Vụ án dường như còn nhiều điều bí ẩn.

(Còn nữa)