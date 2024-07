Sát hại người cho đi nhờ xe để cướp tài sản

Ngày 31/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã phối hợp với Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) bắt giữ Bùi Tuấn Anh (23 tuổi, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15' ngày 30/7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an thị xã Việt Yên về việc: Hồi 20 giờ 00' cùng ngày, người dân phát hiện một tử thi là nam giới không rõ danh tính trên bãi cỏ cạnh đường thuộc TDP Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, trên cơ thể có nhiều vết thương tích. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an thị xã Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh.

Đối tượng Tuấn Anh (ảnh tư liệu)

Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Hoàng Quốc Huynh (SN 2004, trú tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Việt Yên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 05h00' sáng 31/7/2024, công an đã bắt giữ thành công đối tượng gây án là Bùi Tuấn Anh.

Tại cơ quan điều tra Tuấn Anh khai do cần tiền để tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định "Cướp tài sản". Đối tượng chuẩn bị một con dao để gây án. Chiều tối 30/7/2024, tại đoạn đường thuộc TDP Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, đối tượng Bùi Tuấn Anh gặp anh Huynh và xin đi nhờ xe rồi dùng dao khống chế, sát hại nạn nhân và cướp xe máy, rời khỏi hiện trường.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Tuấn Anh về hành vi "Giết người; Cướp tài sản".