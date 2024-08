Thiếu niên 16 tuổi gây ra vụ cướp manh động ở Phú Quốc

Ngày 2-8, thượng tá Mai Phương Nam - Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - cho biết đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực Bãi Trường, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Sau khi gây án ở Phú Quốc, Huy trốn vào TP Rạch Giá thì bị bắt lúc 0 giờ ngày 2-8

Trước đó, tối 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc tiếp nhận thông tin một du khách bị cướp tấn công khi đang tắm tại khu vực Bãi Trường.

Tổ công tác do thượng tá Trương Sa My, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc chỉ đạo đã nhanh chóng triển khai các mũi trinh sát nắm bắt thông tin từ các khu dân cư, xóm lao động để truy bắt đối tượng.

Khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bão, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc khá vắng vẻ

Đến tối 1-8, xác định Trần Thiện Huy (SN 2008; ngụ xã Dương Tơ) là nghi phạm, tổ công tác phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ Huy khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà người quen ở phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá.

Bước đầu, Huy khai nhận do vay tiền qua app trên mạng xã hội, đến thời hạn trả nợ nhưng không có tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 13 giờ ngày 31-7, Huy điều khiển xe máy từ nhà trọ tại xã Dương Tơ đến khu vực bãi biển thuộc xã Dương Tơ thì thấy S.T. D. (SN 2005; tạm trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) đang ngồi chơi game một mình dưới gốc cây, bên cạnh có chiếc cặp treo trên xe máy nên Huy nảy sinh ý định cướp chiếc cặp để lấy tiền trả nợ.

Huy về nhà trọ lấy con dao giấu vào túi quần rồi quay lại khu vực bãi biển. Đến nơi, thấy D. vẫn đang chăm chú chơi game trên điện thoại di động, Huy nhặt cục đá đập vào đầu của D.

D. phản kháng thì bị Huy lấy dao gây thương tích vào phần cổ. Cả 2 vật lộn ngã xuống bụi cỏ. Huy tiếp tục dùng dao cắt vào phần tai của D. gây thương tích.

Sau đó, Huy mở cặp của nạn nhân lấy đi 130.000 đồng rồi chạy xe máy về nhà trọ. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Phú Quốc.