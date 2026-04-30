Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần

Thứ năm, 11:47 30/04/2026 | Pháp luật

Cơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích động cơ.

Sáng 30-4, một lãnh đạo Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có kết quả giám định dung tích xe gắn máy do nam sinh lớp 12 điều khiển xảy ra tai nạn giao thông.

Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy do nam sinh điều khiển được đôn dung tích gấp hơn 3 lần - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Theo đó, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu giám định số khung, số máy và dung tích xi lanh thực tế của xe gắn máy mang biển số 47AB-325.78, là phương tiện trong vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm 15-4 tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk).

Phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành giám định theo đúng quy trình và kết luận dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7 cm³.

Trong khi đó, xe gắn máy sau khi xuất xưởng là mẫu xe có 1 động cơ 4 thì, dung tích 49,5 cm³ -  còn gọi là xe 50cc.

Để tăng dung tích thực tế của động cơ, phương pháp thực hiện có thể là đôn dên (thanh truyền) bằng cách thay thế dên dài hơn để tăng hành trình, kết hợp xoáy nòng (dùng phương pháp tiện để mở rộng đường kính bên trong và lắp piston lớn hơn).

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nạn nhân vụ tai nạn giao thông là em V.Đ.Q (học sinh lớp 12). Q. điều khiển xe gắn máy 47AB-325.78 lưu thông trên Quốc lộ 29, theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng ngược lại, em Q. tử vong tại bệnh viện.

Thông tin về kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông này, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định vào thời điểm trên, thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Krông Búk) đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 29.

Lúc này, ông Hoàng phát hiện em V.Đ.Q. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Khi đến Km 198+200, Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, Q. không làm chủ được tay lái, xe máy lao xuống mương thoát nước.

Sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ CSGT, ông Hoàng không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà quay xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 23-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Cao Nguyên
Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.

Vì sao nữ quái ở Hải Phòng tạo được niềm tin, huy động vốn rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người?

Vì sao nữ quái ở Hải Phòng tạo được niềm tin, huy động vốn rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) đã chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người.

Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh án

Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh án

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

Đắk Lắk: Bắt "phi công trẻ" lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu

Đắk Lắk: Bắt “phi công trẻ” lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ

Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một cuộc hẹn với bạn gái cũ trong đêm cận Tết đã kết thúc bằng thảm kịch khiến 2 người tử vong. Nam thanh niên gây án bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.

Phạt 15 triệu đồng cá nhân 'chặt chém' giá gửi xe tại Sầm Sơn

Phạt 15 triệu đồng cá nhân ‘chặt chém’ giá gửi xe tại Sầm Sơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một cá nhân tại Sầm Sơn bị xử phạt 15 triệu đồng và buộc trả lại tiền chênh lệch do thu phí gửi xe ô tô 200.000 đồng/lượt.

Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà Nội

Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã kịp thời có mặt, giải cứu một người phụ nữ bị chồng bạo hành tại phường Bạch Mai (Hà Nội).

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dù gác chắn đang bắt đầu hạ nhưng một tài xế ở Quảng Trị vẫn điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.

Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảo

Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ lập khống chứng từ đào tạo nghề xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam. Kế toán của trung tâm bị cáo buộc trực tiếp thực hiện hành vi gian dối nhằm quyết toán sai, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.

