Ninh Bình: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud iPhone, lãi suất lên tới 608%/năm

Ngày 15/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra, làm rõ vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức "thế chấp" tài khoản iCloud của điện thoại iPhone.

Trước đó, sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã triệt xóa thành công nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng, bắt giữ 3 đối tượng cùng trú tại TP Hà Nội gồm: Phạm Duy Anh (SN 1996), Phạm Duy Khánh (SN 2002) và Nguyễn Đức Vũ (SN 1999). Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đăng tải quảng cáo trên Facebook, Zalo với nội dung cho vay tiền nhanh, không cần gặp mặt, không cần thế chấp, giải ngân qua tài khoản iCloud của điện thoại iPhone nhằm thu hút người có nhu cầu vay vốn.

ông an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ 3 đối tượng, làm rõ đường dây cho vay qua iCloud với mức lãi suất lên tới hơn 600%/năm - (ảnh CANB).

Khi có người liên hệ, các đối tượng yêu cầu khách vay phải sở hữu iPhone đời cao, cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân và đăng xuất tài khoản iCloud cá nhân để đăng nhập tài khoản iCloud do nhóm này cung cấp. Đồng thời, người vay phải bật tính năng "Tìm iPhone" và đồng bộ danh bạ, tạo điều kiện để các đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị trong suốt thời gian vay.

Theo quy định của nhóm này, số tiền được vay chỉ tương đương dưới 50% giá trị chiếc iPhone. Nếu người vay chậm trả lãi hoặc không thanh toán đúng hạn, các đối tượng sẽ gửi cảnh báo rồi tiến hành khóa điện thoại từ xa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã cho hơn 1.500 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền khoảng 45 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất từ 286% đến 608%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

Một hình ảnh quảng cáo vay tiền qua tài khoản iCloud - (ảnh CANB).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phạm Duy Anh, Phạm Duy Khánh và Nguyễn Đức Vũ về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, vay tiền bằng cách "thế chấp" tài khoản iCloud là một biến tướng của tín dụng đen công nghệ cao. Khi đăng nhập tài khoản iCloud do bên cho vay cung cấp, người vay gần như trao toàn bộ quyền kiểm soát điện thoại cho đối tượng, khiến dữ liệu cá nhân như hình ảnh, email, danh bạ, tài liệu và vị trí có nguy cơ bị truy cập hoặc chiếm đoạt.

Trong nhiều trường hợp, dù người vay đã thanh toán đầy đủ nhưng vẫn không được trả lại quyền kiểm soát thiết bị, thậm chí còn bị yêu cầu nộp thêm tiền chuộc hoặc bị khóa vĩnh viễn tài khoản iCloud.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không vay tiền qua các dịch vụ trên mạng thiếu kiểm chứng, đặc biệt là hình thức vay qua tài khoản iCloud. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hoặc quyền truy cập thiết bị điện tử cho người lạ để tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.