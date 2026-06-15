Tiktoker hơn 3,1 triệu lượt thích bị xử phạt vì “xuyên tạc trên mạng xã hội”
GĐXH - Đăng tải những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Tiktoker “Khuê Ơi Dậy đi” (ID: @khueoidaydi) bị Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt 8.750.000 đồng về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.
Thông tin từ fanpage Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM &PCTP sử dụng CNC) Công an tỉnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Trung Khuê (SN 1995; HKTT: thôn Xuôi Nghành, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội" với mức phạt tiền 8.750.000 đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM &PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi" (ID: @khueoidaydi) có hơn 182 nghìn lượt theo dõi và hơn 3,1 triệu lượt thích, đăng tải 01 video chứa nhiều phát ngôn mang tính so sánh, đánh giá phiến diện người dân các vùng miền, có dấu hiệu gây chia rẽ, kích động người trong cộng đồng mạng.
Video trên nhanh chóng lan truyền với hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ và nhiều ý kiến trái chiều.
Trước đó, tài khoản này cũng đã đăng tải 01 video khác có nội dung tương tự, sử dụng các nhận định mang tính chủ quan để so sánh giữa người miền Bắc và người miền Nam trong lối sống, cách làm việc và điều kiện kinh tế - xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định tài khoản TikTok nêu trên do Phan Trung Khuê quản lý. Cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với Khuê.
Quá trình làm việc, Khuê thừa nhận đã đăng tải các video chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc nhằm mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tăng tương tác và phát triển trang cá nhân.
Sau khi được lực lượng chức năng phân tích, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm, Phan Trung Khuê đã nhận thức được hành vi sai trái, tự giác gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.
Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, có trách nhiệm, đặc biệt cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động chia rẽ vùng miền hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, để góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và văn minh.
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