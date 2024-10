Vụ sập cầu Phong Châu: Lắp đặt lại cầu phao phục vụ người dân đi lại

Sau 6 ngày tạm dừng hoạt động cầu phao dã chiến do nước sông Hồng (đoạn chảy qua khu vực cầu Phong Châu nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, Phú Thọ) dâng cao, gần 14 giờ chiều 6/10, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) phối hợp với các cơ quan chức năng của Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ tiến hành lập lại cầu phao dã chiến nhằm đảm bảo phục vụ người dân một cách an toàn và thuật lợi nhất.

Các đốt khơi được lắp đặt ở vị trí cố định tại đầu đường dẫn phía bên xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao.

Theo đó, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) phối hợp với các cơ quan chức năng huy động tối đa các cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện tham gia nhanh chóng lắp đặt lại cầu phao phục vụ đi lại của nhân dân sau sự số sập cầu Phong Châu tại Km18+300 Quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao) xảy ra lúc 10 giờ ngày 9/9.

Đến 16 giờ chiều 6/10, các cơ quan chức năng đã thực hiện xong việc lắp ghép các đốt khơi lại với nhau, đồng thời cố định các đốt mố để tạo thành một cầu phao hoàn chỉnh, chắc chắn đảm bảo tối đa cho cầu phao cũng như đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua cầu.

Dự kiến khoảng 17 giờ 30 đến 22 giờ ngày 6/10 và các ngày tiếp theo từ 6 giờ - 22 giờ hàng ngày, người dân và các phương tiện có thể lưu thông qua cầu phao tạm thời thay thế cầu Phong Châu bị sập.

Cầu phao được lắp đặt thuộc địa bàn xã Hương Nộn (huyện Tam Nông) và xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao).

Dự kiến 17h30 chiều nay (6/10) đến 22h và các ngày tiếp theo từ 6h - 22h, người dân và các phương tiện có thể lưu thông qua cầu phao theo hướng dẫn, phân luồng giao thông của lực lượng chức năng.

Theo quy định, cầu được vận hành trong thời gian từ 6 - 22 giờ hàng ngày. Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Đối với xe ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải (2 - 4 chỗ ngồi) lưu thông một chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không quá 30 m, vận tốc không quá 10 km/h.

Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng phương án phân luồng trong quá trình sửa chữa cầu Phong Châu. Theo đó, các xe có tổng tải trọng từ 10 tấn trở xuống; xe thô sơ, xe máy, người đi bộ được lưu thông qua sông Hồng bằng cầu phao thay cho cầu Phong Châu bị sập.

Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia lắp đặt lại cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu bị sập.

Trước đó, vào sáng 29/9, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã tiến hành bắc cầu phao PMP 60 tấn, cách cầu Phong Châu bị sập do bão số 3 gây ra khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng. Đúng 6 giờ ngày 30/9, Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh) đã chính thức cho thông xe cầu phao Phong Châu nối hai bờ sông Hồng thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Cầu được hoàn thành, đi vào vận hành trong sự mong đợi, vui mừng của người dân Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác.

Tuy nhiên, do nước sông Hông dâng cao, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào cầu phao đã gây áp lực quá mức cho cầu, khoảng 18 giờ ngày 1/10, các lực lượng chức năng liên quan làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cầu phao Phong Châu đã thực hiện tạm đóng cầu phao để đảm bảo an toàn.

Đúng 16 giờ, cầu phao được các lực lượng chức năng lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào hoạt động phục vụ người dân theo duy định.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khi lưu thông qua khu vực cầu Phong Châu nối giữa huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao (Phú Thọ), từ 14 giờ ngày 4/10, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã vận hành thử nghiệm 2 phà cơ động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian tạm dừng hoạt động cầu phao do nước sông Hồng dâng cao.

Vụ sập cầu Phong Châu tại Km18+300 Quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao) xảy ra khoảng 10 giờ ngày 9/9, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc huyện Tam Nông). Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố, có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó có 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện), 8 người mất tích và 3 người bị thương. Đến nay, lực lượng chức năng tìm thấy 4 thi thể trong vụ sập cầu, còn 4 người chưa tìm thấy.