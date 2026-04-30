Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Thứ năm, 21:00 30/04/2026 | Pháp luật

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Trọng Tuân (SN 1994, trú xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố Hoàng Trọng Tuân. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 26-4, Tuân điều khiển ô tô Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 20B-169.xx lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, đoạn qua tổ 8, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình lái xe, do sử dụng điện thoại di động và thiếu chú ý quan sát, tài xế đã điều khiển phương tiện tông từ phía sau vào bà M. (SN 1971, trú phường Phan Đình Phùng), là công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty CP Thương mại và Đô thị Thái Nguyên, đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác trên tuyến đường.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi. Sau khi xảy ra tai nạn, Tuân không dừng xe phối hợp xử lý mà rời khỏi hiện trường.

Đến sáng 27-4, người này đưa xe đến một cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Phan Đình Phùng nhằm khắc phục phần đầu xe bị hư hỏng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Hoàng Trọng Tuân đến làm việc, đồng thời tạm giữ phương tiện liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như Quỳnh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top