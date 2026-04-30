Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết
Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.
Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Trọng Tuân (SN 1994, trú xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 26-4, Tuân điều khiển ô tô Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 20B-169.xx lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, đoạn qua tổ 8, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
Trong quá trình lái xe, do sử dụng điện thoại di động và thiếu chú ý quan sát, tài xế đã điều khiển phương tiện tông từ phía sau vào bà M. (SN 1971, trú phường Phan Đình Phùng), là công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty CP Thương mại và Đô thị Thái Nguyên, đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác trên tuyến đường.
Cú tông mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi. Sau khi xảy ra tai nạn, Tuân không dừng xe phối hợp xử lý mà rời khỏi hiện trường.
Đến sáng 27-4, người này đưa xe đến một cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Phan Đình Phùng nhằm khắc phục phần đầu xe bị hư hỏng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Hoàng Trọng Tuân đến làm việc, đồng thời tạm giữ phương tiện liên quan để phục vụ điều tra.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
