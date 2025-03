Vụ triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy: Manh mối từ hợp tác quốc tế

Toàn cảnh chuyên án triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ở Nha Trang

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), VKSND Tối cao đã triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn do Trương Xuân Minh (51 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc) cầm đầu, bắt giữ 11 đối tượng.

Chia sẻ về chuyên án, trên Báo Thanh Niên, Trung tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng Cục C04) cho biết, từ thời điểm bắt đầu xác lập chuyên án, tiến hành điều tra đến thời điểm quyết định để triệt phá là khoảng 8 tháng.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, Trưởng ban Chuyên án. ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cục trưởng C04 cho hay, tháng 8/2024, Cảnh sát Trung Quốc thông báo có 2 đối tượng từng sản xuất ma túy tổng hợp tại nước này có dấu hiệu chuyển công cụ sang Việt Nam để sản xuất ma túy. C04 đã cử trinh sát phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa theo dõi mọi di biến động và phát hiện các đối tượng thuê đất, kho xưởng và lắp ghép nhà tôn, tập kết hóa chất… Trước thông tin này, C04 đã phân công trinh sát thu thập tài liệu, xác minh làm rõ.

Theo TTO, một tháng sau, trinh sát xác định các nghi phạm có dấu hiệu chuẩn bị sản xuất ma túy trái phép tại Việt Nam. Cuối tháng 9/2024, C04 quyết định xác lập chuyên án 199Đ, quyết tâm triệt xóa đường dây, bắt giữ toàn bộ các nghi phạm.

Sau sáu tháng xác lập chuyên án và giám sát mọi di biến động các nghi phạm, C04 đã dựng lên sơ đồ, vai trò của các nghi phạm trong đường dây. Cầm đầu là Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). Minh sang Việt Nam từ năm 2021, tạo vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi ở Khánh Hòa). Giúp sức đắc lực cho Minh là Đoàn Văn Hùng (42 tuổi ở Khánh Hòa).

Toàn cảnh xưởng sản xuất chính của các đối tượng. Ảnh: Cục C04

Khu đất Trương Xuân Minh thuê rộng 1.000 m2, nằm tại khu vực nghĩa trang phía bắc xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) rất hẻo lánh, xung quanh là đồi cây. Xưởng của Minh cũng nằm gần khu xử lý rác thải nhằm hạn chế mùi hắc của hóa chất, tránh bị phát hiện. Ngoài ra, đối tượng này còn thuê 2 địa điểm khác làm kho và cử người canh gác, lắp camera giám sát, nuôi chó để phát hiện người lạ xâm nhập.

Trước thời điểm phá án khoảng một tuần, Ban chuyên án xác định các đối tượng đã sản xuất 1,8 tấn tiền chất ma túy, đóng vào 27 thùng xốp rồi gửi vào các kho đông lạnh ở xa nhà xưởng. Khi chủ nhà kho đông lạnh không tiếp nhận, các đối tượng lại đưa về và đốt vỏ thùng.

Các trinh sát khi đó đã phát hiện các đối tượng trong đường dây mua nhiều bình gas, xoong to, bông gòn, khẩu trang... để sản xuất chất ma túy tinh khiết.

Đối tượng cầm đầu rất xảo quyệt. Sau một khâu sản xuất, đối tượng sa thải toàn bộ người làm thuê trước đó rồi tuyển một nhóm khác. Những người làm thuê này không biết bản thân họ đang sản xuất cái gì.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: H.A

Cục trưởng Nguyễn Văn Viện cho biết, thời khắc quyết định triệt phá Ban Chuyên án phải đưa ra nhiều tình huống, đặc biệt là trường hợp các đối tượng phản kháng, tấn công lại lực lượng chức năng.

Cùng phối hợp với Cục C04, Công an tỉnh Khánh Hòa phải sử dụng lực lượng cơ động mạnh, chuẩn bị các loại quần áo chuyên dụng như chống độc, chống ngạt; xe chữa cháy, chó nghiệp vụ...

Đúng 0h ngày 22/3, gần 200 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng đồng loạt tấn công 3 địa điểm của đường dây, bắt giữ thành công 11 đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Ma túy sản xuất thành phẩm. Ảnh: C04

Tại cơ sở sản xuất, thu giữ 118kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin, 17 tấn hóa chất, cùng dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy.

Tại kho xưởng ở 47 Cát Lợi, thu giữ khoảng 90kg ketamin, 270 lít dung dịch và dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy.

Tại kho ở xã Vĩnh Phương, thu giữ khoảng 57 tấn hóa chất, 380 lít khí. 16 nghi phạm liên quan đến tổ chức tội phạm này bị tạm giữ phục vụ đấu tranh, phân loại.

Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất. Đồng thời bắt 11 nghi phạm, trong đó bốn người Trung Quốc, ba người Đài Loan (Trung Quốc), bốn người Việt Nam.

Qua đấu tranh ban đầu các nghi phạm thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Người dân bất ngờ với xưởng chế biến hàng tấn ma túy

Khi đọc tin tức biết khu nhà xưởng ở gần khu vực nghĩa trang phía Bắc (thuộc thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là nơi sản xuất hang tấn ma túy, người dân địa phương không khỏi xôn xao, bàn tán.

Trên NLĐO, một người dân có rẫy xoài đối diện với khu nhà xưởng của đối tượng Trương Xuân Minh, cho biết: "Từ đầu năm 2025, tôi thấy có xe ra vào, tưởng họ làm tái chế nhựa hay chất thải gì.

Tôi làm rẫy hơn 20 năm ở đây, ngày nào cũng đi qua nhưng không bao giờ nghĩ là họ chế ma túy. Đọc tin tức xong mà bất ngờ. Tôi mừng là công an phá án được sớm để loại bỏ tội phạm gây cái chết trắng cho bao người".

Nhiều người dân làm rẫy ở khu vực nghĩa trang không biết xưởng sản xuất trái pháp chất ma túy ở cạnh. Ảnh: Thảo Linh

Làm việc ngay dưới khu vực nhà xưởng chế tác ma túy, ông H cũng cho biết không thấy có biểu hiện gì bất thường. Ông H nói: "Tôi cứ nghĩ người dân họ cho thuê rẫy làm xưởng gì đó và cũng không thấy ai đi xuống khu vực tôi làm nhiệm vụ. Khuya ngày 22/3, khi thấy công an xuất hiện tôi quá bất ngờ. Đọc thông tin báo chí đưa hàng tấn ma túy được chế biến ở đây thì không tin nổi. Chúc mừng các lực lượng công an đã phá án thành công. Nếu số ma túy này mà bị chúng đưa đi tiêu thụ thì hại không biết bao nhiêu người", ông H chia sẻ.

Thủ tướng gửi thư khen vụ triệt phá ma túy đặc biệt lớn

Theo TTXVN, trước thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia đấu tranh triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô rất lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư khen gửi Ban Chuyên án.

Trong thư, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Chuyên án. Chiến công của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đã thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây sản xuất ma túy lớn, xuyên quốc gia.

Chiến công này góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy, không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, góp phần xây dựng môi trường trong nước và khu vực không ma túy.

Chiến công này cũng minh chứng cho sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam với lực lượng Công an Trung Quốc và sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu hiệu quả giữa Bộ Công an và các cơ quan liên quan.