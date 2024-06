Vũ và Ngân Hà có đến được với nhau ở chặng cuối phim Trạm cứu hộ trái tim?

Ngân Hà lo lắng cho Vũ ở phim Trạm cứu hộ trái tim. Ảnh: NSX.

"Trạm cứu hộ trái tim" đang ở giai đoạn nước nút, các tình tiết, nút thắt của phim đã dần dà được hé mở. Trong đó, quá khứ của An Nhiên, lý do Vũ và Ngân Hà khó thành đôi cũng được hé lộ nguyên do ở những tập trước.

Trong đó, tập lên sóng tối nay (18.6), có 2 tình tiết đáng chú ý liên quan đến mối quan hệ của Vũ - Ngân Hà.

Ở trích đoạn tập 44, Ngân Hà (Hồng Diễm) nhận được tin Vũ (Thanh Long) gặp nạn khi đi công tác hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới ở vùng cao. Nam (em họ Ngân Hà) cho biết đã gọi điện cho Vũ nhưng là một người lạ nghe máy.

“Có ai đó nói vọng vào là có tai nạn sau đó mất tín hiệu luôn”, Nam kể lại.

Vũ đã kiên nhẫn chờ đợi Hà và cầu xin Ngân Hà cho 2 người cơ hội nhưng vì quá nhiều cái “nhưng” nên cô đã từ chối anh. Lần này, nếu có gì đó xảy ra thật thì có lẽ cả đời này Hà sẽ mãi tiếc nuối và ám ảnh về cuộc gặp cuối cùng ấy.

“Lần cuối cùng gặp nhau, anh ấy nói sẽ không làm phiền chị nữa. Anh ấy nói muốn chị chăm sóc tốt cho Kitty. Liệu có phải thực sự anh ấy sẽ rời bỏ chị lần nữa không?”, Ngân Hà hoảng sợ nói.

Với một diễn biến khác, ông Trường (NSƯT Phạm Cường) và bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) đã tới gặp bà Trúc (NSND Thu Quế) để nói rõ ràng về câu chuyện quá khứ. Ông Trường thẳng thắn mong muốn được sửa chữa sai lầm của quá khứ. Ông bày tỏ nếu có điều gì vô tình làm tổn thương bà Trúc trong quá khứ thì bà có thể trách ông. Tuy nhiên, ông mong bà có thể mở lòng với mối quan hệ của Vũ và Ngân Hà.

“Vì Vũ và Ngân Hà đã phải chịu bất hạnh, đau khổ nhiều lắm rồi. Đừng để những sai lầm của chúng ta trở thành rào cản của các con nó. Vũ và Ngân Hà xứng đáng được hưởng hạnh phúc”, ông Trường bộc bạch.

Nghe những điều ông Trường nói, bà Trúc cũng không giữ được sự lạnh nhạt, bình tĩnh như thường ngày.

Những tình tiết này cho thấy, bố mẹ của Ngân Hà đang nỗ lực để Vũ và con gái có thể thành đôi. Bởi họ biết rằng Ngân Hà trong quá khứ chịu quá nhiều khổ đau vì Nghĩa, vậy nên, Vũ là người có thể bù đắp cho cô.

Cộng thêm, tình cảm Vũ dành cho Ngân Hà rất lớn, thậm chí anh còn không chấp nhặt quá khứ của cô.

Nhiều khán giả cho rằng, sau loạt biến cố, Nghĩa và Ngân Hà khó tái hợp. Việc cô tiến đến với Vũ như một cách tốt để bản thân mình có người yêu thương thật sự.

Tuy nhiên, tình tiết Vũ có khả năng bị tai nạn cũng khiến người xem bàn luận, nếu không may, anh chết thì khả năng cao Ngân Hà sẽ ân hận và sống độc thân để nuôi con gái Kitty chứ không tiến thêm bước nữa.