Vụ xe khách bị bắn vỡ kính trên cao tốc: Mời làm việc 2 thiếu niên 11 và 17 tuổi

Ngày 3/7, Công an thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã mời làm việc đối với 2 thiếu niên dùng ná thun bắn vỡ kính nhiều xe khách lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Trước đó, tối 2/7, Công an phường Tân Hòa (thành phố Vĩnh Long) nhận tin báo, có xe khách bị bắn vỡ kính khi đang lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cơ quan công an cử lực lượng đến hiện trường xác minh thì phát hiện N.H.D (17 tuổi) và P.M.T (11 tuổi, cùng ngụ TP. Vĩnh Long) đang đi bộ gần đó, trên người có 3 ná thun và rất nhiều viên bi sắt, nên mời về trụ sở làm việc.

Ná thun và bi sắt bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, D và T thừa nhận bắn bể kính xe ô tô khách trên. Đồng thời khai nhận, vào đêm 28/6, cả hai đã dùng ná thun bắn bể kính 6 xe khách khác trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Theo lời khai ban đầu của D và T, thời điểm đó, cả hai đi bắn chuột gần đường cao tốc, rồi "ngứa tay" nên quay qua bắn xe... cho vui. Rất may sự việc không gây thương vong về người nhưng khiến các tài xế và hành khách bất an, lo lắng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng tiến hành xác minh điều tra. Tuy nhiên, đến tối 2/7, xe khách đang lưu thông trên đoạn cao tốc này tiếp tục bị người lạ dùng ná thun bắn gây bể kính. Từ đó, công an TP Vĩnh Long xác minh, phát hiện D và T ở khu vực gần đó, trên người mang theo 3 ná thun, 459 viên bi sắt và 2 đèn pin đội đầu.

Trước đó, ngày 29/6, mạng xã hội đăng tải đoạn video có nội dung một loạt xe khách bị bắn bể kính khi di chuyển trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Long. Sự việc xảy ra vào tối 28/6.

Nhiều xe khách phải dừng để dán lại kính đêm 28/6 (Ảnh cắt từ video).

Đại diện một nhà xe khác ở Cần Thơ cũng cho hay, có khoảng 10 xe khách giường nằm từ TPHCM về miền Tây và một xe chạy chiều ngược lại bị bắn bể kính trong tối 28/6, khi lưu thông trên tuyến cao tốc trên đoạn qua TP. Vĩnh Long.

Theo trình báo của các tài xế, xe bị bắn bể từ 1 - 2 kính chắn gió bên hông, mỗi xe hư hại tài sản từ 4 - 6,5 triệu đồng.

Hiện, D và T được gia đình bảo lãnh. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc; đồng thời thông báo các tài xế có xe bị bắn bể kính trong thời gian trên đến công an trình báo để được xử lý theo quy định.