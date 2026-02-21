Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu

Ngày 20/2, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải đã dừng kiểm tra xe khách biển số 78F-001.XX đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 3 vi phạm. Thứ nhất, lái xe có giấy phép lái xe hạng D2, không phù hợp với loại xe 36 chỗ đang điều khiển. Theo quy định, hạng D2 chỉ được điều khiển xe đến 29 chỗ, không kể chỗ của người lái.

Thứ hai, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng thiết bị không hoạt động trong quá trình tham gia giao thông.

Thứ ba, phương tiện có gắn thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị này không hoạt động theo quy định.

Một xe khách bị tạm giữ 7 ngày sau khi bị phát hiện 3 vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, tổng mức xử phạt lên tới 104,5 triệu đồng.

Đối với lái xe, lực lượng chức năng xử phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày do điều khiển xe không đúng hạng giấy phép lái xe. Ngoài ra, lái xe bị phạt 1,5 triệu đồng vì thiết bị ghi nhận hình ảnh không hoạt động và 4 triệu đồng do thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tổng mức phạt đối với lái xe là 24,5 triệu đồng.

Đối với chủ xe, cơ quan chức năng xử phạt 58 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; phạt 11 triệu đồng và tước phù hiệu 2 tháng đối với hành vi liên quan thiết bị ghi nhận hình ảnh; phạt 11 triệu đồng và tước phù hiệu 2 tháng đối với hành vi liên quan thiết bị giám sát hành trình. Tổng mức phạt đối với chủ xe là 80 triệu đồng.

Tổng cộng, lái xe và chủ xe bị xử phạt 104,5 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày theo quy định. Việc xử lý được thực hiện nhằm tăng cường kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.