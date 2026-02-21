Xe khách mắc 3 vi phạm trong 1 lần kiểm tra, tổng mức phạt trên 100 triệu
Kiểm tra đột xuất xe khách trên cao tốc, lực lượng chức năng ghi nhận 3 vi phạm về điều kiện lái xe và thiết bị bắt buộc, tổng mức phạt 104,5 triệu đồng.
Ngày 20/2, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải đã dừng kiểm tra xe khách biển số 78F-001.XX đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 3 vi phạm. Thứ nhất, lái xe có giấy phép lái xe hạng D2, không phù hợp với loại xe 36 chỗ đang điều khiển. Theo quy định, hạng D2 chỉ được điều khiển xe đến 29 chỗ, không kể chỗ của người lái.
Thứ hai, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng thiết bị không hoạt động trong quá trình tham gia giao thông.
Thứ ba, phương tiện có gắn thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị này không hoạt động theo quy định.
Đối với lái xe, lực lượng chức năng xử phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày do điều khiển xe không đúng hạng giấy phép lái xe. Ngoài ra, lái xe bị phạt 1,5 triệu đồng vì thiết bị ghi nhận hình ảnh không hoạt động và 4 triệu đồng do thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tổng mức phạt đối với lái xe là 24,5 triệu đồng.
Đối với chủ xe, cơ quan chức năng xử phạt 58 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; phạt 11 triệu đồng và tước phù hiệu 2 tháng đối với hành vi liên quan thiết bị ghi nhận hình ảnh; phạt 11 triệu đồng và tước phù hiệu 2 tháng đối với hành vi liên quan thiết bị giám sát hành trình. Tổng mức phạt đối với chủ xe là 80 triệu đồng.
Tổng cộng, lái xe và chủ xe bị xử phạt 104,5 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày theo quy định. Việc xử lý được thực hiện nhằm tăng cường kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.
Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuânĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tìm về Phủ Dầy (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) dâng hương, cầu bình an, tài lộc.
Miền Bắc nắng ấm trước khi đón mưa nhỏĐời sống - 9 giờ trước
Từ hôm nay (mùng 5) đến hết mùng 7 tháng Giêng, miền Bắc sẽ có những ngày thời tiết đẹp khi buổi sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời ấm áp. Dự báo khoảng 8-9 tháng Giêng, miền Bắc đón mưa xuân.
Hết năm 2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt nàyĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Hết ngày 31/12/2026, người làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC.
Quy định mới nhất về độ tuổi được làm hộ chiếu (passport) năm 2026Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Từ bao nhiêu tuổi sẽ được cấp hộ chiếu?
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính giàĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Giữa khu điều trị khép kín 24/24 giờ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng sự hy sinh của người thầy thuốc không đo bằng thành tích, mà bằng lòng nhẫn nại và biết ơn. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một ngày họ âm thầm giữ bình yên cho những người lính đã đi qua chiến tranh.
Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiềnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng Giêng âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra những vận hội mới. Khi không khí Tết vẫn còn lan tỏa, nhiều người bắt đầu khởi động kế hoạch cho một năm phía trước.
Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định của pháp luật, giấy phép lái xe trên VNeID có giá trị tương đương với bản cứng. Theo đó khi vi phạm giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID.
Bắt đầu từ ngày mai, 3 con giáp này tài lộc phất lên 'như diều gặp gió'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 đang chứng kiến những luồng sinh khí tài lộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, kể từ ngày mai, một "trận mưa tiền" được dự báo sẽ đổ xuống, mang lại cơ hội đổi đời cho 3 con giáp may mắn nhất.
Những trường hợp này sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cấp đổi giấy phép lái xe là thủ tục làm mới bằng lái xe khi bị cũ, hỏng, mất, hết hạn, hoặc muốn nâng hạng/thay đổi thông tin… Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật có nhiều người hợp không được cấp, đổi giấy phép lái xe.
Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 2026, giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới được áp dụng theo mẫu số 02 tại Phụ lục XXIV Thông tư 35/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng).
Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiềnĐời sống
GĐXH - Tháng Giêng âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra những vận hội mới. Khi không khí Tết vẫn còn lan tỏa, nhiều người bắt đầu khởi động kế hoạch cho một năm phía trước.