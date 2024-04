Xe ô tô dưới 400 triệu rẻ nhất thị trường: Chọn Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo?

Cận cảnh xe ô tô rẻ ngang Kia Morning và Hyundai Grand i10, sang hơn cả Mazda 3 về Việt Nam GĐXH - Xe ô tô được đánh giá ngang với Mazda 3 không chỉ đe dọa các đối thủ trong phân khúc cỡ C mà còn tạo ra sự uy hiếp với những mẫu xe cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành ô tô trong nước, giá ô tô có phần giảm đi. Vì thế với tài chính 300 - 400 triệu đồng, khách hàng hoàn toàn có thể mua xe mới. Dưới đây là một số dòng xe trong phân khúc này.

Xe ô tô dưới 400 triệu đồng

Kia Morning: Từ 304 triệu đồng

Kia Morning

Mẫu xe đến từ Hàn Quốc này luôn là chiếc ô tô nằm trong Top có giá rẻ nhất.

Tại Việt Nam, KIA được phân phối với 4 phiên bản đều là một trong các loại xe ô tô 5 chỗ giá rẻ, nhỏ gọn, chuyên dùng trong phố và gia đình. Khác với Hyundai i10, KIA Morning không được sử dụng phổ biến trong kinh doanh.

Xe có kích thước vừa đủ: 3595 x 1595 x 1490 mm đi kèm động cơ 1.25L, công suất 86 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 120 Nm.

Ưu điểm: Thương hiệu uy tín, tin cậy, thiếu kế năng động, phù hợp di chuyển trong khu đô thị, nhiều tiện ích cao cấp.

Khuyết điểm: Chỉ có bản Hatchback 5 cửa.

Hyundai Grand i10: Từ 360 triệu đồng

Xe Hyundai Grand i10





Đây là một trong những mẫu xe giá rẻ hàng đầu hiện nay. Hyundai i10 được đánh giá cao về thiết kế hiện đại, trẻ trung, là một trong những cái tên luôn nằm trong Top mẫu xe bán chạy ở Việt Nam.

Kích thước dài x rộng x cao của xe là 3.765 x 1.660 x 1.505 mm (Hatchback) và kích thước 3.995 x 1.660 x 1.505 mm (Sedan). Đi cùng mẫu xe này là khối động cơ 1.25L cho tất cả các phiên bản, sinh công suất 86 mã lực và 120 Nm.

Ưu điểm: Xe có nhiều phiên bản để lựa chọn, chi phí bảo trì bảo dưỡng khá rẻ, có nhiều đại lý phân phối xe trên toàn quốc.

Khuyết điểm: Động cơ tiêu hao mức nhiên liệu cao.

Toyota Wigo: Từ 352 triệu đồng

Toyota Wigo

Mẫu xe này cũng có ngoại hình nhỏ gọn, trẻ trung. Trong lần nâng cấp mới nhất, thiết kế xe sắc nét và hầm hố hơn. Nội thất Wigo có ưu điểm rộng rãi bậc nhất phân khúc với hàng ghế sau ngồi thoải mái.

Ở khía cạnh vận hành, Toyota Wigo được đánh giá cao về độ ổn định, bền bỉ. Động cơ 1.2L cho sức kéo tốt, có độ vọt cao ở dải tốc thấp. Hệ thống treo, khung gầm chắc chắn, chạy ở vận tốc cao vẫn cho cảm giác khá tự tin.

Ngoài ra, Wigo còn có ưu điểm mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm, chi phí bảo dưỡng bình dân. Đặc biệt, khoảng sáng gầm của Wigo hiện cao nhất phân khúc, bán kính quay đầu lại rất nhỏ. Điều này giúp xe có lợi thế khi leo lề hay lái xe đường ngập, cũng như di chuyển linh hoạt trong các con phố đông đúc, chật hẹp.

Nhược điểm: Nội và ngoại thất cơ bản, cách âm kém, vận hành kém ổn định.

Thế nào là ô tô giá rẻ đáng mua?

Ngoài tiêu chí về giá cả, một chiếc xe hơi đáng mua cần đáp ứng cả những tiêu chí dưới đây, để quá trình vận hành xe được an toàn và đảm bảo nhất:

Động cơ êm ái, ổn định: Dù không thể đáp ứng yếu tố vận hành mạnh mẽ, nhưng động cơ của xe cần phải đáp ứng tiêu chuẩn về độ ổn định và êm ái khi vận hành.

Trang bị an toàn tốt: Để cạnh tranh về giá cả, nhiều hãng xe hiện nay cắt giảm những trang bị an toàn tối thiểu. Vì thế, bạn nên tìm hiểu kỹ và ưu tiên những dòng xe có đầy đủ những trang bị an toàn cơ bản.

Nội thất rộng rãi: Để đảm bảo quá trình vận hành được thoải mái, nên chọn mua những dòng xe có khoang nội thất rộng rãi ở cả những hàng ghế sau, tránh bị áp lực khi di chuyển đường dài.