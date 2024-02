Xuất hiện xe ô tô giá 300 triệu, rẻ hơn cả Kia Morning, sang hơn Honda CR-V, sẵn sàng thay thế Mazda CX-5

Xe ô tô cùng phân khúc Honda CR-V và Mazda CX-5

Mẫu SUV cỡ C X5 Plus 2024 vừa được hãng xe Changan của Trung Quốc cho ra mắt tại thị trường quê nhà với thiết kế đẹp mắt cùng khả năng vận hành ấn tượng. Giống như đời cũ, Changan X5 Plus 2024 vẫn giữ nguyên thiết kế đậm chất thể thao và đầy góc cạnh.

Phần đầu xe của X5 Plus thu hút mọi ánh nhìn với những đường nét thiết kế hầm hố và sắc sảo. Xe được trang bị đèn sương mù và đèn pha sắc nét, logo Changan nối liền với nhau bởi viền chrome, lưới tản nhiệt cỡ lớn trang trí kiểu ma trận.

Di chuyển sang bên hông, Changan X5 Plus 2024 có những đường gân dập nổi đầy ấn tượng. Viền cửa sổ và vòm hốc bánh xe của mẫu SUV cỡ C này được sơn màu đen. Bộ la-zăng bằng hợp kim mà X5 Plus sử dụng có đường kính 18 inch.

Phần đuôi của Changan X5 Plus 2024 có các chi tiết thiết kế giống với mặt trước. X5 Plus còn có đèn hậu vuốt rộng sang 2 bên, đèn phanh tích hợp vào cánh gió trên nóc xe. Để mang lại cảm giác chuyển động mạnh mẽ và đồng nhất về tổng thể, cản sau của xe có các đường nét tương tự như cản trước.

Changan X5 Plus 2024 sở hữu chiều dài cơ sở 2.715 mm với kích thước chiều dài tổng thể 4.540 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.620 mm. Mẫu SUV cỡ C cảu Changan được nhà sản xuất trang bị bình xăng dung tích 51L.

Nội thất của Changan X5 Plus 2024 có ghế thể thao bọc giả da, 3 màn hình bao quanh gồm màn hình hỗ trợ lái xe, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình gảii trí dạng cảm ứng 10,25 inch. Để đảm an toàn khi vận hành, màn hình hỗ trợ lái xe của X5 Plus 2024 có thể hỗ trợ hiển thị điểm mù.

Changan X5 Plus 2024 sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1.5L, 4 xi-lanh với công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ được ghép nối với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, giúp chiếc xe chỉ cần 7,51 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 205 km/h. Khi di chuyển trên đường hỗn hợp, X5 Plus có mức tiêu hao nhiên liệu 6,45L/100 km.

Giá bán Changan X5 Plus 2024

Mẫu xe Changan X5 Plus 2024 được phân phối tại thị trường Trung Quốc có tổng cộng 5 phiên bản với giá bán dao động từ 91.900-110.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 300 - 362 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt). Mức giá này thậm chí rẻ hơn cả Kia Morning – một mẫu xe hạng A tại thị trường Việt Nam dù Changan X5 Plus 2024 được định vị ở phân khúc cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Xe ô tô cùng giá với Kia Morning

Phần lớn các mẫu ôtô giá rẻ nhất tại Việt Nam hiện có mức giá khởi điểm rẻ hơn Kia Morning đều thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ dành cho đô thị, được trang bị động cơ có dung tích từ 1.0L-1.4L và sở hữu những trang bị, tính năng cơ bản… đáp ứng tiêu chí đi lại hàng ngày của người dân Việt.

Hyundai Grand i10

Mẫu xe Hàn Quốc Hyundai i10 là một trong mẫu ôtô giá rẻ hàng đầu hiện nay, cũng là mẫu xe có nhiều tùy chọn phiên bản nhất tại thị trường Việt Nam.

Được đánh giá cao về thiết kế hiện đại, trẻ trung, i10 là một trong những cái tên luôn nằm trong top mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam. Đi cùng mẫu xe này là khối động cơ 1.25L cho tất cả các phiên bản, sinh công suất 86 mã lực và 120 Nm.

VinFast Fadil

Mẫu xe VinFast Fadil. Ảnh: VinFast





Fadil là sự kết hợp giữa nền tảng xe châu Âu và xe Việt. VinFast Fadil có kích thước nhỏ gọn, tham gia vào phân khúc xe xe ôtô giá rẻ hạng A. Xe được trang bị động cơ 1.4L công suất 98 mã lực đi kèm hộp số vô cấp CVT tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, mẫu xe đã dừng sản xuất và chỉ bán lại trên thị trường xe cũ.

Mitsubishi Attrage

Mẫu xe Mitsubishi Attrage. Ảnh: Mitsubishi





Mitsubishi Attrage là mẫu ôtô giá rẻ đã thành công với sự lột xác trong thế hệ mới. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan với giá cực kỳ cạnh tranh.

Trang bị 3 phiên bản, gồm 2 phiên bản số tự động vô cấp CVT và 1 phiên bản số sàn. Mitsubishi Attrage trước đây nhiều lần góp mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam.

Kia Soluto

Kia Soluto cũng là mẫu xe trong phân khúc ôtô giá rẻ với option sedan, 5 chỗ ngồi rộng rãi, tiện nghi. Chiếc xe này có kích thước 4.300 x 1.700 x 1.460 tương ứng với dài x rộng x cao cùng với động cơ 1.4L công suất 94 mã lực và có 3 phiên bản số sàn 1 cầu và số tự động.

Soluto dùng loại động cơ xăng dung tích 1.4L CVVT, cho công suất 94 mã lực, mô men xoắn 132 Nm kết hợp tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Hệ dẫn động cầu trước.