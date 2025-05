Xe sedan hạng C giá rẻ dưới 600 triệu đồng, có loại thậm chí thấp hơn cả xe hạng B: Chọn Kia K3 hay MG New MG5 ?

Xe sedan hạng B giá 455 triệu đồng sánh ngang Toyota Vios, Hyundai Accent có gì đặc biệt khi xuất hiện ở Trung Quốc? GĐXH - Xe sedan hạng B BYD e7 âm thầm xuất hiện với mục tiêu rõ ràng: trở thành lựa chọn kinh tế cho các dịch vụ vận chuyển hành khách, đặc biệt là taxi.

Giá xe Kia K3 đang từ 549 đến 714 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện tại, Kia K3 đang có giá lăn bánh cực kỳ hấp dẫn khi phiên bản cơ sở của mẫu xe này đang rẻ ngang ngửa bản cao cấp của Hyundai Accent, vốn là một mẫu sedan thuộc phân khúc thấp hơn... Cùng với đó, phía đại lý sẽ có các chương trình kích cầu tiêu dùng với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn khác nhau.

Đánh giá xe Kia K3

KIA K3 Luxury không chỉ cạnh tranh mà còn rẻ hơn nhiều so với các phiên bản cao cấp của các mẫu xe sedan hạng B.

Đáng chú ý, phiên bản KIA K3 Luxury không chỉ cạnh tranh mà còn rẻ hơn nhiều so với các phiên bản cao cấp của các mẫu xe sedan hạng B như Honda City và Toyota Vios, điều này tạo ra một cơ hội tốt cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe chất lượng với giá thành hợp lý.

Giá xe MG New MG5 từ 399 triệu đồng.

MG5 hiện có 3 phiên bản với mức giá cụ thể: 399 triệu đồng cho bản 1.5 MT STD, 459 triệu đồng cho bản 1.5 CVT Standard và 499 triệu đồng cho bản 1.5 CVT Deluxe. So với các mẫu sedan cỡ B của Nhật Bản như Honda City (559-609 triệu đồng), Toyota Vios (479-592 triệu đồng) và Hyundai Accent (426-542 triệu đồng), MG5 rõ ràng nổi bật với mức giá cạnh tranh hơn hẳn, mặc dù xe lại ở hạng phân khúc cao hơn.

Thậm chí, phiên bản số sàn 399 triệu đồng của MG5 còn có giá tương đương với các mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 (360-435 triệu đồng), KIA Morning (349-424 triệu đồng) và Toyota Wigo (360-405 triệu đồng), điều này cho thấy MG5 thực sự là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một chiếc sedan chất lượng mà không phải chi quá nhiều tiền.

Đánh giá xe sedan hạng C MG New MG5

MG New MG5 thực sự là một lựa chọn tiêu biểu cho những ai cần sở hữu một chiếc sedan hạng C.

Được bán với giá khởi điểm 399 triệu đồng tại Việt Nam, MG New MG5 thực sự là một lựa chọn tiêu biểu cho những ai cần sở hữu một chiếc sedan hạng C chất lượng mà không phải lo lắng về giá, Mẫu xe này có thể cạnh tranh với những cái tên nổi bật trong phân khúc hạng C như Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Mazda3 và Hyundai Elantra, nhưng lại có lợi thế về giá thành.

Được biết, tất cả các phiên bản của MG5 đều được trang bị động cơ 4 xy lanh 1,5L cho công suất 112 mã lực và mô men xoắn tối đa 150 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT (giả lập 8 cấp ở bản 1.5L Standard), trong khi bản MT trang bị hộp số sàn 5 cấp, mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu cho người sử dụng.

Giá xe sedan hạng C Hyundai ELantra giá từ 599 triệu đồng

Hyundai Elantra.

Xe có 4 phiên bản: Elantra All New 1.6 AT Tiêu chuẩn (giá 599 triệu đồng); Elantra All New 1.6 AT Đặc biệt (giá 669 triệu đồng); Elantra All New 2.0 AT Cao cấp (giá 729 triệu đồng); Elantra All New N-line (giá 799 triệu đồng).

Đánh giá xe sedan hạng C Hyundai ELantra

Nội thất Hyundai Elantra thiết kế theo phong cách đa tầng, hướng về người lái

Hyundai Elantra phiên bản Tiêu chuẩn sở hữu lưới tản nhiệt màu đen nhám, đèn chiếu sáng dạng halogen, mâm xe 15 inch, không có đèn LED định vị ban ngày cũng như đèn hậu LED.

Trong cabin, xe có đồng hồ hiển thị dạng cơ kèm màn hình 4,2 inch, màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10,25 inch như các phiên bản cao hơn.

Động cơ 1.6L hút khí tự nhiên cho công suất 125 mã lực và mô men xoắn 155Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.

Trong phân khúc xe hạng C, Hyundai Elantra thường xếp sau Mazda3 và Kia K3 về doanh số. Xe chủ yếu cạnh tranh vị trí với Honda Civic và Toyota Corolla Altis. Quý 1-2024, Elantra đứng thứ ba với 378 xe bán ra, xếp trên Civic với 268 xe. Sang đến tháng 4, Civic lại vươn lên dẫn trước.

