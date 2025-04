Xe sedan hạng B giảm kịch sàn, rẻ nhất lịch sử, Toyota Vios chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Accent cực hấp dẫn

Xe sedan hạng B giá 500 triệu đồng ở Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh cùng Toyota Vios và Honda City GĐXH - Xe sedan hạng B tại Việt Nam sắp chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt với sự gia nhập của Skoda Slavia, mẫu xe đầu tiên của Skoda được lắp ráp trong nước.

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến làn sóng giảm giá sâu ở nhiều phân khúc, trong đó các mẫu sedan hạng B cũng đang được các hãng cùng đại lý đồng loạt "xả hàng" nhằm hút khách.

Xe sedan hạng B Toyota Vios giảm tới 32 triệu đồng

Toyota Vios

Toyota Việt Nam đang hỗ trợ số tiền bằng 50% lệ phí trước bạ cho mẫu xe bán chạy nhất của mình là Vios (giá niêm yết 458-545 triệu đồng), tương đương giá trị từ 23-32 triệu đồng tuỳ phiên bản và địa phương đăng ký. Nhờ đó, khách hàng Việt có thể sở hữu Vios với mức giá khoảng từ 435-513 triệu đồng.

Đánh giá xe sedan hạng B Toyota Vios

Toyota Vios hiện hành ra mắt vào năm 2023 chưa phải là thế hệ hoàn toàn mới mà chỉ là một bản nâng cấp nhẹ của mẫu xe này. Mẫu sedan hạng B của Toyota tiếp tục đối đầu trực tiếp với Nissan Sunny, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz, Mazda 2, Honda City và Hyundai Accent.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios được lắp ráp trong nước và phân phối ra thị trường với 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm trắng, bạc, đỏ, xám, đen và be. So với phiên bản cũ, Toyota Vios chỉ còn các bản 3 túi khí sau khi đã lược bỏ bớt các bản E MT và E CVT 7 túi khí. Do quá kén khách, bản G-RS cũng đã dừng phân phối.

Xe sedan hạng B Hyundai Accent giảm tới 50 triệu đồng

Hyundai Accent

Xe sedan hạng B Hyundai Accent, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) cùng các đại lý đang giảm giá cao nhất 50 triệu đồng cho Accent, áp dụng cho xe có số VIN 2024.

Với giá niêm yết cho 4 phiên bản từ 439-569 triệu đồng, giá bán khi đến tay khách hàng của Hyundai Accent chỉ còn khoảng 400-520 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với đối thủ Toyota Vios, đặc biệt là ở phiên bản số sàn 1.5 MT.

Đánh giá xe sedan hạng B Hyundai Accent

Trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent luôn được nhắc tới là một trong những mẫu xe được khách hàng Việt ưa thích bậc nhất. Mẫu sedan của Hyundai chính là đối thủ nặng ký của Toyota Vios và Honda City.

Hyundai Accent là mẫu xe rộng rãi nhất trong phân khúc khi sở hữu trục cơ sở 2.600 mm với kích thước các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm). Mẫu xe kình địch của Toyota Vios và Honda City không chỉ có thiết kế hiện đại, trẻ trung mà còn sở hữu nhiều trang bị tiện ích đáng chú ý, phù hợp với cả khách hàng muốn mua xe gia đình và chạy dịch vụ.

Xe sedan hạng B Nissan Almera giảm tới 68 triệu đồng

Mẫu sedan hạng B là Almera cùng mẫu bán tải Navara được giảm 100% lệ phí trước bạ.

Nissan Almera tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản là EL, V và VL cùng giá bán dao động từ 489-569 triệu đồng. Như vậy, ưu đãi lệ phí trước bạ của hãng sẽ có giá trị từ 49-68 triệu đồng, tùy phiên bản và địa điểm đăng ký, đưa giá bán của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này xuống 440-501 triệu đồng.

Xe sedan hạng B Mitsubishi Attrage giảm tới 38 triệu đồng

Mitsubishi Attrage bản số sàn 1.2MT đang có giá rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: MMV





Cái tên thứ 4 của phân khúc sedan cỡ B tham gia vào cuộc đua giảm giá là Mitsubishi Attrage. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này đang được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với bản số sàn MT với giá trị quy đổi là 38 triệu đồng. Ưu đãi này đưa giá bán của Attrage MT xuống còn 342 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc.

Hai bản còn lại là CVT (465 triệu) và CVT Premium (490 triệu) được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi 23 và 24,5 triệu đồng, đưa giá bán của hai phiên bản này còn lần lượt là 442 và 465,5 triệu đồng.

