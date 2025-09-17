Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị, 6 người thương vong

Thứ tư, 10:56 17/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.


Xe tải lao vào chợ chuối ở miền núi Quảng Trị làm nhiều người thương vong.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại khu vực Quốc lộ 9 đoạn qua chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/9 rất nhiều tiểu thương tập trung buôn bán chuối ở trong và ngoài khu vực chợ Tân Long, chiếc xe tải mang biển số 37C - 587.63 (chưa rõ người cầm lái) lao thẳng vào đám đông khiến người và xe máy nằm la liệt dưới gầm và bánh xe.

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị, 6 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi chiếc xe tải tao thẳng vào đám đông đang buôn bán chuối tại chợ Tân Long (xã Lao Bảo) khiến nhiều người thương vong.

Theo Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

Theo một số người dân, xe tải lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo. Nhiều người nghe tiếng nổ lớn rồi sau đó xe tải lao vào khu vực chợ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, hỗ trợ người bị nạn.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn du lịch đường thủy ở miền Trung

Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn du lịch đường thủy ở miền Trung

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Hoạt động du lịch đường thủy đang là lựa chọn phổ biến của nhiều du khách. Để bảo đảm mỗi chuyến đi an toàn, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Tin sáng 17/9: Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất từ nay đến cuối năm; Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn

Tin sáng 17/9: Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất từ nay đến cuối năm; Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo về những đợt không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh vào cuối năm; Húc đổ 10m dải phân cách giữa đường, ô tô 7 chỗ lao qua chiều đường ngược lại tông văng xe máy, đâm gãy trụ điện...

Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?

Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Biển Đông sắp có bão số 8. Còn trên đất liền từ TP Huế đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông.

Hà Nội: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Ba Vì do sạt lở nghiêm trọng

Hà Nội: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Ba Vì do sạt lở nghiêm trọng

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì (TP Hà Nội) do ảnh hưởng của bão số 3 (bão WIPHA).

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn

Thời sự - 17 giờ trước

Phát hiện vụ cháy, nhiều người hoảng sợ, hô hoán nhau chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài. Lúc này bên trong khói tỏa ra mùi khét nồng nặc.

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định liên quan đến vụ cháy xưởng cơ khí xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Thường Tín khiến 4 người tử vong.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Rạng sáng 16/9, tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Ngôi nhà bị cháy được dựng bằng khung thép, lợp mái tôn... là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dòng lũ ống cuồn cuộn sau cơn mưa lớn chiều 15/9 đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.

Hà Nội: 4 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Hà Nội: 4 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 16/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội). Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Xem nhiều

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá (Ninh Bình): Một nạn nhân không qua khỏi, công an vào cuộc

Thời sự

GĐXH - Thực trạng nhức nhối ở làng nghề Tống Xá, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình đã được chính quyền địa phương giao cơ quan công an kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội. Nạn nhân trong vụ việc sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh nhất gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thời sự
Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?

Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8, khu vực nào mưa to nhất hôm nay?

Thời sự
Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Thời sự
Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top