Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự

Theo tài liệu phóng viên có được cho thấy, ngày 06/01/2026, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kết luận số 01/KL-TTR về việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Mắt Thái Hà, thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Hà.

Theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Mắt Thái Hà được trang bị 40 thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động chuyên môn kỹ thuật, khám, chữa bệnh. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở không thực hiện lưu trữ Giấy phép lưu hành/Giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu tương đương, bản phân loại thiết bị y tế đối với 11 thiết bị y tế đang được sử dụng tại các khoa, phòng phục vụ công tác khám, chữa bệnh, gồm: Máy đo nhãn áp không tiếp xúc CT-800; Máy đo khúc xạ (thị lực) tự động KR-800; Máy OCT võng mạc Maestro II; Máy điện tim 6 kênh; Máy cắt đốt thẩm mỹ; Nồi hấp tiệt trùng 50 lít; Monitor theo dõi bệnh nhân; Máy hút dịch; Máy hấp tiệt trùng nhanh; Máy phẫu thuật Constellation Lxt CR5; Máy soi đáy mắt trực tiếp.

Việc này không thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế.

Ngoài ra, cơ sở không thực hiện kiểm định hoặc hiệu chuẩn đối với 05 thiết bị y tế, gồm: Hộp kính và gọng thử kính; Máy đo tròng kính ViuScience L900; Máy đo khúc xạ (thị lực) tự động KR-800; Máy điện tim 6 kênh; Nồi hấp tiệt trùng 50 lít; không thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 65 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế.

Cũng theo Kết luận, Bệnh viên Mắt Thái Hà người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện là bác sĩ Đinh Khắc Dũng, có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 001162/TNG-CCHN do Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 08/8/2013. Nhân sự làm việc toàn thời gian tại bệnh viện đến ngày 28/11/2025 là 34 người; qua kiểm tra hồ sơ có 20/20 người hành nghề có giấy phép hành nghề.

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 01/KL-TTR, chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thái Hà - (ảnh ST).

Trong thời gian hoạt động, bệnh viện bổ sung 08 người hành nghề là các bác sĩ hợp tác; tuy nhiên Bệnh viện không gửi danh sách đăng ký hành nghề đến cơ quan có thẩm quyền, không thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 12, Điều 27, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện Mắt Thái Hà thực hiện 27 đợt khám, chữa bệnh nhân đạo cho người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng các điều kiện tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt quy định tại Điều 82, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ. Tuy nhiên, bệnh viện không thực hiện báo cáo kết quả các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo về Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên theo yêu cầu của Sở Y tế đối với 04 đợt khám, chữa bệnh nhân đạo trong tháng 11/2025, không thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 13 Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế.

Các bộ phận chuyên môn của Bệnh viện duy trì hoạt động đảm bảo theo Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 356/BYT-GPHĐ ngày 29/12/2023 do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp cho Bệnh viện Mắt Thái Hà.

Đối với Khoa Cận lâm sàng, bệnh viện chưa thực hiện tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, không thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Khoa Dược, bệnh viện chưa thực hiện gửi hồ sơ tự công bố đạt Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) về Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đối với kho bảo quản thuốc; đồng thời không đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc, không thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 13 Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế.

Nhà thuốc Bệnh viện Mắt Thái Hà đã thay đổi vị trí khác trong cùng một địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1947/ĐKKDD-TNG, không đúng với vị trí ban đầu được Sở Y tế thẩm định. Cơ sở chưa thực hiện báo cáo về sự thay đổi kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng gửi về Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, không thực hiện đúng quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 02/2018/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16/5/2025 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

Kiểm tra thực tế cho thấy, nhà thuốc có kinh doanh thuốc Mỡ tra mắt Maxitrol (số đăng ký 540110522824, số lô VPW31A), có điều kiện bảo quản từ 2 đến 8 độ C theo công bố của nhà sản xuất, không thuộc phạm vi kinh doanh của Nhà thuốc Bệnh viện Mắt Thái Hà theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1947/ĐKKDD-TNG, không thực hiện đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 42 Luật Dược ngày 06/4/2016.

Tồn tại, hạn chế, cơ sở không lập, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ thiết bị y tế đối với 11 thiết bị y tế đang sử dụng, không thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 63 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP.

Chưa thực hiện kiểm định hoặc hiệu chuẩn đối với 05 thiết bị y tế, không thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 65 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP. Không gửi danh sách đăng ký hành nghề đối với 08 bác sĩ hợp tác đến cơ quan có thẩm quyền, không thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 12, Điều 27 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. Không báo cáo kết quả 04 đợt khám, chữa bệnh nhân đạo trong tháng 11/2025 về Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, không thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 13 Thông tư số 30/2014/TT-BYT.

Chưa tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, không thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 10 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP. Chưa gửi hồ sơ tự công bố đạt Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) về Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 36/2018/TT-BYT. Không báo cáo việc thay đổi vị trí Nhà thuốc kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng về Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, không thực hiện đúng quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 02/2018/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2025/TT-BYT.

Nhà thuốc kinh doanh thuốc Mỡ tra mắt Maxitrol (số đăng ký 540110522824, số lô VPW31A) không thuộc phạm vi kinh doanh được cấp phép, không thực hiện đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 42 Luật Dược.