Thời tiết miền Bắc lại sắp thay đổi khác biệt sau chuỗi ngày nắng ấm
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc xu hướng đón nắng ấm trong 4 ngày tới, rét về đêm và sáng. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa và giảm nhiệt trở lại.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc có xu hướng ấm dần lên trong 4 ngày tới.
Tại Thủ đô Hà Nội thời gian rét sẽ lùi về đêm và sáng với nhiệt độ ở ngưỡng dưới 19 độ. Vào đêm 5-6/2, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù có thể xảy ra. Còn buổi trưa và chiều nắng ấm xuất hiện xua tan hơi lạnh. Mức nhiệt cao nhất tăng từ 22-26 độ từ ngày 3/2 đến ngày 6/2.
Nguyên nhân trời ấm dần là do khối không khí lạnh đang chi phối thời tiết miền Bắc suy yếu. Đến ngày 5 và 6/2, khối không khí lạnh này di chuyển lệch Đông ra phía biển, gió Đông Bắc chuyển thành gió Đông Nam ẩm gây ra mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng sớm.
Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về lại gây mưa và giảm nhiệt ở miền Bắc.
Thời tiết chiều nay tại Bắc Bộ có những khoảng nắng ấm. Với phần lớn nhiệt độ cao nhất ở các phường từ vùng núi xuống khu vực đồng bằng 21-23 độ.
Tại Trung Bộ, thời tiết từ phường Đồng Hới (Quảng Trị) đến Bình Định (Gia Lai) đôi lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 26 độ.
Trái lại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết chiều nay có nắng. Trong đó miền Đông Nam Bộ nắng mạnh và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi là 33 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng Đồng Bằng và khu Đông Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-4, phía Nam ngày có nơi có gió giật mạnh trên cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
GĐXH - Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 01/KL-TTR, chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Thái Hà (Công ty cổ phần Bệnh viện Thái Hà), liên quan đến quản lý thiết bị y tế, nhân sự hành nghề, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, an toàn sinh học, bảo quản và kinh doanh thuốc.
GĐXH - Phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) kiến nghị chuyển đổi Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bị bỏ hoang thành trung tâm dưỡng lão bán trú nhằm tận dụng hạ tầng và giải quyết nhu cầu an sinh xã hội.
GĐXH - Sau nhiều năm đình trệ, hình hài đoạn tuyến Vành đai 2,5 nối từ Cầu Giấy - KĐT Dịch Vọng (TP Hà Nội) đang dần lộ diện khi người dân đồng loạt tự nguyện tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng.
GĐXH - Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, mở đầu chuỗi hội chợ thường niên.
GĐXH - Sáng 2/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
GĐXH - Luật BHXH sửa đổi quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng, chấm dứt và điều kiện tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng, áp dụng từ năm 2026; Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, chính sách nhà ở xã hội tại Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi Luật Dân số chính thức có hiệu lực.
Ra đồng đặt lồng bắt cua, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng chứng kiến cảnh tượng đầy bất ngờ khi con tê tê quý hiếm bị mắc kẹt trong lồng.
Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.
Sau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.
