Xin lỗi 4 lần, rapper Negav vẫn bị phản ứng dữ dội, hàng loạt nhãn hàng phải gỡ bỏ hình ảnh

Một nam ca sĩ 23 tuổi xin lỗi vì phát ngôn bị cho cổ xúy bỏ học GĐXH - Trước làn sóng chỉ trích phát ngôn bị cho là cổ xúy bỏ học, Negav đã lập tức lên tiếng xin lỗi sau khi concert "Anh trai say hi" kết thúc.

Những ngày qua, Negav là cái tên được dư luận nhắc đến nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ độ hot của concert "Anh trai say hi" và phát ngôn gây tranh cãi của Negav: "Mẹ ơi, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?". Sau đêm concert, nam rapper xin lỗi.

Khi những ồn ào liên quan tới phát ngôn vạ miệng về chuyện nghỉ học vẫn chưa hạ nhiệt, Negav nhận nhiều chỉ trích khi từng có những bài viết sử dụng ngôn từ tục tĩu, thô tục trong hội nhóm kín trên Facebook. Nam rapper đã tiếp tục lên tiếng xin lỗi.

Trong diễn biến mới nhất, Negav đã bị nhiều nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh trong hoạt động truyền thông. Cụ thể, cách đây 5 ngày, sàn thương mại điện tử đăng poster của Negav cùng Bùi Công Nam, Gil Lê để quảng bá chiến dịch mới. Tuy nhiên, hiện tại, khán giả phát hiện hình ảnh của Negav trên các nền tảng mạng xã hội của nhãn hàng trên đã "không cánh mà bay". Tên của anh cũng không còn trong nội dung bài viết đã đăng tải.

Sau phát ngôn bị cho cổ xuý bỏ học tại concert "Anh tra say hi", Negav bị "đào lại" nhiều hoạt động thiếu chuẩn mực trong quá khứ. Điều này khiến nhiều nhãn hàng đồng loạt "quay xe", gỡ bỏ hình ảnh Negav trong chiến dịch quảng cáo.

Tiếp đến, một chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, rapper diễn ra tại TPHCM từ 27/9 đến 15/10 cũng phải xóa bớt hình Negav. Ban đầu, lịch dự kiến của Negav là ngày 8/10 ở Đại học Ngân hàng. Đến tối 1/10, đơn vị tổ chức sửa lại ảnh, chỉ còn bốn khách mời là Kay Trần, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD và Ogenus.

Bên cạnh đó, video quảng cáo của nam rapper cho hãng snack cũng không còn hiển thị trên Facebook.

Tính đến sáng 2/10, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều nhóm antifan nhằm vào rapper Negav. Có thể thấy, làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng đã dẫn đến sự ra đời nhanh chóng của các nhóm này. Đây là một bài học để các nghệ sĩ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh lành mạnh, tích cực trước công chúng.

Mới đây nhất, rapper Negav đã lên tiếng xin lỗi. Sau khi lên tiếng xin lỗi trên trang fanpage chính thức vào rạng sáng 2/10, Negav đã khóa trang cá nhân Dang Thanh An của mình. Cộng đồng mạng cho rằng có thể anh đã xoá hẳn tài khoản này vì nó liên quan đến những bình luận và bài đăng cũ không thể rà soát lại.

"Tôi là Negav, những ngày vừa qua tôi đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa tôi muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều", rapper sinh năm 2001 viết.

Nam rapper xin lỗi lần nữa.

Dưới bài đăng của Negav và trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khán giả để lại nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người không chấp nhận lời xin lỗi cũng như những hành động trong quá khứ của Negav, đặc biệt khi anh đang là người có ảnh hưởng tới giới trẻ, nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

"Negav lên tiếng xin lỗi lúc 1 giờ đêm là cho ai đọc? Chỉ trong 1 tuần nam rapper đã xin lỗi tới 2 lần. Tính ra từ hôm concert Anh trai đến giờ Negav đã xin 4 lần lỗi rồi"; "Đọc từ đầu tới cuối không thấy một câu xin lỗi các nạn nhân bị đem ra làm trò đùa. Nếu thành tâm thì những người đó nên xin lỗi đầu tiên mới phải. Đúng là họ xin lỗi chỉ khi bị phát hiện làm sai, chứ tư tưởng thì vẫn lệch lạc vậy"; "Họ không xin lỗi về việc họ đã làm. Họ xin lỗi vì bị phát hiện"; "Là người nổi tiếng mà lại có phát ngôn ở cái độ tuổi 18 như vậy. Không thể chấp nhận được. Bài học này đắt giá mà cũng là bài học theo đến suốt đời, có khi khiến cho Negav đánh mất sự nghiệp nữa", một số tài khoản để lại bình luận.

Trong khi đó, có những khán giả cho rằng Negav có những phát ngôn không phù hợp do còn quá trẻ. "Quá khứ là điều không ai có thể chối bỏ, nhưng hiện tại và tương lai là những điều mới mẻ hơn. Mong mọi người hoan hỉ vì tuổi trẻ nông nổi của bạn ấy, một bài học xương máu, trưởng thành và thận trọng với lời nói của mình hơn", tài khoản T.N bình luận.

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Năm 2018, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi gia nhập đội Tổ Quạ. Anh có một số bài hát nổi bật như Ngủ một mình, Chăm sóc em, Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội... Negav nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ vẻ điển trai, sự hoạt ngôn và hài hước khi tham gia các chương trình Hành trình rực rỡ, 2 Ngày 1 đêm, Anh trai say hi.