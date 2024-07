Xin tiền không được, dùng gậy gỗ sát hại bác ruột

Ngày 17/7, ông Nguyễn Trần Bình, Chủ tịch UBND quận 11 đã trao giấy khen và thưởng nóng Đội Cảnh sát hình sự và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 11 vì có thành tích khám phá nhanh vụ giết người, bắt đối tượng Vũ Hoài Nam (SN 2001, ngụ phường 10, quận 11).

Đối tượng Nam.

Tối 14/7, trực ban phường 10 tiếp nhận thông tin tại nhà số 190/123, đường Xóm Đất, phường 10, quận 11, người thân phát hiện ông Vũ Quý Liên (SN 1955) tử vong tại khu vực cầu thang. Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự và Đội Điều tra tổng hợp đã có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân có vết thương trên đỉnh đầu gây mất máu, 2 cánh tay có vết bầm, da bị rách, nghi ngờ nạn nhân không phải ngã cầu thang mà do có tác động ngoại lực nên tổ công tác đã tổ chức thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ.

Chủ tịch UBND quận 11 thưởng nóng các đơn vị phá án.

Nghi can gây án được xác định là Nam, cháu gọi ông Liên là bác ruột. Thời điểm này Nam không có mặt tại hiện trường. Các tổ công tác được tung ra các quận huyện trên địa bàn thành phố truy tìm Nam và xác định Nam đang lẩn trốn tại khu vực quận 5. Công an quận 11 đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh rà soát các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, chung cư trên địa bàn quận 5.

Tại bãi xe thuộc 1 chung cư trên đường Phan Văn Trị, tổ công tác phát hiện chiếc xe gắn máy mà Nam dùng trong lúc tẩu thoát nên tập trung truy xét và bắt được Nam khi đang lẩn trốn tại một căn hộ trên tầng 9.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận do xin tiền nhưng ông Liên không cho nên bực tức dùng gậy gỗ tấn công ông Liên dẫn đến tử vong. Người nhà gọi điện báo ông Liên đã mất nên Nam vội chạy đến chung cư trên ẩn náu.