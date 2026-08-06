'Huyền thoại' xe số 110cc Honda Super Cup trở lại đẹp cổ điển, trang bị hiện đại hơn cả Future, giá rẻ chỉ 40 triệu đồng

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Chất hơn Honda Future, xe số 125cc giá 29 triệu đồng về Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng GĐXH - Xe số 125cc của Thái Lan vừa chính thức cập bến thị trường Việt Nam với thiết kế ‘huyền thoại’ như Honda Super Cub C125 với mức giá chỉ 29 triệu đồng.

Xe số 110cc Honda Super Cup trở lại đẹp cổ điển, trang bị hiện đại hơn cả Future

New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition

Mới đây, Honda Thái Lan đã chính thức ra mắt New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition – phiên bản đặc biệt của dòng xe số thời trang dành cho những người yêu thích nét quyến rũ của Nhật Bản thời kỳ hoài cổ, tái hiện không khí sôi động của Tokyo thập niên 1980 trên từng cung đường.

Mẫu xe được phát triển dựa trên ý tưởng kết hợp tinh thần Tokyo Vibes với bản sắc cổ điển của Honda Super Cub, thông qua màu sơn, họa tiết và bộ phụ kiện lấy cảm hứng từ nghệ thuật Pop Art Nhật Bản. Tất cả tái hiện bầu không khí của dòng nhạc City Pop, thời trang rực rỡ và phong cách sống đô thị Nhật Bản những năm 80.

New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition sở hữu tông màu trắng phối vàng

New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition sở hữu tông màu trắng phối vàng nổi bật, kết hợp các họa tiết đồ họa nhiều màu sắc bao quanh thân xe. Thiết kế này lấy cảm hứng từ các bảng quảng cáo, ánh đèn neon và phong cách Pop Art từng rất thịnh hành tại Nhật Bản trong thập niên 1980.

Bộ tem và màu sơn mới mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn cho Super Cub

Bộ tem và màu sơn mới mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn cho Super Cub, nhưng vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của dòng xe số cổ điển như đèn pha tròn, yếm chắn gió phía trước và các đường nét thân xe mang đậm dấu ấn của dòng Cub.

Phía trước xe được trang bị Light Brown Wind Shield

Phía trước xe được trang bị Light Brown Wind Shield – kính chắn gió ngắn màu nâu trà được thiết kế mới để phù hợp với phong cách vintage, đồng thời tạo điểm nhấn cho khu vực đèn pha, giúp xe khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn.

Thân xe được trang trí bằng Tokyo 80s Body Sticker – bộ tem nhựa resin đặc biệt sử dụng các họa tiết hình học và gam màu Pop Art Nhật Bản, tái hiện rõ nét hình ảnh Tokyo về đêm cùng phong cách thời trang City Pop của thập niên 80.

Ngoài ra, xe còn được trang bị Chrome Body Protector & Front Carrier – bộ bảo vệ thân xe và giá chở đồ phía trước mạ crôm, vừa tăng vẻ đẹp hoài cổ của xe Nhật Bản, vừa nâng cao tính thực dụng khi có thể chở các vật dụng nhỏ phía trước.

Điểm đặc biệt không chỉ dừng lại ở chiếc xe, bởi phiên bản này còn đi kèm Tokyo 80s Classic Helmet

Điểm đặc biệt không chỉ dừng lại ở chiếc xe, bởi phiên bản này còn đi kèm Tokyo 80s Classic Helmet – mũ bảo hiểm phong cách cổ điển với màu sắc và họa tiết đồng bộ cùng xe, giúp người lái hoàn thiện phong cách thời trang theo cùng một chủ đề.

Bên cạnh đó là Tokyo 80s Jacket – áo khoác phiên bản đặc biệt được thiết kế riêng để kết hợp với xe. Mẫu áo tái hiện thời trang Nhật Bản thập niên 80 thông qua cách phối màu và họa tiết mang đậm hơi thở City Pop, phù hợp cả khi mặc lái xe lẫn sưu tầm.

Về nền tảng, xe vẫn sử dụng All New Honda Super Cub đang được phân phối tại Thái Lan

Về nền tảng, xe vẫn sử dụng All New Honda Super Cub đang được phân phối tại Thái Lan, giữ nguyên thiết kế retro truyền thống nhưng được bổ sung hệ thống phanh Combined Brake System (CBS) giúp phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, kết hợp với phanh đĩa trước nhằm tăng sự an toàn và khả năng kiểm soát.

Xe được trang bị động cơ Honda Smart Engine xi-lanh đơn

Xe được trang bị động cơ Honda Smart Engine xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 109,5 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, kết hợp hộp số tròn 4 cấp. Động cơ hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao và sự tiện dụng trong sử dụng hằng ngày.

Trang bị tiêu chuẩn còn bao gồm đèn pha LED tròn, gương chiếu hậu tròn, yên xe dài cùng thiết kế đặc trưng vốn có của dòng Super Cub, phù hợp cho cả việc di chuyển trong đô thị lẫn sử dụng hằng ngày.

New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc

New Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc, với phối màu trắng – vàng cùng gói phụ kiện gồm Light Brown Wind Shield, Tokyo 80s Body Sticker, Chrome Body Protector & Front Carrier, kèm theo mũ bảo hiểm và áo khoác phiên bản đặc biệt.

Xe số 110cc Honda Super Cub Tokyo 80s Limited Edition được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc

Xe được bán với giá đề xuất 54.000 baht (khoảng 40 triệu đồng), hướng đến những khách hàng muốn sở hữu một chiếc Super Cub khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn, đồng thời yêu thích văn hóa Nhật Bản, thiết kế hoài cổ và phong cách City Pop đặc trưng.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.