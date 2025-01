Xúc phạm lực lượng công an liên quan đến Nghị định 168, người đàn ông ở Bắc Giang bị xử phạt

Ngày 16/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 03/01/2025, Công an huyện Lục Nam phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "H.H" đăng tải bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng công an, cơ quan, tổ chức khi Công an huyện Lục Nam đăng bài viết "Nghị định 168 tăng mức xử phạt vi phạm giao thông" trên trang "Công an huyện Lục Nam - Bắc Giang".



Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản "H.H" là M.V.H (SN 1989, thường trú tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Tại cơ quan công an, anh M.V.H thừa nhận chính mình là người đăng tải bình luận trên với mục đích xúc phạm lực lượng công an, cơ quan, tổ chức.

Người vi phạm làm việc tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, anh H đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Ngày 15/01/2025, Công an huyện Lục Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.000.000 đồng đối với M.V.H về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022.

Bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng công an, cơ quan, tổ chức của anh H.

Cơ quan công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân chủ động lên án, tố giác với lực lượng Công an những đối tượng có hành vi vi phạm. Không đăng tải, tham gia bình luận, chia sẻ những bài viết có nội dung tiêu cực, sai sự thật, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên không gian mạng.

Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe ra đời chính là để cảnh tỉnh, răn đe tình trạng tùy tiện tham gia giao thông, coi thường pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là quy tắc giao thông - nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn và những cái chết thương tâm không đáng có.

Mục đích cụ thể là để nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông, mục đích tối thượng là nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Vì vậy, mọi hoạt động nhằm xuyên tạc Nghị định này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

