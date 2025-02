1 loại quả rẻ bèo ở chợ Việt giúp "tình địch Song Hye Kyo" giảm 8kg, lại giúp da đẹp

Lim Ji Yeon là một trong những nữ diễn viên đang rất được yêu thích hiện nay sau thành công của The Glory hay gần đây nhất là The Tale of Lady Ok. Diễn xuất ấn tượng cùng vẻ đẹp sắc sảo giúp mỹ nhân sinh năm 1990 nhận được nhiều lời khen có cánh từ công chúng. Dù hiện tại đã ở độ tuổi 35 nhưng nhan sắc của "tình địch Song Hye Kyo" vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung. Thậm chí, bức hình mới đây chụp cùng "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn, Lim Ji Yeon cũng không hề lép vế nhờ vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.

Lim Ji Yeon ghi điểm với nhan sắc nổi bật, tươi trẻ khi xuất hiện trong sự kiện ra mắt phim của đàn chị Song Hye Kyo.

Khi xuất hiện tại thảm đỏ, Lim Ji Yeon cũng thu hút mọi ống kính nhờ vóc dáng mảnh mai, thon gọn trong những bộ váy bồng bềnh, đẹp mắt.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được vóc dáng vạn người mê như hiện tại, "ác nữ" The Glory từng có một giai đoạn phải cất lực giảm cân vì body đầy đặn, mũm mĩm. Nữ diễn viên cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân. Thậm chí, việc nhịn ăn quá mức khiến cơ thể cô bị mệt mỏi, thiếu hụt năng lượng mà vẫn không cải thiện được tình hình. Sau đó, người đẹp đã tìm ra "chân ái" dành cho mình chính là một loại quả giá rẻ bán đầy ở chợ Việt - quả cà chua.

Trong thời gian kiểm soát cân nặng, Lim Ji Yeon sẽ ăn 2-3 quả cà chua lớn trước mỗi bữa tối để tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp cô hấp thụ ít lượng thức ăn hơn khi bắt đầu bữa chính. Không những thế, cà chua còn có nhiều tác dụng trong việc làm đẹp như cung cấp Vitamin C, giúp da sáng, giảm thâm sạm, tàn nhang, bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Ngoài việc cho cà chua vào thực đơn chính, Lim Ji Yeon còn hạn chế ăn mặn và cay cũng như uống nhiều nước để kiểm soát cân nặng cũng như giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh.

Lim Ji Yeon từng giảm 8kg nhờ vào việc ăn cà chua. Cô cũng sử dụng thêm các loại hạt kết hợp với sữa chua Hy Lạp cho bữa ăn nhẹ để tránh cơn thèm ăn, kiếm soát vóc dáng.