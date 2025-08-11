Mới nhất
10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ

Thứ hai, 15:23 11/08/2025 | Giảm cân
GĐXH - Vừa ngon miệng vừa hỗ trợ giảm cân, 10 loại smoothie này sẽ là “cứu tinh” cho vòng eo và sức khỏe của bạn.

Trong hành trình giảm cân, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng không kém tập luyện. Một trong những lựa chọn được nhiều người ưa chuộng hiện nay là smoothie giảm cân vừa ngon miệng, vừa dễ làm, lại cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết. Không chỉ giúp kiểm soát lượng calo, smoothie còn hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa, duy trì năng lượng và tăng cảm giác no lâu.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 1.

Smoothie là thức uống thơm ngon được nhiều người lựa chọn trong quá trình giảm cân.

Smoothie là gì?

Smoothie là một loại thức uống dạng đặc làm từ trái cây xay hoặc rau củ quả, với đá, nước, hay các chất làm ngọt… Ngoài trái cây thì nhiều loại smoothie còn bao gồm cả đá xay và nước ép trái cây để lạnh, mật ong, các sản phẩm từ sữa hoặc các thành phần để lạnh khác.

Tuy nhiên, đối với người muốn 'ép cân' bằng thức uống này, các thành phần để xay cùng hoa quả chỉ nên thêm: sữa tươi không đường, đá, sữa chua, hạt chia, ngũ cốc ăn kiếng,... tuyệt đối không nên thêm các loại sữa đặc, các chất tạo ngọt, điều này có thể khiến quá trình 'ép cân' bị phản tác dụng.

Phân biệt smoothie detox và smoothie giảm cân

Mặc dù cùng là đồ uống lành mạnh, smoothie detox và smoothie giảm cân lại có mục đích và cách phối nguyên liệu khác nhau. Nếu không phân biệt, bạn có thể áp dụng sai và phản tác dụng.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 2.

Cách phân biệt smoothie detox và smoothie giảm cân.

10 loại smoothie giảm cân tốt cho vóc dáng và sức khỏe

Smoothie chuối và yến mạch

Loại sinh tố giảm cân này là "cứu tinh" cho những ai hay bị đói vặt giữa buổi. Chuối cung cấp kali giúp giảm chuột rút khi tập luyện, còn yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan beta-glucan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì năng lượng lâu dài. Đây là lựa chọn tuyệt vời để thay thế bữa sáng, giúp bạn no lâu mà không lo tăng cân.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 3.

Bữa sáng healthy với smoothie chuối – yến mạch, no lâu mà vẫn nhẹ bụng.

Smoothie táo – quế

Sự kết hợp giữa táo giàu pectin và quế giúp đồ uống healthy giảm cân này ổn định đường huyết, hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt. Pectin trong táo còn hỗ trợ tiêu hóa, quế thì kích thích trao đổi chất, từ đó giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 4.

Ly smoothie táo – quế thơm lừng, hỗ trợ giảm cân và giữ dáng.

Smoothie dâu tây - sữa chua Hy Lạp

Một trong những smoothie trái cây ngon miệng nhất cho người ăn kiêng. Dâu tây ít calo nhưng giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng và thúc đẩy chuyển hóa chất béo. Sữa chua Hy Lạp bổ sung protein, giúp duy trì khối cơ và hạn chế mất cơ khi giảm cân.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 5.

Sinh tố dâu tây – sữa chua Hy Lạp: vừa ngon miệng vừa giàu protein.

Smoothie rau chân vịt - táo xanh

Đây là smoothie rau củ giàu sắt, vitamin K và chất chống oxy hóa. Rau chân vịt hỗ trợ thanh lọc cơ thể, trong khi táo xanh bổ sung chất xơ, giúp kiểm soát cơn đói. Uống thường xuyên giúp bạn cảm thấy nhẹ bụng, giảm mỡ nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 6.

Smoothie rau chân vịt – táo xanh giúp thanh lọc cơ thể mỗi ngày.

Smoothie xoài - sữa hạnh nhân 

Một thức uống giảm cân vừa ngon vừa bổ. Xoài chứa nhiều vitamin A và C giúp đẹp da, còn sữa hạnh nhân không đường lại ít calo, giàu chất béo lành mạnh. Kết hợp hai nguyên liệu này giúp bạn vừa thỏa mãn vị giác vừa giữ được vòng eo thon gọn.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 7.

Mát lạnh và ít calo với smoothie xoài – sữa hạnh nhân.

Smoothie bí đỏ - quế

Bí đỏ giàu chất xơ hòa tan, giúp no lâu và kiểm soát cơn đói là yếu tố quan trọng trong chế độ ăn kiêng. Khi kết hợp với quế, loại smoothie healthy này còn giúp ổn định đường huyết, giảm tích trữ mỡ thừa, hỗ trợ quá trình giảm cân an toàn.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 8.

Smoothie bí đỏ – quế: bí quyết kiểm soát cơn đói hiệu quả.

Smoothie kiwi - dưa leo

Đây là smoothie trái cây giảm cân cực kỳ thanh mát, giúp lợi tiểu, giảm giữ nước và hỗ trợ làm đẹp da. Kiwi giàu vitamin E và chất chống oxy hóa, dưa leo cung cấp nhiều nước, giúp cơ thể nhẹ nhõm và hạn chế sưng phù.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 9.

Giải nhiệt với smoothie kiwi – dưa leo, hỗ trợ giảm giữ nước.

Smoothie việt quất - hạnh nhân

Sinh tố việt quất không chỉ ngon mà còn chứa anthocyanin là chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, hỗ trợ đốt mỡ bụng. Hạnh nhân cung cấp chất béo tốt, tạo cảm giác no lâu, hạn chế việc ăn uống quá đà trong ngày.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 10.

Sinh tố việt quất – hạnh nhân, lựa chọn lành mạnh cho vòng eo thon.

Smoothie bơ - ca cao

Một smoothie healthy giảm cân giàu chất béo không bão hòa đơn từ bơ, giúp duy trì cảm giác no và tốt cho tim mạch. Cacao nguyên chất giàu polyphenol, hỗ trợ cải thiện tâm trạng và kích thích trao đổi chất, từ đó giúp giảm cân hiệu quả hơn.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 11.

Béo đẹp, không béo bụng với smoothie bơ – cacao.

Smoothie dứa - gừng

Sinh tố dứa gừng giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và tăng tốc quá trình trao đổi chất. Dứa giàu enzyme bromelain hỗ trợ phân giải protein, còn gừng giúp làm ấm cơ thể và đốt cháy calo nhiều hơn ngay cả khi nghỉ ngơi.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 12.

Smoothie dứa – gừng giúp tiêu hóa tốt và đốt cháy calo nhanh hơn.

Những lợi ích của việc uống smoothie và lưu ý để không bị phản tác dụng

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 13.

Cần lưu ý cách chế biến smoothie để không bị phản tác dụng.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 14.Uống smoothie buổi tối: Nguy cơ tăng đường huyết và cách uống an toàn

GĐXH - Smoothie buổi tối giúp bổ sung vitamin nhưng có thể làm tăng đường huyết, nhất là ở người tiểu đường. Đây là cách uống ngon và an toàn.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 15.Smoothie detox & smoothie giảm cân không giống nhau - đừng nhầm kẻo phản tác dụng

GĐXH - Smoothie detox và smoothie giảm cân không giống nhau! Đừng uống sai mục đích nếu không muốn công sức tập luyện "đổ sông đổ bể".

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ- Ảnh 16.Cứ tưởng smoothie chỉ là món 'uống cho vui', ai ngờ lợi đủ đường nếu dùng theo cách này mỗi ngày

GĐXH - Ngon miệng, no lâu, đẹp da, giảm cân... Smoothie (một loại thức uống dạng đặc làm từ trái cây xay và rau củ quả với đá, nước hay các chất làm ngọt) không chỉ là đồ uống mà là 'bí kíp' sống khoẻ Gen Z đang rỉ tai nhau mỗi sáng.

 

Bảo An
