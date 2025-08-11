10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ
GĐXH - Vừa ngon miệng vừa hỗ trợ giảm cân, 10 loại smoothie này sẽ là “cứu tinh” cho vòng eo và sức khỏe của bạn.
Trong hành trình giảm cân, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng không kém tập luyện. Một trong những lựa chọn được nhiều người ưa chuộng hiện nay là smoothie giảm cân vừa ngon miệng, vừa dễ làm, lại cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết. Không chỉ giúp kiểm soát lượng calo, smoothie còn hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa, duy trì năng lượng và tăng cảm giác no lâu.
Smoothie là gì?
Smoothie là một loại thức uống dạng đặc làm từ trái cây xay hoặc rau củ quả, với đá, nước, hay các chất làm ngọt… Ngoài trái cây thì nhiều loại smoothie còn bao gồm cả đá xay và nước ép trái cây để lạnh, mật ong, các sản phẩm từ sữa hoặc các thành phần để lạnh khác.
Tuy nhiên, đối với người muốn 'ép cân' bằng thức uống này, các thành phần để xay cùng hoa quả chỉ nên thêm: sữa tươi không đường, đá, sữa chua, hạt chia, ngũ cốc ăn kiếng,... tuyệt đối không nên thêm các loại sữa đặc, các chất tạo ngọt, điều này có thể khiến quá trình 'ép cân' bị phản tác dụng.
Phân biệt smoothie detox và smoothie giảm cân
Mặc dù cùng là đồ uống lành mạnh, smoothie detox và smoothie giảm cân lại có mục đích và cách phối nguyên liệu khác nhau. Nếu không phân biệt, bạn có thể áp dụng sai và phản tác dụng.
10 loại smoothie giảm cân tốt cho vóc dáng và sức khỏe
Smoothie chuối và yến mạch
Loại sinh tố giảm cân này là "cứu tinh" cho những ai hay bị đói vặt giữa buổi. Chuối cung cấp kali giúp giảm chuột rút khi tập luyện, còn yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan beta-glucan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì năng lượng lâu dài. Đây là lựa chọn tuyệt vời để thay thế bữa sáng, giúp bạn no lâu mà không lo tăng cân.
Smoothie táo – quế
Sự kết hợp giữa táo giàu pectin và quế giúp đồ uống healthy giảm cân này ổn định đường huyết, hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt. Pectin trong táo còn hỗ trợ tiêu hóa, quế thì kích thích trao đổi chất, từ đó giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.
Smoothie dâu tây - sữa chua Hy Lạp
Một trong những smoothie trái cây ngon miệng nhất cho người ăn kiêng. Dâu tây ít calo nhưng giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng và thúc đẩy chuyển hóa chất béo. Sữa chua Hy Lạp bổ sung protein, giúp duy trì khối cơ và hạn chế mất cơ khi giảm cân.
Smoothie rau chân vịt - táo xanh
Đây là smoothie rau củ giàu sắt, vitamin K và chất chống oxy hóa. Rau chân vịt hỗ trợ thanh lọc cơ thể, trong khi táo xanh bổ sung chất xơ, giúp kiểm soát cơn đói. Uống thường xuyên giúp bạn cảm thấy nhẹ bụng, giảm mỡ nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.
Smoothie xoài - sữa hạnh nhân
Một thức uống giảm cân vừa ngon vừa bổ. Xoài chứa nhiều vitamin A và C giúp đẹp da, còn sữa hạnh nhân không đường lại ít calo, giàu chất béo lành mạnh. Kết hợp hai nguyên liệu này giúp bạn vừa thỏa mãn vị giác vừa giữ được vòng eo thon gọn.
Smoothie bí đỏ - quế
Bí đỏ giàu chất xơ hòa tan, giúp no lâu và kiểm soát cơn đói là yếu tố quan trọng trong chế độ ăn kiêng. Khi kết hợp với quế, loại smoothie healthy này còn giúp ổn định đường huyết, giảm tích trữ mỡ thừa, hỗ trợ quá trình giảm cân an toàn.
Smoothie kiwi - dưa leo
Đây là smoothie trái cây giảm cân cực kỳ thanh mát, giúp lợi tiểu, giảm giữ nước và hỗ trợ làm đẹp da. Kiwi giàu vitamin E và chất chống oxy hóa, dưa leo cung cấp nhiều nước, giúp cơ thể nhẹ nhõm và hạn chế sưng phù.
Smoothie việt quất - hạnh nhân
Sinh tố việt quất không chỉ ngon mà còn chứa anthocyanin là chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, hỗ trợ đốt mỡ bụng. Hạnh nhân cung cấp chất béo tốt, tạo cảm giác no lâu, hạn chế việc ăn uống quá đà trong ngày.
Smoothie bơ - ca cao
Một smoothie healthy giảm cân giàu chất béo không bão hòa đơn từ bơ, giúp duy trì cảm giác no và tốt cho tim mạch. Cacao nguyên chất giàu polyphenol, hỗ trợ cải thiện tâm trạng và kích thích trao đổi chất, từ đó giúp giảm cân hiệu quả hơn.
Smoothie dứa - gừng
Sinh tố dứa gừng giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và tăng tốc quá trình trao đổi chất. Dứa giàu enzyme bromelain hỗ trợ phân giải protein, còn gừng giúp làm ấm cơ thể và đốt cháy calo nhiều hơn ngay cả khi nghỉ ngơi.
