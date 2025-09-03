Mới nhất
10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức

Thứ tư, 20:07 03/09/2025
Hàn Quốc có rất nhiều điều thú vị và lạ lùng trong cuộc sống hằng ngày.

Hàn Quốc là một điểm đến nổi tiếng với cuộc sống đô thị hiện đại phát triển, văn hóa Hallyu lan tỏa toàn cầu và rất nhiều nét văn hóa đặc sắc. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, du khách đã đến Hàn Quốc rồi mới biết nơi đây độc đáo như thế nào.

Những hình ảnh minh họa sống động cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây được cư dân mạng chia sẻ đã khiến nhiều người thích thú và muốn có dịp ghé thăm xứ sở kim chi.

Thiếu trẻ em do tỷ lệ sinh thấp, một trường học ở Hàn Quốc đã mở cửa và cho phép người cao tuổi mù chữ nhập học để họ cũng có thể học đọc

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 1.

Biển hoa anh đào tại thành phố Jeju

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 2.

Đoàn tàu KTX Hàn Quốc phát chương trình "Healing Broadcast" trong đó họ chỉ chiếu cảnh những chú chó con mới sinh lăn lộn trong 5 phút

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 3.

Các sân bay ở Seoul cung cấp bản đồ đến cổng lên máy bay ở mặt sau của thẻ lên máy bay

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 4.

Bốn mùa của Hàn Quốc trong cùng một địa điểm

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 5.

Chiếc tàu điện ngầm ở Seoul này có một thư viện mini

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 6.

Starbucks tại Seoul cung cấp bã cà phê đã qua sử dụng để làm vườn

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 7.

Biển báo này không dành cho mèo qua đường. Nó có nghĩa là "Cẩn thận: Mèo đang ở gần"

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 8.

Nhà hàng nhỏ trong tuyết, Seoul, Hàn Quốc

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 9.

Ghế dài năng lượng mặt trời tại Seoul được trang bị đầy đủ cổng USB và đế sạc không dây

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 10.

Nguồn: Bored Panda

Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn

Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Gần ba thập kỷ sau khi biến mất giữa vùng núi tuyết, người đàn ông bất ngờ “trở về” trong hình hài gần như nguyên vẹn, bị đông cứng trong một sông băng đang tan chảy.

Phát hiện 3 hành tinh mới giống Trái Đất

Phát hiện 3 hành tinh mới giống Trái Đất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Một nghiên cứu mới về 15 ngôi sao loại M cho thấy các hành tinh giống Trái Đất có thể phổ biến hơn nhiều so với chúng ta từng nghĩ.

Thành phố nào trên thế giới sẽ cạn kiệt nước đầu tiên?

Thành phố nào trên thế giới sẽ cạn kiệt nước đầu tiên?

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Kabul, thủ đô của Afghanistan đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành thủ đô hiện đại đầu tiên cạn kiệt nguồn nước.

55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng “mạch vàng”: Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ cao

55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng “mạch vàng”: Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ cao

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Việc phát hiện mỏ vàng Vạn Cổ với trữ lượng tiềm năng hơn 1.000 tấn tại tỉnh Hồ Nam đã gây chấn động giới địa chất Trung Quốc.

"Vật liệu không thể tồn tại trên đời" vậy mà Trung Quốc vẫn cho ra đời: Một lần nữa thế giới lại kinh ngạc

"Vật liệu không thể tồn tại trên đời" vậy mà Trung Quốc vẫn cho ra đời: Một lần nữa thế giới lại kinh ngạc

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học thế giới đã vật lộn để tìm ra loại vật liệu có thể chịu đựng đồng thời cả môi trường cực lạnh và áp lực cực lớn. Giờ đây, Trung Quốc đã tìm ra câu trả lời.

Loài vật ở Việt Nam hiếm bậc nhất hành tinh: Chỉ biết qua 1 mẫu da duy nhất, 90 năm chưa tìm được thêm

Loài vật ở Việt Nam hiếm bậc nhất hành tinh: Chỉ biết qua 1 mẫu da duy nhất, 90 năm chưa tìm được thêm

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Với hơn 90 năm chưa có phát hiện nào mới trong tự nhiên, có thể nói đây là một trong những loài vật quý hiếm và bí ẩn bậc nhất hành tinh từng được ghi nhận tại Việt Nam.

Ngôi làng hiếm có trên thế giới: Đàn ông và phụ nữ nói 2 ngôn ngữ khác nhau

Ngôi làng hiếm có trên thế giới: Đàn ông và phụ nữ nói 2 ngôn ngữ khác nhau

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Câu nói "Đàn ông đến từ sao Hỏa, phụ nữ đến từ sao Kim" là mình chứng rõ ràng nhất với ngôi làng ở Nigeria, nơi nữ giới và nam giới dùng hai ngôn ngữ khác nhau.

Nữ cần thủ câu được con cá tra dầu khổng lồ, nặng 126kg

Nữ cần thủ câu được con cá tra dầu khổng lồ, nặng 126kg

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Nữ cần thủ cho biết, con cá tra dầu khổng lồ nặng 126kg này là món quà cô dành tặng cho người bạn quá cố.

Nghe tiếng động lớn, người đàn ông nhìn thấy điều kinh hoàng trên cây

Nghe tiếng động lớn, người đàn ông nhìn thấy điều kinh hoàng trên cây

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Một người đàn ông ở Canada đã nghe thấy tiếng động lớn trong lúc đi dạo, khi nhìn lên cây thì bất ngờ thấy một chiếc máy bay bị tai nạn.

Chết trong 2 phút trên Sao Thủy, tan chảy trên Sao Kim: Khám phá sự thật rùng rợn về 'tour du lịch' 8 hành tinh và cái kết kinh hoàng!

Chết trong 2 phút trên Sao Thủy, tan chảy trên Sao Kim: Khám phá sự thật rùng rợn về 'tour du lịch' 8 hành tinh và cái kết kinh hoàng!

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Du lịch tới các hành tinh trong Hệ Mặt Trời có thể là điều mơ ước đối với nhiều người, tuy nhiên thực tế lại vô cùng khác biệt so với tưởng tượng.

Đang câu cá, người đàn ông phát hiện sinh vật lạ dài gần 10 mét xuất hiện trên sông Hàn

Đang câu cá, người đàn ông phát hiện sinh vật lạ dài gần 10 mét xuất hiện trên sông Hàn

Chuyện đó đây

Một người đàn ông đã ghi lại cảnh một sinh vật lớn, bí ẩn di chuyển dưới sông Hàn ở Seoul, khiến nhiều người đặt câu hỏi về danh tính của nó.

"Vật liệu không thể tồn tại trên đời" vậy mà Trung Quốc vẫn cho ra đời: Một lần nữa thế giới lại kinh ngạc

Chuyện đó đây

"Vật liệu không thể tồn tại trên đời" vậy mà Trung Quốc vẫn cho ra đời: Một lần nữa thế giới lại kinh ngạc

Chuyện đó đây
Treo thưởng hơn 300 triệu đồng bắt loài xâm lấn gây hại, người dân đổ xô tham gia săn lùng

Chuyện đó đây

Treo thưởng hơn 300 triệu đồng bắt loài xâm lấn gây hại, người dân đổ xô tham gia săn lùng

Chuyện đó đây
55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng "mạch vàng": Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ cao

Chuyện đó đây

55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng “mạch vàng”: Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ cao

Chuyện đó đây
Phát hiện loài côn trùng khổng lồ mới nặng nhất từ trước tới nay

Chuyện đó đây

Phát hiện loài côn trùng khổng lồ mới nặng nhất từ trước tới nay

Chuyện đó đây

