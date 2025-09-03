10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức
Hàn Quốc có rất nhiều điều thú vị và lạ lùng trong cuộc sống hằng ngày.
Hàn Quốc là một điểm đến nổi tiếng với cuộc sống đô thị hiện đại phát triển, văn hóa Hallyu lan tỏa toàn cầu và rất nhiều nét văn hóa đặc sắc. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, du khách đã đến Hàn Quốc rồi mới biết nơi đây độc đáo như thế nào.
Những hình ảnh minh họa sống động cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây được cư dân mạng chia sẻ đã khiến nhiều người thích thú và muốn có dịp ghé thăm xứ sở kim chi.
Thiếu trẻ em do tỷ lệ sinh thấp, một trường học ở Hàn Quốc đã mở cửa và cho phép người cao tuổi mù chữ nhập học để họ cũng có thể học đọc
Biển hoa anh đào tại thành phố Jeju
Đoàn tàu KTX Hàn Quốc phát chương trình "Healing Broadcast" trong đó họ chỉ chiếu cảnh những chú chó con mới sinh lăn lộn trong 5 phút
Các sân bay ở Seoul cung cấp bản đồ đến cổng lên máy bay ở mặt sau của thẻ lên máy bay
Bốn mùa của Hàn Quốc trong cùng một địa điểm
Chiếc tàu điện ngầm ở Seoul này có một thư viện mini
Starbucks tại Seoul cung cấp bã cà phê đã qua sử dụng để làm vườn
Biển báo này không dành cho mèo qua đường. Nó có nghĩa là "Cẩn thận: Mèo đang ở gần"
Nhà hàng nhỏ trong tuyết, Seoul, Hàn Quốc
Ghế dài năng lượng mặt trời tại Seoul được trang bị đầy đủ cổng USB và đế sạc không dây
Nguồn: Bored Panda
