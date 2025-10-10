11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giới
Ngày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt con số kỷ lục với 11 cơ sở giáo dục đại học góp mặt.
Bảng xếp hạng THE World University Rankings 2026 ghi nhận 11 đại học Việt Nam có tên. Đây là số lượng đông nhất từ trước đến nay.
Theo kết quả xếp hạng, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, nằm trong nhóm 501-600 toàn cầu. Tiếp theo là Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng ở nhóm 601-800.
Vị trí tiếp theo là Trường ĐH Y Hà Nội (nhóm 801 -1.000), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (nhóm 1.001 - 1.200), Trường Đại học Mở TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội (nhóm 1.201 - 1.500). Nhóm 1.500+ gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại Đà Nẵng, Đại học Huế và Đại học Quốc gia TPHCM.
Đây là số lượng trường đại học Việt Nam nhiều nhất từ trước đến nay xuất hiện trong bảng xếp hạng toàn cầu của THE, cho thấy bước tiến mạnh mẽ về nghiên cứu khoa học, quốc tế hóa và chất lượng đào tạo của giáo dục đại học nước ta.
THE World University Rankings được xem là một trong ba bảng xếp hạng uy tín nhất thế giới, bên cạnh QS Rankings và ARWU (Shanghai Rankings).
Đáng chú ý, bảng xếp hạng của THE năm 2026 gồm 2.191 cơ sở giáo dục đại học, tới từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí chính: giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn khoa học, triển vọng quốc tế và chuyển giao tri thức.
Theo Tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, kết quả này đến từ "sự đầu tư bài bản vào đội ngũ giảng viên, hệ thống phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu, cùng với việc đẩy mạnh công bố quốc tế, hợp tác học thuật với các trường, viện nghiên cứu trên thế giới".
Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục - 20 phút trước
GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.
Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026Giáo dục - 11 giờ trước
Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.
Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợiGiáo dục - 22 giờ trước
GĐXH - Từ năm học 2024 – 2025, cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Quy định này có điểm gì mới?
TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.
Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐTGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.
Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏeGiáo dục - 1 ngày trước
Học viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.
Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dụcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệpGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc thầy giáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung đồng nghiệp.
Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An GiangGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ hai nam sinh hành hung một học sinh nữ trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.
Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phíGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐTGiáo dục
GĐXH - Với 29 điểm tốt nghiệp, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn, sau vài tuần nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.