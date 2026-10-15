2 cách kết hợp đậu phụ 'chuẩn bài', bổ sung đạm thực vật, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu
GĐXH - Khi thời tiết chuyển sang thu đông, những món ăn nóng hổi từ đậu phụ, rau xanh và nấm vừa dễ ăn vừa phù hợp với bữa cơm gia đình. Không chỉ là nguồn đạm thực vật quen thuộc, đậu phụ còn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch nếu được kết hợp hợp lý và dùng thay thế một phần thực phẩm giàu chất béo bão hòa.
Đậu phụ kết hợp với gì để bữa cơm tốt cho mỡ máu?
Đậu phụ làm từ đậu nành cung cấp protein và chứa tương đối ít chất béo bão hòa. VTC New dẫn nguồn từ Harvard Health cho rằng, lợi ích của thực phẩm từ đậu nành đối với tim mạch thể hiện rõ hơn khi chúng được dùng thay cho những nguồn đạm kém lành mạnh, thay vì chỉ bổ sung thêm vào khẩu phần vốn đã dư thừa năng lượng.
Một cách kết hợp dễ áp dụng là đậu phụ với rau xanh và nấm. Có thể nấu canh đậu phụ nấm, đậu phụ hấp nấm hương hoặc đậu phụ sốt cà chua ăn cùng rau luộc.
Rau xanh giúp tăng lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất; nấm bổ sung hương vị, giúp món ăn thêm phong phú mà không cần quá nhiều dầu mỡ.
Một lựa chọn khác là đậu phụ ăn cùng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch hoặc các loại hạt nguyên cám. Cách phối hợp này giúp bữa ăn đa dạng nguồn dinh dưỡng.
Để hỗ trợ kiểm soát cholesterol LDL, nên duy trì khẩu phần giàu rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa.
Chế biến thế nào để không làm mất lợi thế dinh dưỡng?
Đậu phụ hấp, luộc, nấu canh hoặc sốt với lượng dầu vừa phải là những lựa chọn phù hợp hơn so với chiên ngập dầu thường xuyên. Khi nêm nếm, nên hạn chế nước sốt quá mặn và tránh dùng nhiều mỡ động vật. Nếu muốn tăng chất béo có lợi, có thể sử dụng một lượng vừa phải dầu thực vật không bão hòa hoặc bổ sung các loại hạt trong khẩu phần.
Cần lưu ý, không có một món đậu phụ nào có thể tự mình làm giảm mỡ máu. Hiệu quả phụ thuộc vào toàn bộ chế độ ăn, mức vận động, cân nặng và tình trạng sức khỏe. Người đã được chẩn đoán rối loạn lipid máu nên theo dõi xét nghiệm và dùng thuốc theo chỉ định; không tự ý thay thuốc bằng việc ăn đậu phụ.
Với bữa cơm mùa thu đông, một đĩa đậu phụ hấp nấm, bát canh rau và phần cơm vừa đủ là gợi ý đơn giản để tăng đạm thực vật. Điều quan trọng không phải tìm một thực phẩm “hạ mỡ máu” thần kỳ, mà là duy trì cách ăn cân đối, ít chất béo bão hòa và phù hợp lâu dài.
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