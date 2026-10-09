5 món ăn sáng tưởng lành mạnh nhưng nếu ăn mỗi ngày có thể khiến cơ thể quá tải, đặc biệt món ăn thứ 5

Một bữa sáng tốt không chỉ phụ thuộc vào việc món ăn có được gọi là “healthy” hay không. Điều quan trọng hơn là thành phần, khẩu phần, cách chế biến và sự đa dạng trong cả chế độ ăn. WHO khuyến nghị ưu tiên thực phẩm ít chế biến, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và nguồn protein phù hợp, đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều đường tự do, muối và chất béo không lành mạnh.

1. Bánh mì kèm xúc xích, thịt nguội

Bánh mì có thể là lựa chọn thuận tiện cho bữa sáng, đặc biệt khi ăn cùng trứng, rau và nguồn protein phù hợp. Vấn đề nằm ở phần nhân nếu thường xuyên là xúc xích, thịt xông khói, giăm bông hoặc các loại thịt chế biến sẵn.

Tuy nhiên, theo VOV, chính những sản phẩm này thường chứa khá nhiều muối và chất béo. WHO khuyến nghị hạn chế thịt chế biến; IARC thuộc WHO phân loại thịt chế biến là chất gây ung thư ở người dựa trên bằng chứng về nguy cơ ung thư đại trực tràng. Nguy cơ tăng theo lượng tiêu thụ, vì vậy điều đáng lo là thói quen ăn thường xuyên chứ không phải một bữa ăn đơn lẻ.

Nếu thích bánh mì, có thể thay nhân thịt chế biến bằng trứng, cá, thịt gia cầm hoặc đậu, đồng thời thêm rau để bữa sáng cân đối hơn.

2. Ngũ cốc ăn sáng có vị ngọt

Một bát ngũ cốc cùng sữa nghe có vẻ rất “healthy”, đặc biệt khi trên bao bì có những từ như “ngũ cốc nguyên hạt”, “giàu vitamin” hay “bổ sung chất xơ”. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng có thành phần dinh dưỡng giống nhau.

Một số loại ngũ cốc ăn sáng được bổ sung nhiều đường, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em hoặc loại có vị chocolate, mật ong, trái cây sấy. Nếu ăn khẩu phần lớn mỗi ngày, lượng đường tự do và năng lượng có thể nhanh chóng tăng lên.

Ngôi sao dẫn nguồn từ WHO khuyến nghị hạn chế đường tự do xuống dưới 10% tổng năng lượng mỗi ngày và tốt hơn nữa nếu có thể giảm xuống dưới 5%.

Khi mua ngũ cốc, nên đọc bảng thành phần và ưu tiên loại ít đường, nhiều chất xơ, ít muối; có thể ăn cùng sữa không đường và thêm một phần trái cây tươi.

3. Sinh tố trái cây tưởng tốt nhưng cho quá nhiều thứ

Một ly sinh tố tự làm từ trái cây có thể cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nhưng nếu biến nó thành một “bữa sáng khổng lồ” với nhiều loại trái cây, sữa có đường, mật ong, siro, bơ đậu phộng hoặc kem, lượng năng lượng có thể cao hơn nhiều so với tưởng tượng.

Đặc biệt, không nên nghĩ rằng cứ là đường từ mật ong, siro hay nước ép thì có thể sử dụng thoải mái. WHO xếp đường trong mật ong, siro và nước ép vào nhóm đường tự do cần hạn chế.

Nếu uống sinh tố vào buổi sáng, nên ưu tiên trái cây nguyên quả hoặc xay cả phần thịt quả, không cần thêm đường; đồng thời kết hợp với nguồn protein phù hợp để bữa ăn cân đối hơn.

4. Xôi với nhiều thịt, chả và hành phi

Xôi là món ăn sáng quen thuộc của người Việt và bản thân gạo nếp không phải thực phẩm cần loại bỏ. Tuy nhiên, một suất xôi lớn đi kèm thịt kho, chả, xúc xích, ruốc, lạp xưởng hoặc nhiều hành phi có thể trở thành bữa ăn khá giàu năng lượng, chất béo và muối.

Nếu ngày nào cũng ăn một suất lớn, đặc biệt khi ít vận động, tổng năng lượng nạp vào có thể vượt nhu cầu của cơ thể. WHO nhấn mạnh nguyên tắc cân bằng giữa năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu hao, đồng thời khuyến nghị hạn chế thực phẩm nhiều muối và chất béo không lành mạnh.

Không cần “tẩy chay” xôi. Có thể ăn khẩu phần vừa phải, giảm phần nhân nhiều chất béo hoặc thịt chế biến và bổ sung thêm thực phẩm giàu protein, rau củ vào những bữa khác trong ngày.

5. Cháo dinh dưỡng nhưng ăn kèm quá nhiều đồ mặn

Cháo thường được xem là món ăn nhẹ bụng, dễ tiêu và phù hợp với nhiều người. Tuy nhiên, một bát cháo không tự động trở thành bữa sáng cân bằng.

Nếu cháo được nấu quá loãng, ít protein nhưng lại cho nhiều thịt băm, ruốc, chà bông, trứng muối hoặc gia vị mặn, bữa ăn có thể thiếu sự cân đối và làm tăng lượng natri nạp vào.

WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, tương đương dưới 2 g natri. Điều đáng chú ý là muối không chỉ đến từ lọ muối mà còn có trong các thực phẩm chế biến và gia vị như nước mắm, nước tương, đồ ăn đóng gói.

Một bát cháo tốt hơn nên có đủ nhóm thực phẩm: tinh bột, nguồn protein phù hợp và rau củ; đồng thời hạn chế việc nêm quá mặn.

Sai lầm phổ biến là tìm được một món được xem là “healthy” rồi ăn lặp lại mỗi ngày. Trong khi đó, một chế độ ăn tốt cần sự đa dạng và cân bằng. Một món ăn có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc phù hợp với người khác, tùy nhu cầu năng lượng, tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Thay vì quá ám ảnh với một món “tốt nhất”, hãy luân phiên các lựa chọn như trứng và bánh mì nguyên cám kèm rau, yến mạch ít đường với sữa không đường và trái cây, bún/phở với lượng vừa phải, hoặc cơm với cá, trứng và rau.

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