25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027
25 địa phương đã chốt môn thi thứ ba, ngoài 2 môn bắt buộc trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 đang đến gần.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một môn thi thứ ba do địa phương lựa chọn. Môn thi thứ ba phải được công bố trước 31/3 hằng năm nhằm bảo đảm sự công bằng và giúp học sinh chủ động trong ôn tập.
Tính đến ngày 24/2, tổng cộng 25/34 tỉnh, thành đã công bố phương án thi vào lớp 10, trong đó nêu rõ môn thi thứ ba. Phần lớn các địa phương tiếp tục chọn môn ngoại ngữ hoặc tiếng Anh là môn thi thứ ba. Tuyên Quang chọn môn khoa học tự nhiên. Riêng Vĩnh Long và Lâm Đồng xét tuyển với lớp 10 đại trà, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài thi ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh.
Mới đây nhất, các tỉnh An Giang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đồng Nai, Hưng Yên lần lượt công bố chốt môn tiếng Anh.
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chính thức công bố Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Theo quy định, thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong các ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn.
Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 60 phút. Nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, quyết định trên nhằm ổn định phương án tuyển sinh, tạo điều kiện để học sinh và nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy - học, ôn tập phù hợp.
Thanh Hóa xác nhận chọn môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường THPT công lập và dân tộc nội trú.
Điều này tiếp nối xu hướng của loạt tỉnh, thành gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Nghệ An đã chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba.
Tuyên Quang là một trong những địa phương lựa chọn phương án khác biệt khi chọn Khoa học Tự nhiên làm môn thi thứ ba. Bài thi này (bao gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút.
Trước đó, Sơn La từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp gồm nhiều môn như Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Lịch sử - Địa lý để làm môn thi thứ 3 nhằm đánh giá toàn diện năng lực học sinh, tránh "học tủ", học lệch.
Tuy nhiên, theo công bố mới nhất ngày 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã rút kế hoạch bài thi tổ hợp cho kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027, sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi từ nhiều phía và chưa chính thức đưa nội dung này vào kỳ thi.
Danh sách các địa phương công bố môn thi thứ ba kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027:
|STT
|Địa phương
|Môn thứ ba
|1
|TP.HCM
|Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh)
|2
|Đà Nẵng
|Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
|3
|Huế
|Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
|4
|Nghệ An
|Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)
|5
|Thanh Hóa
|tiếng Anh
|6
|Tuyên Quang
|Khoa học Tự nhiên
|7
|Đồng Nai
|tiếng Anh
|8
|Cao Bằng
|Ngoại ngữ
|9
|Hải Phòng
|Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn)
|10
|Cần Thơ
|Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp)
|11
|Lạng Sơn
|tiếng Anh
|12
|Ninh Bình
|Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga)
|13
|Đồng Tháp
|tiếng Anh
|14
|Vĩnh Long
|
THPT chuyên: Tiếng Anh + môn chuyên
Còn lại: Xét tuyển
|15
|Hà Nội
|Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn)
|16
|Lào Cai
|Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung)
|17
|Quảng Ninh
|Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung)
|18
|Quảng Trị
|tiếng Anh
|19
|Thái Nguyên
|tiếng Anh
|20
|Hưng Yên
|tiếng Anh
|21
|Hà Tĩnh
|tiếng Anh
|22
|Phú Thọ
|tiếng Anh
|23
|Bắc Ninh
|tiếng Anh
|24
|Lâm Đồng
|
THPT chuyên: tiếng Anh + môn chuyên
Còn lại: Xét tuyển
|25
|An Giang
|tiếng Anh
Việc lựa chọn môn thi thứ ba cho kỳ thi vào lớp 10 được xem là bước thay đổi quan trọng trong cách đánh giá học sinh, nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu đổi mới giáo dục. Công bố sớm dữ liệu này giúp học sinh lớp 9 và phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, giảm áp lực trước kỳ thi tuyển sinh.
