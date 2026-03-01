3 cách hâm nóng 'chuyện ấy' cho cặp đôi
Sau một năm nhiều áp lực có thể khiến chuyện chăn gối của nhiều cặp đôi 'nguội lạnh'. Tìm hiểu 3 'tuyệt chiêu' kết hợp tâm lý và dinh dưỡng giúp hâm nóng 'chuyện ấy'.
Tình cảm vợ chồng rất dễ nguội lạnh khi cơ thể mệt mỏi làm hormone căng thẳng cortisol tăng vọt. Đừng để "chuyện ấy" xếp sau những giấc ngủ bù, bởi sự hòa hợp tình dục không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là chìa khóa tạo ra oxytocin, giúp giải tỏa áp lực và hâm nóng sợi dây gắn kết.
Việc nắm vững các tuyệt chiêu hâm nóng "chuyện ấy" sẽ các cặp vợ chồng tìm lại những cảm xúc nồng cháy như thuở ban đầu.
1. Thực hiện dinh dưỡng khoa học
Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lưu thông máu và sản sinh hormone sinh dục . Thay vì những bữa tiệc tùng nhiều dầu mỡ, hãy tập trung vào các nhóm thực phẩm "vàng":
Bổ sung kẽm và acid amin: Các loại hải sản như hàu, tôm hoặc các loại hạt (hạnh nhân, hạt bí) giúp tăng cường testosterone ở nam giới và thúc đẩy sự nhạy cảm ở nữ giới.
Thực phẩm giàu flavonoid: Các loại trái cây như dâu tây, việt quất và socola đen giúp cải thiện lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, hỗ trợ khả năng cương cứng và tăng cảm giác hưng phấn.
Hạn chế rượu bia: Một chút rượu vang có thể kích thích cảm xúc nhưng uống quá nhiều sẽ gây ức chế hệ thần kinh trung ương, dẫn đến tình trạng "trên bảo dưới không nghe" và làm giảm khả năng đạt cực khoái .
2. Tránh sử dụng thiết bị số và tạo không gian lãng mạn
Sau một năm bận rộn với email và tin nhắn công việc, "tuyệt chiêu" đơn giản nhất nhưng lại khó thực hiện nhất chính là tắt điện thoại .
Quy tắc phòng ngủ không màn hình: Hãy biến phòng ngủ thành nơi cho sự nghỉ ngơi và gần gũi đúng nghĩa. Ánh sáng xanh từ điện thoại làm giảm sản sinh melatonin, khiến bạn khó ngủ và giảm chất lượng cuộc yêu.
Kích thích đa giác quan: Một chút tinh dầu hoa hồng hoặc gỗ đàn hương, kết hợp với ánh đèn vàng ấm áp sẽ giúp cơ thể thư giãn, kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm, chuẩn bị sẵn sàng cho những kết nối sâu sắc hơn.
3. "Chuyện ấy" thăng hoa từ sự thấu hiểu
Đừng vội vàng "lâm trận" khi cả hai chưa có sự kết nối về tâm hồn. Sự bận rộn cả năm có thể tạo ra những khoảng cách vô hình mà chỉ có sự chia sẻ mới xóa bỏ được.
Sức mạnh của những cử chỉ nhỏ: Những cái ôm kéo dài trên 20 giây, những nụ hôn sâu hay việc massage nhẹ nhàng cho nhau giúp cơ thể giải phóng endorphin, làm dịu đi những căng thẳng tồn đọng.
Chia sẻ thẳng thắn về mong muốn: Đừng ngần ngại nói về những gì bạn thích hoặc những khao khôi mới mẻ. Sự đổi mới về không gian hoặc thời gian "yêu" (ví dụ như một buổi sáng thảnh thơi thay vì buổi đêm mệt mỏi) sẽ mang lại cảm giác thú vị và hưng phấn hơn.
Lời khuyên
Để hâm nóng chuyện ấy hiệu quả và an toàn, các cặp đôi cần lưu ý:
Vận động cùng nhau: Đi bộ hoặc tập yoga đôi không chỉ cải thiện sức bền mà còn tăng sự gắn kết hóa học giữa hai người.
Ngủ đủ giấc: Một cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ là nền tảng quan trọng nhất cho một đời sống tình dục viên mãn.
Không áp đặt: Hãy tận hưởng quá trình thay vì quá quan trọng kết quả. Sự thoải mái chính là chìa khóa của thăng hoa.
5 loại 'gia vị yêu' tự nhiên giúp hâm nóng tình cảm lứa đôi dịp đầu nămPhòng the - 1 ngày trước
Dưới đây là những nhóm thực phẩm tự nhiên đóng vai trò như các 'gia vị yêu' giúp cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe sinh lý bền vững để tình cảm vợ chồng thăng hoa, viên mãn.
5 lý do bất ngờ từ quả lựu giúp 'chuyện ấy' thăng hoaPhòng the - 1 ngày trước
Không chỉ là một loại trái cây giải nhiệt, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng quả lựu chứa các hợp chất đặc biệt có khả năng cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng sinh lý cho cả nam và nữ.
Làm 'chuyện ấy' trước khi đi ngủ có giúp ngủ ngon hơn? Chuyên gia giấc ngủ lý giảiPhòng the - 3 ngày trước
Một khoảng thời gian thân mật trước giờ ngủ có phải là “liều hỗ trợ tự nhiên” giúp bạn có một giấc ngủ trọn vẹn hơn?
KHÔNG NGỜ kìm nén để kéo dài thời gian làm 'chuyện ấy' lại hại nam giới đến vậy! Bác sĩ: 5 điều này phải bỏ!Phòng the - 4 ngày trước
Những nam giới đang kìm nén việc xuất tinh để kéo dài "chuyện ấy" đang tự hại mình mà chẳng hay.
Ăn hàu có thật sự làm nam giới MẠNH hơn trong 'chuyện ấy'? Bác sĩ tiết lộ đâu mới là 'viagra thiên nhiên'Phòng the - 5 ngày trước
Rất nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi nghe tên 5 thực phẩm tốt cho "chuyện ấy", được bác sĩ ví như "viagra thiên nhiên" dưới đây đấy nhé!
Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giớiPhòng the - 6 ngày trước
Các nhà khoa học cho rằng khả năng lắng nghe cơ thể mình có thể là yếu tố then chốt giúp phụ nữ đạt được sự thỏa mãn trọn vẹn hơn.
Năm mới, không cần thay đổi phòng ngủ, chỉ cần làm điều này, cặp đôi sẽ thăng hoaPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Cảm giác an toàn và được thấu hiểu mới là yếu tố quyết định ham muốn.
Những câu nói đầu năm giúp đàn ông tự tin và muốn gần vợ hơnPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Lời nói của người vợ không đơn thuần là giao tiếp, mà có thể trở thành “chìa khóa” giúp khơi lại sự tự tin, cảm giác được công nhận.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?Phòng the - 1 tuần trước
Trong quan niệm của nhiều người, cơ bắp săn chắc, thân hình vạm vỡ đồng nghĩa với sức mạnh đàn ông – cả trong cuộc sống, lao động lẫn chuyện phòng the. Nhưng thực tế lại tồn tại không ít lời đồn: đàn ông tập gym nhiều thì yếu sinh lý, cơ càng to thì “chuyện ấy” càng kém. Vậy sự thật là như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trò chuyện hôm nay cùng: TTUT.BS Nguyễn Thế Lương – Ủy viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
Một cái ôm đầu năm: nhỏ nhưng đủ để hâm nóng cả cuộc hôn nhânPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Chỉ một cái ôm đúng lúc, đặc biệt là những ngày đầu năm, lại có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những gì ta vẫn nghĩ.
Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giớiPhòng the
Các nhà khoa học cho rằng khả năng lắng nghe cơ thể mình có thể là yếu tố then chốt giúp phụ nữ đạt được sự thỏa mãn trọn vẹn hơn.