Một cái ôm đầu năm: nhỏ nhưng đủ để hâm nóng cả cuộc hôn nhân
GĐXH - Chỉ một cái ôm đúng lúc, đặc biệt là những ngày đầu năm, lại có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những gì ta vẫn nghĩ.
Không phải ôm để dẫn tới điều gì cụ thể. Chỉ là một cái ôm chặt, đủ lâu, đủ chân thành, đủ để đối phương cảm nhận rằng: “Chúng ta vẫn đang ở đây, bên nhau”.
Vì sao cái ôm đầu năm có tác động mạnh đến cảm xúc vợ chồng?
Theo các nghiên cứu tâm lý, tiếp xúc da kề da như ôm, nắm tay giúp cơ thể tiết ra oxytocin – hormone gắn kết và an toàn. Đây là loại hormone có vai trò đặc biệt trong việc làm dịu căng thẳng, giảm cortisol (hormone stress) và tăng cảm giác tin tưởng, gần gũi.
Tết là thời điểm cảm xúc rất “mở”. Khi nhịp sống chậm lại, tâm trí không còn bị công việc chi phối, hệ thần kinh dễ tiếp nhận những tín hiệu yêu thương hơn. Một cái ôm vào thời điểm này giống như việc “khởi động lại” cảm xúc hôn nhân sau một năm nhiều áp lực.
Nhiều cặp đôi chia sẻ rằng, họ có thể không nói được những lời hoa mỹ, nhưng chỉ cần một cái ôm buổi sáng mùng Một, hoặc một cái ôm trước khi đi chúc Tết, cũng đủ khiến không khí giữa hai người trở nên khác hẳn.
Cái ôm đầu năm khác gì những cái ôm thường ngày?
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở ý nghĩa biểu tượng. Đầu năm là thời điểm chuyển giao, là lúc con người dễ suy nghĩ về “chúng ta đã đi qua điều gì” và “muốn giữ điều gì cho năm mới”. Một cái ôm lúc này không chỉ là tiếp xúc cơ thể, mà còn là thông điệp không lời: “Dù một năm qua có thế nào, chúng ta vẫn chọn nhau”.
Với đàn ông, cái ôm đầu năm mang lại cảm giác được công nhận và an toàn. Với phụ nữ, đó là tín hiệu của sự kết nối và hiện diện. Khi cả hai cùng cảm nhận điều này, khoảng cách cảm xúc – nếu có – sẽ được thu hẹp một cách tự nhiên.
Khi thiếu những cái ôm nhỏ, hôn nhân dễ nguội lúc nào không hay
Nhiều cặp vợ chồng không cãi nhau, không xung đột lớn, nhưng lại dần xa cách vì thiếu những tiếp xúc thân mật rất cơ bản. Không còn ôm, không còn chạm, mọi kết nối dần chuyển sang mức “đồng đội sinh hoạt”.
Tết vô tình làm lộ rõ điều này. Có những cặp cùng ngồi bên nhau nhưng rất xa về cảm xúc. Và cũng có những cặp chỉ cần một cái ôm nhẹ đã đủ kéo nhau lại gần.
Các chuyên gia hôn nhân cho rằng, sự thân mật không bắt đầu từ phòng ngủ mà bắt đầu từ những tiếp xúc an toàn như ôm, tựa vai, nắm tay. Khi những điều này xuất hiện đều đặn, ham muốn và sự gắn bó sẽ quay lại một cách rất tự nhiên.
Ôm thế nào để thực sự “hâm nóng” chứ không chỉ là hình thức?
Một cái ôm có tác dụng khi nó không vội vã và không mang áp lực. Hãy ôm đủ lâu để nhịp thở của hai người chậm lại, đủ để cơ thể cảm nhận sự hiện diện của nhau. Không cần nói gì, không cần giải thích, chỉ cần ở đó.
Đặc biệt trong những ngày đầu năm, một cái ôm không kèm theo yêu cầu, không kèm theo kỳ vọng, lại chính là điều khiến đối phương mở lòng nhiều nhất.
Đôi khi, hôn nhân không cần sửa chữa lớn, chỉ cần chạm đúng chỗ
Rất nhiều người tìm cách “hâm nóng” hôn nhân bằng những kế hoạch lớn: du lịch, quà cáp, thay đổi kỹ thuật. Nhưng thực tế, thứ chạm sâu nhất lại thường rất giản dị.
Một cái ôm đầu năm, nếu đủ chân thành, có thể xoa dịu cả một năm mệt mỏi, kéo hai người trở lại cùng một phía, và mở ra cảm giác gần gũi mà cả hai đã vô tình bỏ quên.
Trong hôn nhân, đôi khi không cần thêm điều mới. Chỉ cần khôi phục lại những điều rất nhỏ, nhưng đúng lúc. Và cái ôm đầu năm chính là một trong những điều nhỏ bé như thế, nhưng đủ sức sưởi ấm cả chặng đường dài phía trước.
GĐXH - Tết không phải là thời điểm phù hợp để thử nghiệm kỹ thuật hay ép mình phải thay đổi hành vi thân mật.
GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng chia sẻ rằng, sau khoảnh khắc giao thừa, họ cảm thấy muốn ở gần nhau hơn, dễ chạm vào nhau hơn và cảm xúc cũng mềm lại một cách tự nhiên.
GĐXH - Có một nghịch lý rất quen thuộc trong đời sống hôn nhân: suốt cả năm, nhiều cặp vợ chồng sống cạnh nhau nhưng lại xa nhau về cảm xúc; vậy mà chỉ cần vài ngày Tết, sự gần gũi bỗng trở lại một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thậm chí khiến chính họ cũng ngạc nhiên.
GĐXH - Dịp Tết, nhiều cặp vợ chồng bỗng nhận ra một điều rất lạ: dù cả năm bận rộn, mệt mỏi, cảm xúc nguội lạnh, nhưng chỉ cần Tết đến, sự gần gũi lại dễ dàng quay về hơn.
GĐXH - Theo các chuyên gia sức khỏe tình dục, việc quan hệ vào thời điểm này không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí, trong một số trường hợp, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý.
GĐXH - Tết bớt áp lực, ham muốn tự khắc quay về!
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, giao tiếp được xem là "chiếc cầu nối" quan trọng giữa cảm xúc và sự hòa hợp thể chất. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các cặp đôi duy trì được sự chia sẻ cởi mở thường có đời sống tình cảm bền vững và ít xảy ra rạn nứt.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp phòng the không chỉ là nhu cầu bản năng mà còn là yếu tố quan trọng giúp duy trì gắn kết cảm xúc lâu dài. Nhiều nghiên cứu tâm lý – sinh lý học cho thấy, với đàn ông, sự hấp dẫn không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng thể chất, mà còn nằm ở khả năng tạo cảm xúc và sự tinh tế của người phụ nữ.
GĐXH - Ban đêm vốn là khoảng thời gian dễ khiến con người trở nên nhạy cảm hơn. Sau một ngày dài làm việc, nhiều cặp đôi hoặc các thành viên trong gia đình thường chọn buổi tối để trò chuyện, chia sẻ hoặc giải quyết những khúc mắc tồn đọng.
Phong độ phòng the của phái mạnh không đơn thuần chỉ đến từ chế độ tập luyện thể chất hay tâm lý, mà còn chịu tác động trực tiếp và sâu sắc từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày.
GĐXH - Ham muốn tình dục ở phụ nữ thường không vận hành theo cách đơn giản hay tức thời như nhiều người vẫn nghĩ.