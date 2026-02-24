Ăn hàu có thật sự làm nam giới MẠNH hơn trong 'chuyện ấy'? Bác sĩ tiết lộ đâu mới là 'viagra thiên nhiên'
Rất nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi nghe tên 5 thực phẩm tốt cho "chuyện ấy", được bác sĩ ví như "viagra thiên nhiên" dưới đây đấy nhé!
Hàu từ lâu được không ít người xem là "thần dược phòng the". Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn vài con hàu trước "chuyện ấy" là phong độ sẽ tăng vọt. Nhưng điều này có thực sự đúng?
Theo bác sĩ nam khoa Lai Chien-Han (Đài Loan, Trung Quốc), thực phẩm có thể hỗ trợ sinh lý nam giới, nhưng cần hiểu rõ cơ chế thay vì tin vào truyền miệng.
Có thật ăn hàu giúp nam giới mạnh hơn trong "chuyện ấy"?
Hàu nổi tiếng vì chứa hàm lượng kẽm rất cao. Kẽm là vi chất quan trọng trong quá trình sản xuất testosterone và tinh trùng. Khi cơ thể thiếu kẽm, nồng độ testosterone có thể giảm, kéo theo suy giảm ham muốn và ảnh hưởng đến hiệu suất trong "chuyện ấy".
Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy hàu có thể kích thích cơ thể tăng tiết dopamine, hormone liên quan đến cảm giác hưng phấn. Khi dopamine tăng, não bộ dễ bước vào trạng thái hưng phấn tình dục hơn.
Tuy nhiên, bác sĩ Lai Chien-Han nhấn mạnh: hàu không phải thuốc điều trị rối loạn cương. Nếu cơ thể đã đủ kẽm, ăn nhiều hơn cũng không khiến testosterone tăng đột biến. Hàu phát huy hiệu quả rõ nhất ở người có chế độ ăn thiếu vi chất hoặc suy giảm nội tiết nhẹ.
Kết luận là hàu có thể hỗ trợ "chuyện ấy", nhưng không phải phép màu tức thì và tác dụng cũng không mạnh như mọi người thường truyền tai nhau.
5 thực phẩm được xem là "viagra thiên nhiên" cho "chuyện ấy"
Nếu nói về cơ chế gần với thuốc hỗ trợ sinh lý nhất, một số thực phẩm sau đây được ví như "viagra thiên nhiên" vì tác động trực tiếp đến tuần hoàn và hormone:
1. Dưa hấu
Dưa hấu chứa citrulline, khi chuyển hóa sẽ tạo thành arginine giúp tăng nitric oxide. Nitric oxide có tác dụng giãn mạch, cải thiện lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục, hỗ trợ khả năng cương trong "chuyện ấy".
2. Sô cô la đen
Flavonoid trong sô cô la đen giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu. Khi mạch máu giãn tốt hơn, khả năng duy trì cương cứng và sức bền sinh lý cũng được cải thiện.
3. Cá hồi và cá béo
Omega 3 giúp giảm viêm và tăng độ đàn hồi thành mạch. Hệ tim mạch khỏe mạnh là nền tảng cho phản ứng sinh lý ổn định trong "chuyện ấy".
4. Hạt bí đỏ
Hạt bí giàu kẽm và magiê, hai khoáng chất hỗ trợ sản xuất testosterone. Testosterone ổn định giúp duy trì ham muốn và cải thiện chất lượng tinh trùng.
5. Tỏi
Allicin trong tỏi có thể giúp tăng tuần hoàn và giảm xơ vữa mạch máu. Khi lưu thông máu tốt hơn, phản ứng cương cũng hiệu quả hơn.
Như vậy, hàu có cơ sở khoa học trong việc hỗ trợ nội tiết nam, nhưng không phải "thuốc tiên" cho mọi vấn đề trong "chuyện ấy". Thực phẩm được gọi là "viagra thiên nhiên" thực chất hoạt động thông qua cải thiện tuần hoàn và cân bằng hormone.
Theo bác sĩ Lai Chien-Han, điều quan trọng nhất vẫn là chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và kiểm soát stress. Khi nền tảng sức khỏe tốt, phong độ trong "chuyện ấy" cũng sẽ tự nhiên cải thiện.
Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giớiPhòng the - 1 ngày trước
Các nhà khoa học cho rằng khả năng lắng nghe cơ thể mình có thể là yếu tố then chốt giúp phụ nữ đạt được sự thỏa mãn trọn vẹn hơn.
Năm mới, không cần thay đổi phòng ngủ, chỉ cần làm điều này, cặp đôi sẽ thăng hoaPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Cảm giác an toàn và được thấu hiểu mới là yếu tố quyết định ham muốn.
Những câu nói đầu năm giúp đàn ông tự tin và muốn gần vợ hơnPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Lời nói của người vợ không đơn thuần là giao tiếp, mà có thể trở thành “chìa khóa” giúp khơi lại sự tự tin, cảm giác được công nhận.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?Phòng the - 2 ngày trước
Trong quan niệm của nhiều người, cơ bắp săn chắc, thân hình vạm vỡ đồng nghĩa với sức mạnh đàn ông – cả trong cuộc sống, lao động lẫn chuyện phòng the. Nhưng thực tế lại tồn tại không ít lời đồn: đàn ông tập gym nhiều thì yếu sinh lý, cơ càng to thì “chuyện ấy” càng kém. Vậy sự thật là như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trò chuyện hôm nay cùng: TTUT.BS Nguyễn Thế Lương – Ủy viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
Một cái ôm đầu năm: nhỏ nhưng đủ để hâm nóng cả cuộc hôn nhânPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Chỉ một cái ôm đúng lúc, đặc biệt là những ngày đầu năm, lại có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những gì ta vẫn nghĩ.
Tết không phải lúc 'làm mới kỹ thuật', mà là lúc làm mới cảm xúc vợ chồngPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Tết không phải là thời điểm phù hợp để thử nghiệm kỹ thuật hay ép mình phải thay đổi hành vi thân mật.
Sau giao thừa, nhiều cặp đôi gần gũi hơn?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng chia sẻ rằng, sau khoảnh khắc giao thừa, họ cảm thấy muốn ở gần nhau hơn, dễ chạm vào nhau hơn và cảm xúc cũng mềm lại một cách tự nhiên.
Vì sao nhiều cặp vợ chồng xa cách suốt năm nhưng lại gần nhau hơn trong mấy ngày Tết?Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Có một nghịch lý rất quen thuộc trong đời sống hôn nhân: suốt cả năm, nhiều cặp vợ chồng sống cạnh nhau nhưng lại xa nhau về cảm xúc; vậy mà chỉ cần vài ngày Tết, sự gần gũi bỗng trở lại một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thậm chí khiến chính họ cũng ngạc nhiên.
Tết là lúc ham muốn dễ trở lại nhất – nếu vợ chồng biết làm điều này trước Giao thừaPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Dịp Tết, nhiều cặp vợ chồng bỗng nhận ra một điều rất lạ: dù cả năm bận rộn, mệt mỏi, cảm xúc nguội lạnh, nhưng chỉ cần Tết đến, sự gần gũi lại dễ dàng quay về hơn.
7 điều đặc biệt lưu ý cho cặp đôi nếu muốn 'yêu' vào đêm giao thừaPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Theo các chuyên gia sức khỏe tình dục, việc quan hệ vào thời điểm này không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí, trong một số trường hợp, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý.
Nghệ thuật tạo cảm xúc khiến đàn ông luôn khao khát gần gũiPhòng the
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp phòng the không chỉ là nhu cầu bản năng mà còn là yếu tố quan trọng giúp duy trì gắn kết cảm xúc lâu dài. Nhiều nghiên cứu tâm lý – sinh lý học cho thấy, với đàn ông, sự hấp dẫn không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng thể chất, mà còn nằm ở khả năng tạo cảm xúc và sự tinh tế của người phụ nữ.