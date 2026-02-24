Ăn hàu có thật sự làm nam giới MẠNH hơn trong 'chuyện ấy'? Bác sĩ tiết lộ đâu mới là 'viagra thiên nhiên'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hàu từ lâu được không ít người xem là "thần dược phòng the". Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn vài con hàu trước "chuyện ấy" là phong độ sẽ tăng vọt. Nhưng điều này có thực sự đúng?

Theo bác sĩ nam khoa Lai Chien-Han (Đài Loan, Trung Quốc), thực phẩm có thể hỗ trợ sinh lý nam giới, nhưng cần hiểu rõ cơ chế thay vì tin vào truyền miệng.

Ảnh minh họa

Có thật ăn hàu giúp nam giới mạnh hơn trong "chuyện ấy"?

Hàu nổi tiếng vì chứa hàm lượng kẽm rất cao. Kẽm là vi chất quan trọng trong quá trình sản xuất testosterone và tinh trùng. Khi cơ thể thiếu kẽm, nồng độ testosterone có thể giảm, kéo theo suy giảm ham muốn và ảnh hưởng đến hiệu suất trong "chuyện ấy".

Ảnh minh họa

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy hàu có thể kích thích cơ thể tăng tiết dopamine, hormone liên quan đến cảm giác hưng phấn. Khi dopamine tăng, não bộ dễ bước vào trạng thái hưng phấn tình dục hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ Lai Chien-Han nhấn mạnh: hàu không phải thuốc điều trị rối loạn cương. Nếu cơ thể đã đủ kẽm, ăn nhiều hơn cũng không khiến testosterone tăng đột biến. Hàu phát huy hiệu quả rõ nhất ở người có chế độ ăn thiếu vi chất hoặc suy giảm nội tiết nhẹ.

Kết luận là hàu có thể hỗ trợ "chuyện ấy", nhưng không phải phép màu tức thì và tác dụng cũng không mạnh như mọi người thường truyền tai nhau.

5 thực phẩm được xem là "viagra thiên nhiên" cho "chuyện ấy"

Nếu nói về cơ chế gần với thuốc hỗ trợ sinh lý nhất, một số thực phẩm sau đây được ví như "viagra thiên nhiên" vì tác động trực tiếp đến tuần hoàn và hormone:

1. Dưa hấu

Dưa hấu chứa citrulline, khi chuyển hóa sẽ tạo thành arginine giúp tăng nitric oxide. Nitric oxide có tác dụng giãn mạch, cải thiện lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục, hỗ trợ khả năng cương trong "chuyện ấy".

2. Sô cô la đen

Flavonoid trong sô cô la đen giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu. Khi mạch máu giãn tốt hơn, khả năng duy trì cương cứng và sức bền sinh lý cũng được cải thiện.

3. Cá hồi và cá béo

Omega 3 giúp giảm viêm và tăng độ đàn hồi thành mạch. Hệ tim mạch khỏe mạnh là nền tảng cho phản ứng sinh lý ổn định trong "chuyện ấy".

4. Hạt bí đỏ

Ảnh minh họa

Hạt bí giàu kẽm và magiê, hai khoáng chất hỗ trợ sản xuất testosterone. Testosterone ổn định giúp duy trì ham muốn và cải thiện chất lượng tinh trùng.

5. Tỏi

Allicin trong tỏi có thể giúp tăng tuần hoàn và giảm xơ vữa mạch máu. Khi lưu thông máu tốt hơn, phản ứng cương cũng hiệu quả hơn.

Như vậy, hàu có cơ sở khoa học trong việc hỗ trợ nội tiết nam, nhưng không phải "thuốc tiên" cho mọi vấn đề trong "chuyện ấy". Thực phẩm được gọi là "viagra thiên nhiên" thực chất hoạt động thông qua cải thiện tuần hoàn và cân bằng hormone.

Theo bác sĩ Lai Chien-Han, điều quan trọng nhất vẫn là chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và kiểm soát stress. Khi nền tảng sức khỏe tốt, phong độ trong "chuyện ấy" cũng sẽ tự nhiên cải thiện.