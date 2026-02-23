Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giới
Các nhà khoa học cho rằng khả năng lắng nghe cơ thể mình có thể là yếu tố then chốt giúp phụ nữ đạt được sự thỏa mãn trọn vẹn hơn.
Trong nhiều năm, vấn đề cực khoái ở nữ giới thường được xem là chủ đề tế nhị và ít được nghiên cứu một cách hệ thống. Tuy nhiên, một công trình mới từ các nhà khoa học tại Đại học Essex (Vương Quốc Anh) đã đưa ra góc nhìn khác. Thay vì tập trung vào rối loạn hay “khoảng cách thỏa mãn” giữa nam và nữ, nhóm nghiên cứu tìm cách lý giải điều gì giúp phụ nữ có cực khoái, trải nghiệm viên mãn hơn.
Khả năng lắng nghe cơ thể là “chìa khóa” để nữ giới đạt cực khoái
Nghiên cứu do tiến sĩ Megan Klabunde dẫn đầu đã khảo sát 360 phụ nữ về trải nghiệm đời sống chăn gối. Kết quả cho thấy những người đạt trạng thái thỏa mãn thường xuyên hơn có khả năng “cảm nhận nội tại” cao hơn. Đây là cảm nhận và diễn giải các tín hiệu từ bên trong cơ thể. Đó có thể là việc nhận biết rõ nhịp tim, hơi thở, cảm giác căng cơ, sự thay đổi nhiệt độ cơ thể hay các phản ứng sinh lý tinh tế khác.
Theo nhóm nghiên cứu, khi phụ nữ tập trung vào cảm giác của cơ thể mình thay vì bị chi phối bởi suy nghĩ, áp lực hay sự phân tâm, khả năng đạt trạng thái cao trào và mức độ hài lòng đều tăng lên đáng kể.
“Phụ nữ cần rời khỏi những suy nghĩ trong đầu và quay trở lại với cơ thể mình để có trải nghiệm trọn vẹn hơn” , tiến sĩ Klabunde cho biết. Bà nhấn mạnh rằng cực khoái xảy ra thường xuyên và mang lại sự hài lòng cao hơn khi người phụ nữ thực sự chú ý đến cảm giác bên trong cơ thể.
Không chỉ là vấn đề rối loạn
Trước đó, nhiều nghiên cứu từng chỉ ra tồn tại “khoảng cách cực khoái”, trong đó nam giới đạt cao trào thường xuyên hơn nữ giới. Một khảo sát của một hãng bao cao su nổi tiếng trên 2.000 người Anh cho thấy trung bình nam giới đạt trạng thái này nhiều gấp bốn lần so với nữ giới.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Klabunde, việc chỉ tập trung vào rối loạn chức năng ở nữ giới là chưa đủ. “Có rất ít nghiên cứu mô tả quá trình đạt cực khoái một cách bình thường ở phụ nữ, cũng như cách giúp họ cải thiện trải nghiệm đó” , nữ tiến sĩ nói.
Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả phát hiện phụ nữ đạt cực khoái khi tự khám phá cơ thể nhiều hơn khoảng 20% so với khi ở cùng bạn đời. Đồng thời, mức độ cảm nhận nội tại cao còn liên quan trực tiếp đến cảm nhận hài lòng sau trải nghiệm.
Điều này cho thấy việc thấu hiểu và tin tưởng vào tín hiệu cơ thể đóng vai trò quan trọng. Theo các nhà khoa học, sự giao tiếp cởi mở và tôn trọng cảm nhận của phụ nữ có thể góp phần nâng cao chất lượng đời sống tình cảm cho cả hai phía.
Hướng đi mới cho sức khỏe tinh thần và mối quan hệ
Nhóm nghiên cứu kỳ vọng phát hiện này sẽ mở ra hướng tiếp cận tích cực hơn đối với sức khỏe tình dục ở nữ giới - không chỉ tập trung vào vấn đề, mà nhấn mạnh vào việc tăng cường nhận thức cơ thể và sự tự tin.
“Hiểu rõ quá trình đạt cực khoái ở phụ nữ có thể giúp cải thiện chất lượng sống, đồng thời nâng cao sự hài lòng trong mối quan hệ” , tiến sĩ Klabunde kết luận.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ nữ quan tâm đến sức khỏe toàn diện, từ thể chất đến tinh thần, việc lắng nghe và thấu hiểu cơ thể mình có thể chính là “mảnh ghép” còn thiếu để hướng tới sự cân bằng và viên mãn hơn trong đời sống cá nhân.
Năm mới, không cần thay đổi phòng ngủ, chỉ cần làm điều này, cặp đôi sẽ thăng hoaPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Cảm giác an toàn và được thấu hiểu mới là yếu tố quyết định ham muốn.
Những câu nói đầu năm giúp đàn ông tự tin và muốn gần vợ hơnPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Lời nói của người vợ không đơn thuần là giao tiếp, mà có thể trở thành “chìa khóa” giúp khơi lại sự tự tin, cảm giác được công nhận.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?Phòng the - 2 ngày trước
Trong quan niệm của nhiều người, cơ bắp săn chắc, thân hình vạm vỡ đồng nghĩa với sức mạnh đàn ông – cả trong cuộc sống, lao động lẫn chuyện phòng the. Nhưng thực tế lại tồn tại không ít lời đồn: đàn ông tập gym nhiều thì yếu sinh lý, cơ càng to thì “chuyện ấy” càng kém. Vậy sự thật là như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trò chuyện hôm nay cùng: TTUT.BS Nguyễn Thế Lương – Ủy viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
Một cái ôm đầu năm: nhỏ nhưng đủ để hâm nóng cả cuộc hôn nhânPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ một cái ôm đúng lúc, đặc biệt là những ngày đầu năm, lại có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những gì ta vẫn nghĩ.
Tết không phải lúc 'làm mới kỹ thuật', mà là lúc làm mới cảm xúc vợ chồngPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Tết không phải là thời điểm phù hợp để thử nghiệm kỹ thuật hay ép mình phải thay đổi hành vi thân mật.
Sau giao thừa, nhiều cặp đôi gần gũi hơn?Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng chia sẻ rằng, sau khoảnh khắc giao thừa, họ cảm thấy muốn ở gần nhau hơn, dễ chạm vào nhau hơn và cảm xúc cũng mềm lại một cách tự nhiên.
Vì sao nhiều cặp vợ chồng xa cách suốt năm nhưng lại gần nhau hơn trong mấy ngày Tết?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Có một nghịch lý rất quen thuộc trong đời sống hôn nhân: suốt cả năm, nhiều cặp vợ chồng sống cạnh nhau nhưng lại xa nhau về cảm xúc; vậy mà chỉ cần vài ngày Tết, sự gần gũi bỗng trở lại một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thậm chí khiến chính họ cũng ngạc nhiên.
Tết là lúc ham muốn dễ trở lại nhất – nếu vợ chồng biết làm điều này trước Giao thừaPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Dịp Tết, nhiều cặp vợ chồng bỗng nhận ra một điều rất lạ: dù cả năm bận rộn, mệt mỏi, cảm xúc nguội lạnh, nhưng chỉ cần Tết đến, sự gần gũi lại dễ dàng quay về hơn.
7 điều đặc biệt lưu ý cho cặp đôi nếu muốn 'yêu' vào đêm giao thừaPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Theo các chuyên gia sức khỏe tình dục, việc quan hệ vào thời điểm này không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí, trong một số trường hợp, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý.
Muốn được 'nồng nàn' trong những ngày Tết, phụ nữ cần làm gì?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Tết bớt áp lực, ham muốn tự khắc quay về!
Nghệ thuật tạo cảm xúc khiến đàn ông luôn khao khát gần gũiPhòng the
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp phòng the không chỉ là nhu cầu bản năng mà còn là yếu tố quan trọng giúp duy trì gắn kết cảm xúc lâu dài. Nhiều nghiên cứu tâm lý – sinh lý học cho thấy, với đàn ông, sự hấp dẫn không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng thể chất, mà còn nằm ở khả năng tạo cảm xúc và sự tinh tế của người phụ nữ.