[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?

1 tuần trước

GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp phòng the không chỉ là nhu cầu bản năng mà còn là yếu tố quan trọng giúp duy trì gắn kết cảm xúc lâu dài. Nhiều nghiên cứu tâm lý – sinh lý học cho thấy, với đàn ông, sự hấp dẫn không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng thể chất, mà còn nằm ở khả năng tạo cảm xúc và sự tinh tế của người phụ nữ.