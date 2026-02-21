[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?
Trong quan niệm của nhiều người, cơ bắp săn chắc, thân hình vạm vỡ đồng nghĩa với sức mạnh đàn ông – cả trong cuộc sống, lao động lẫn chuyện phòng the. Nhưng thực tế lại tồn tại không ít lời đồn: đàn ông tập gym nhiều thì yếu sinh lý, cơ càng to thì “chuyện ấy” càng kém. Vậy sự thật là như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trò chuyện hôm nay cùng: TTUT.BS Nguyễn Thế Lương – Ủy viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
Việt Hồng
Những câu nói đầu năm giúp đàn ông tự tin và muốn gần vợ hơnPhòng the - 3 giờ trước
GĐXH - Lời nói của người vợ không đơn thuần là giao tiếp, mà có thể trở thành “chìa khóa” giúp khơi lại sự tự tin, cảm giác được công nhận.
Một cái ôm đầu năm: nhỏ nhưng đủ để hâm nóng cả cuộc hôn nhânPhòng the - 22 giờ trước
GĐXH - Chỉ một cái ôm đúng lúc, đặc biệt là những ngày đầu năm, lại có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những gì ta vẫn nghĩ.
Tết không phải lúc 'làm mới kỹ thuật', mà là lúc làm mới cảm xúc vợ chồngPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Tết không phải là thời điểm phù hợp để thử nghiệm kỹ thuật hay ép mình phải thay đổi hành vi thân mật.
Sau giao thừa, nhiều cặp đôi gần gũi hơn?Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng chia sẻ rằng, sau khoảnh khắc giao thừa, họ cảm thấy muốn ở gần nhau hơn, dễ chạm vào nhau hơn và cảm xúc cũng mềm lại một cách tự nhiên.
Vì sao nhiều cặp vợ chồng xa cách suốt năm nhưng lại gần nhau hơn trong mấy ngày Tết?Phòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Có một nghịch lý rất quen thuộc trong đời sống hôn nhân: suốt cả năm, nhiều cặp vợ chồng sống cạnh nhau nhưng lại xa nhau về cảm xúc; vậy mà chỉ cần vài ngày Tết, sự gần gũi bỗng trở lại một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thậm chí khiến chính họ cũng ngạc nhiên.
Tết là lúc ham muốn dễ trở lại nhất – nếu vợ chồng biết làm điều này trước Giao thừaPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Dịp Tết, nhiều cặp vợ chồng bỗng nhận ra một điều rất lạ: dù cả năm bận rộn, mệt mỏi, cảm xúc nguội lạnh, nhưng chỉ cần Tết đến, sự gần gũi lại dễ dàng quay về hơn.
7 điều đặc biệt lưu ý cho cặp đôi nếu muốn 'yêu' vào đêm giao thừaPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia sức khỏe tình dục, việc quan hệ vào thời điểm này không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí, trong một số trường hợp, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý.
Muốn được 'nồng nàn' trong những ngày Tết, phụ nữ cần làm gì?Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Tết bớt áp lực, ham muốn tự khắc quay về!
5 điều cần nhớ trong giao tiếp, để hấp dẫn chốn phòng the?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, giao tiếp được xem là “chiếc cầu nối” quan trọng giữa cảm xúc và sự hòa hợp thể chất. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các cặp đôi duy trì được sự chia sẻ cởi mở thường có đời sống tình cảm bền vững và ít xảy ra rạn nứt.
Nghệ thuật tạo cảm xúc khiến đàn ông luôn khao khát gần gũiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp phòng the không chỉ là nhu cầu bản năng mà còn là yếu tố quan trọng giúp duy trì gắn kết cảm xúc lâu dài. Nhiều nghiên cứu tâm lý – sinh lý học cho thấy, với đàn ông, sự hấp dẫn không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng thể chất, mà còn nằm ở khả năng tạo cảm xúc và sự tinh tế của người phụ nữ.
Nghệ thuật tạo cảm xúc khiến đàn ông luôn khao khát gần gũiPhòng the
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp phòng the không chỉ là nhu cầu bản năng mà còn là yếu tố quan trọng giúp duy trì gắn kết cảm xúc lâu dài. Nhiều nghiên cứu tâm lý – sinh lý học cho thấy, với đàn ông, sự hấp dẫn không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng thể chất, mà còn nằm ở khả năng tạo cảm xúc và sự tinh tế của người phụ nữ.