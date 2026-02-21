Mới nhất
Phòng the
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?

Thứ bảy, 10:01 21/02/2026 | Phòng the

Trong quan niệm của nhiều người, cơ bắp săn chắc, thân hình vạm vỡ đồng nghĩa với sức mạnh đàn ông – cả trong cuộc sống, lao động lẫn chuyện phòng the. Nhưng thực tế lại tồn tại không ít lời đồn: đàn ông tập gym nhiều thì yếu sinh lý, cơ càng to thì “chuyện ấy” càng kém. Vậy sự thật là như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trò chuyện hôm nay cùng: TTUT.BS Nguyễn Thế Lương – Ủy viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.

Việt Hồng

