4 con giáp thăng tiến sự nghiệp, tài lộc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong tháng 12

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 15/12 đến 21/12/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý đón nhận tin vui về tài lộc nhờ sự xuất hiện của sao Chính Tài ngay từ đầu tuần, hứa hẹn nguồn thu nhập ổn định và đáng tin cậy.

Cung Quan Lộc của người tuổi Tý được chiếu cố, giúp công việc diễn ra suôn sẻ. Khả năng tư duy logic và sự nhạy bén sẽ giúp con giáp Tý xử lý các vấn đề nhanh chóng. Tuần này là thời điểm tuyệt vời để bạn thể hiện năng lực, các ý tưởng mới mẻ có khả năng được chấp thuận và mang lại hiệu quả cao.

Con giáp Tý

Về tài chính, nhờ Chính Tài cát tinh, phương diện tài chính vô cùng vượng sắc. Các nguồn thu nhập chính ổn định và có xu hướng tăng lên. Người làm công ăn lương có thể nhận được thưởng hoặc các khoản thu nhập ngoài dự kiến. Người kinh doanh buôn bán cũng đón nhận những hợp đồng, giao dịch mang lại lợi nhuận cao.

Đặc biệt, sự soi chiếu của sao đào hoa Bách Việt sẽ mang đến những cơ hội tốt đẹp trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã giao. Các cặp đôi đang yêu hoặc đã kết hôn sẽ có một tuần ấm áp, gắn kết, dễ nhận được những bất ngờ nho nhỏ từ đối phương.

2. Con giáp Thìn

Tuần mới dự báo con giáp Thìn có một tuần tràn đầy động lực, may mắn nhờ cát tinh hỗ trợ. Mọi việc từ công việc tới đời sống cá nhân đều thuận buồm xuôi gió.

Tuy vậy, conn giáp Thìn cần cẩn thận không nên ôm đồm quá nhiều việc, dẫn đến hạn chế thời gian cho bản thân. Bạn có thể nắm bắt cơ hội thăng tiến và mở rộng mối quan hệ, nhưng cần biết giới hạn bản thân.

Tài lộc của con giáp Thìn tốt trong những ngày giữa tháng 12

Về tài lộc của con giáp Thìn khá tốt. Con giáp này có thể có những khoản thu bất ngờ hoặc các nguồn lợi nhuận mới từ các mối quan hệ xã giao. Những hoạt động này cũng giúp mang đến cơ hội gặp gỡ những người thú vị, mở rộng tầm nhìn của bạn. Người độc thân dễ tìm thấy đối tượng có cùng chí hướng. Các cặp đôi có thể cùng nhau tham gia các sự kiện, giúp mối quan hệ thêm gắn kết và nhiều màu sắc.

3. Con giáp Thân

Con giáp Thân sẽ đón nhận một tuần mới với vận may đang dần cải thiện. Sao Thái Âm báo hiệu bạn dễ gặp được quý nhân là nữ giới, người này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc hoặc cuộc sống. Sự công nhận hoặc khích lệ trong công việc giúp bạn tự tin hơn và củng cố vị thế hiện tại. Đây là thời điểm tốt để con giáp Thân trau dồi thêm chuyên môn, kỹ năng.

Con giáp Thân

Về tài lộc trong tuần con giáp Thân có cơ hội kiếm tiền qua nghề phụ, công việc sáng tạo hoặc đầu tư nhỏ. Thu nhập của bản mệnh có xu hướng tăng lên.

Về tình cảm của con giáp Thân tốt. Bạn có thể khám phá ra những sở thích và đam mê mới trong cuộc sống, mang lại niềm vui. Người độc thân có thể được người khác giới thiệu cho đối tượng tiềm năng. Các cặp đôi nên dành thời gian cùng nhau tham gia các hoạt động giải trí.

4. Con giáp Dậu

Con giáp Dậu sẽ có một tuần năng động và khởi sắc. Trong tuần, con giáp này cũng phải di chuyển nhiều. Từ giữa tuần trở đi, vận trình của con giáp Dậu ngày càng tốt hơn.

Làm việc nhóm sẽ có lợi hơn trong tuần này; sự lắng nghe và hợp tác sẽ giúp đạt được mục tiêu chung. Cơ hội học hỏi những kỹ năng mới có thể xuất hiện, hãy giữ tinh thần cởi mở để tiếp nhận.

Con giáp Dậu là 1 trong 4 con giáp may mắn trong tuần mới này

Về tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng nhờ vào sự năng động và thành công trong công việc. Các chuyến công tác có thể mang lại cơ hội kiếm tiền bất ngờ.

Các mối quan hệ cá nhân được củng cố thông qua các hoạt động nhóm hoặc chuyến đi chung. Người độc thân có thể gặp gỡ đối tượng tiềm năng trong các môi trường mới. Các cặp đôi nên cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày để hâm nóng tình cảm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.