3 con giáp làm đâu thắng đó, tài lộc đổ về liên tục năm 2026, có bạn không?
GĐXH - Theo góc nhìn tử vi dân gian, năm 2026 mang màu sắc "thuận gió đẩy thuyền" với một số con giáp. Không chỉ công việc hanh thông, tài lộc cũng có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.
Con giáp Ngọ: Bứt phá mạnh mẽ, tài lộc tăng theo năng lực
Năm 2026 là thời điểm con giáp Ngọ thể hiện trọn vẹn năng lượng dẫn dắt. Trong môi trường mới hoặc trước nhiệm vụ mới, bạn không ngại thử sức ở những lĩnh vực chưa từng chạm tới.
Chính tinh thần dám làm dám chịu giúp tuổi Ngọ nhận ra cơ hội sớm hơn người khác và đưa ra quyết định kịp thời.
Con giáp Ngọ ghi điểm nhờ tư duy tổ chức công việc rõ ràng. Bạn biết chọn mục tiêu then chốt, phân công hợp lý và theo dõi tiến độ sát sao.
Sự quyết đoán và cầu thị khiến đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên yên tâm giao việc lớn.
Đây là năm phù hợp để con giáp Ngọ đẩy mạnh dự án mới, hợp tác liên ngành hoặc cải tiến mô hình kinh doanh.
Tài chính của con giáp Ngọ đi lên tương xứng với công sức. Cơ hội tăng lương, thưởng hoặc nguồn thu phụ xuất hiện, mang lại cảm giác được đền đáp.
Tuy nhiên, khi thu nhập tăng, bạn nên ưu tiên lập quỹ dự phòng, phân bổ đầu tư an toàn và kiểm soát chi tiêu.
Gia đình cũng là điểm tựa giúp con giáp Ngọ duy trì động lực và sự cân bằng trong năm nay.
Con giáp Mão: Ổn định nhưng thăng tiến bền vững
Sự tinh tế và ấm áp là thế mạnh tự nhiên của con giáp Mão. Bước sang năm 2026, bạn vẫn duy trì nhịp làm việc bền bỉ nhưng kết quả đạt được rõ rệt hơn.
Các dự án ấp ủ có cơ hội được triển khai, những cuộc đàm phán tiến triển thuận lợi nhờ khả năng lắng nghe và nắm bắt tâm lý đối tác.
Trong làm việc nhóm, con giáp Mão phát huy vai trò kết nối. Bạn lên kế hoạch tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng đầu ra và duy trì môi trường làm việc hài hòa.
Thành quả đủ lớn sẽ mang lại sự công nhận tự nhiên từ cấp trên, kéo theo thu nhập tăng đều, ít biến động.
Đời sống gia đình của con giáp Mão năm 2026 nhiều niềm vui nhỏ. Bạn chú trọng kết nối cảm xúc, tạo không khí ấm áp trong nhà.
Lời khuyên dành cho con giáp Mão là nên đặt mục tiêu cao hơn, đầu tư vào học tập và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn để củng cố nền tảng tương lai.
Con giáp Dậu: Cơ hội thăng hạng, gặp quý nhân hỗ trợ
Con giáp Dậu vốn linh hoạt và nhạy bén trước xu hướng mới. Năm 2026, những phẩm chất này được thời vận "bật sáng", mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt.
Nhiều người con giáp Dậu có cơ hội tăng chức, tăng lương hoặc đảm nhận vai trò quan trọng sau các đợt đánh giá năng lực.
Điểm mạnh của con giáp Dậu nằm ở khả năng quan sát và phân tích.
Trước mỗi dự án, bạn nên khảo sát kỹ thị trường, cân nhắc chi phí và rủi ro để chọn phương án an toàn. Khi đã quyết định, sự kiên định sẽ giúp bạn gặt hái thành quả đáng kể.
Tài chính năm nay rủng rỉnh hơn nhưng con giáp Dậu nên ưu tiên xử lý các khoản nợ, sau đó mới tính đến đầu tư.
Gia đình vẫn là nguồn năng lượng tích cực giúp bạn duy trì tinh thần và tiếp tục tiến lên.
3 con giáp có vận may mạnh năm 2026: May mắn đi kèm kỷ luật
Vận may giúp bạn đi nhanh hơn nhưng không thay bạn làm việc. Ba thói quen nên xây dựng ngay từ đầu năm gồm đặt mục tiêu rõ ràng, học tập liên tục và kỷ luật tài chính.
Khi nền tảng đủ vững, bạn sẽ giữ được thế chủ động dù hoàn cảnh thay đổi.
Tử vi chỉ mang tính tham khảo. Nếu thuộc tuổi Ngọ, tuổi Mão hoặc tuổi Dậu, hãy xem năm 2026 là tín hiệu tích cực để mạnh dạn tiến lên.
Làm việc chăm chỉ, sống tử tế và kiên trì mỗi ngày chính là chìa khóa để biến vận may thành thành quả thực tế.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhấtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2026, các thông tin liên quan đến loại giấy tờ này có điểm gì mới?
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.
Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lạiĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Từ nay đến giữa năm 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu chuyển biến tích cực.
13 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2026Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của người nộp thuế. Làm thế nào để thực hiện quyết toán thuế nhanh nhất? Dưới đây là các bước hướng dẫn cơ bản.
Người sinh vào khung giờ Tứ mã: Kiếm tiền giỏi bậc nhất nhưng khó giữ củaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sinh đúng vào những khung giờ "Tứ mã" thường được cho là mang số kiếm tiền nhanh, nhưng nếu thiếu tỉnh táo cũng dễ rơi vào cảnh tiền đến rồi lại đi.
Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tiền điện trong Giờ Trái đất 2026Xã hội - 1 ngày trước
Tối 28/3, chỉ sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2026), cả nước đã tiết kiệm được khoảng 463.000kWh điện, tương đương hơn 1 tỷ đồng.
Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự kiến từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 8%, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Về An Giang gặp nam sinh trong clip 27 triệu view gây sốt: Lớn lên từ mất mát và “bản giao kèo 10 năm” với bà nộiĐời sống - 1 ngày trước
Một lời hứa 10 năm, nhưng lại khiến người xem nghẹn lại ngay từ giây đầu tiên.
Vòng hổ phách có trừ tà không? Tìm hiểu ngay trong năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Vòng hổ phách thường được nhắc đến như một loại trang sức phong thủy có khả năng trừ tà. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu vòng hổ phách có thực sự trừ tà hay chỉ là niềm tin truyền miệng.
Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dọc theo tuyến đê tả sông Đáy và các khu dân cư tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), những bãi rác tập kết lộ thiên đã tồn tại hàng chục năm đang trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm. Không chỉ dừng lại ở việc chất đống gây mất mỹ quan, tình trạng đốt rác tùy tiện đang trực tiếp đầu độc môi trường sống và sức khỏe của người dân nơi đây.
