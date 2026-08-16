Xem ngày giờ tuần mới 17/8 - 23/8/2026 để khởi sự mọi việc thuận lợi và tài lộc

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Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này? GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

1. Xem ngày giờ tuần mới chọn khung giờ đẹp động thổ và khai trương thứ hai ngày 17/8/2026

Âm lịch: 05/07/2026 tức ngày Quý Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Hợi; tức Can Chi tương đồng (Thủy) – ngày tốt. Trong ngày khởi công tạo tác trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, cắt áo, làm thủy lợi.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 17/8/2026 là hướng Đông Nam, Tây Bắc mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, mọi người nên chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 18/8/2026

Âm lịch: 06/07/2026 tức ngày Giáp Tý, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày Giáp Tý; tức Chi sinh Can (Thủy, Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Hướng xuất hành tốt trong tháng 18/8 là hướng Đông Bắc, Đông Nam sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Cùng với đó, mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi, nhất là khi di chuyển xa: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 19/8/2026

Âm lịch: 07/07/2026 tức ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày Ất Sửu; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày trung bình.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Chuyên gia phong thủy khuyên, trong ngày 19/8 nên chọn hướng xuất hành mang lại may mắn, tài lộc là hướng Tây Bắc và Đông Nam. Đồng thời, giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

Trong ngày khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 20/8/2026

Âm lịch: 08/07/2026 tức ngày Bính Dần, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Lô Trung Hỏa kị tuổi: Canh Thân, Nhâm Thân.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành của ngày 20/8 nên chọn hướng Tây Nam, hướng Đông. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên lưu ý: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an). Ngày này tạo tác mọi việc đều thuận; Hôn nhân cưới gả sinh con quý; Công danh khoa cử đỗ đạt cao.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 21/8/2026

Âm lịch: 09/07/2026 tức ngày Đinh Mão, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Mão; tức Chi sinh Can (Mộc, Hỏa) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 21/8 mang lại may mắn, tài lộc là hướng Nam và Đông. Đồng thời nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc được thuận lợi: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 22/8/2026

Âm lịch: 10/07/2026 tức ngày Mậu Thìn, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Thìn; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt. Tuy nhiên trong ngày lại có Sao Đê Đại Hung, không có việc nào hợp với ngày này nên chuyên gia phong thủy khuyên nếu thực hiện công việc trọng đại, gia chủ nên chọn sang ngày khác.

Ngày 22/8 thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày mang lại nhiều may mắn, tài lộc là hướng Đông Nam và hướng Bắc; cần tránh xuất hành hướng Nam là hướng xấu.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên lựa chọn trong ngày 22/8 là: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 23/8/2026

Âm lịch: 11/07/2026 tức ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Tỵ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ) – ngày tốt. Trong ngày khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Các hướng xuất hành tốt trong ngày 23/8 là hướng Đông Bắc, hướng Nam mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Giờ xuất hành Lý Thuần Phong thuận lợi nên chọn theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn? GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?