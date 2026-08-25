6 khung giờ hoàng đạo là gì và cách lựa chọn để cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 khẩn cầu đúng việc, đắc linh ứng

2 giờ THIÊNG thắp hương ngày chính Rằm tháng 7 âm lịch cầu may, cầu bình an GĐXH – Ngày chính Rằm tháng 7 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 27/8 dương lịch. Cùng tìm hiểu 2 giờ thiêng thắp hương cầu may trong Rằm tháng 7 âm lịch 2026. Lưu ý mâm cúng và ý nghĩa của lễ cúng trong phong tục Việt.

6 giờ hoàng đạo trong ngày gồm những giờ nào?

Trong phong thủy, ngày và giờ hoàng đạo là ngày giờ tốt để tiến hành các công việc quan trọng. Theo quan niệm dân gian, khi tiến hành các công việc trong ngày hoàng đạo và giờ hoàng đạo sẽ suôn sẻ, hanh thông, có thể tránh được điều không may.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, một ngày đêm âm lịch có 12 giờ, 2 tiếng đồng hồ là một giờ. Các giờ được đặt tên theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trong 12 giờ có 6 giờ hoàng đạo, 6 giờ hắc đạo.

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Những giờ hoàng đạo gồm các tên: Giờ Thanh Long, Giờ Minh Đường, Giờ Kim Quỹ, Giờ Kim Đường, Giờ Ngọc Đường và Giờ Tư Mệnh.

+ Giờ Thanh Long được xem là giờ hoàng đạo tốt nhất, thuộc khung giờ của sao Thiên Ất. Giờ này thường được xem là giờ tốt cho những công việc mang tính vui mừng, khởi sự, đặc biệt là hỷ sự. Kết hôn trong khung giờ này, cuộc sống hôn nhân viên mãn theo quan niệm dân gian.

+ Giờ Minh Đường được xếp vào nhóm giờ hoàng đạo, tốt cho tiến hành những công việc quan trọng với mong muốn mọi việc thuận lợi, có người hỗ trợ. Việc khó khăn trở nên đơn giản và dễ dàng, mọi thứ diễn ra thuận lợi như ý muốn.

+ Giờ Kim Quỹ thuộc sao Nguyệt Tiên và sao Phúc Đức được quan niệm là giờ tốt. Khung giờ thường được lựa chọn cho các công việc liên quan đến tài lộc hoặc những việc quan trọng trong gia đình. Trẻ sinh giờ này cũng thường kháu khỉnh, thông minh, vận trình xán lạn.

+ Giờ Tư Mệnh cũng thuộc nhóm Lục thần Hoàng đạo, thường được quan niệm là thời điểm thuận lợi để bắt đầu những công việc quan trọng.

+ Giờ Ngọc Đường: Khung giờ thuộc sao Thiếu Vi và sao Thiên Khái chiếu sáng. Khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp vào khung giờ này sẽ vô cùng may mắn. Làm việc gì cũng được quý nhân tương trợ và giúp đỡ, thành công đến bất ngờ ngoài mong đợi.

Cách tra 6 giờ hoàng đạo đơn giản

Theo chuyên gia phong thủy, khi chọn giờ tối ưu là chọn được giờ tốt, đồng thời được Tam hợp với ngày/tháng cũng như năm sinh, còn ít nhất cũng phải tránh giờ có Chi xung với các Chi ngày, nhất là tránh thiên khắc, địa xung.

Tức là trong 6 giờ hoàng đạo nên chọn giờ không xung với tuổi của người chọn hoặc xung với Địa chi của năm. Khi chọn giờ Hoàng đạo chỉ nên chọn khoảng giữa, không nên chọn giáp ranh giữa 2 giờ (tốt nhất cộng trừ trong khoảng 15 phút).

Một phương pháp dân gian được lưu truyền là sử dụng bảng thơ lục bát để xác định giờ Hoàng đạo. Trước tiên cần biết ngày đó thuộc địa chi nào, chẳng hạn ngày Tý, Ngọ, Dần, Thân...

Một ngày có 12 giờ, lần lượt từ Tý đến Hợi. Trong bảng tra, hai chữ đầu cho biết nhóm ngày; 12 chữ tiếp theo tương ứng lần lượt với 12 giờ từ Tý đến Hợi. Những chữ có phụ âm đầu là "Đ" được dùng để nhận biết các giờ Hoàng đạo. Ví dụ, với nhóm ngày Dần – Thân, bảng có câu: "Đi đứng bình yên đến đâu cũng được người quen đón chào".

12 chữ sau "Dần, Thân" tương ứng với 12 giờ từ Tý đến Hợi. Những chữ bắt đầu bằng "Đ" rơi vào các giờ Hoàng đạo. Theo bảng tra này, ngày Dần hoặc Thân có các giờ Hoàng đạo là Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi và Tuất.

Tuy nhiên, cách tra bằng câu lục bát chủ yếu có giá trị ghi nhớ và tra cứu nhanh theo lịch pháp dân gian. Nếu lựa chọn giờ cho những việc lớn như cưới hỏi, động thổ, nhập trạch..., người dùng các phương pháp truyền thống thường kết hợp thêm nhiều yếu tố khác thay vì chỉ căn cứ vào một tiêu chí Hoàng đạo. Để lựa chọn được tối ưu nhất, mọi người nên tham khảo tư vấn từ chuyên gia phong thủy.

Rằm tháng 7/2026 nên chọn giờ thế nào để khẩn cầu đúng việc được đắc linh ứng?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Rằm tháng 7 nếu gia đình có nhu cầu xem giờ theo phong tục, có thể bắt đầu bằng việc xác định ngày Can Chi, sau đó tra 6 giờ Hoàng đạo của ngày đó.

Sau khi có 6 khung giờ, có thể tiếp tục lựa chọn thời điểm thuận tiện cho gia đình và tránh giờ xung theo cách tính truyền thống nếu gia chủ có nhu cầu.

Việc chọn giờ cúng đẹp với nhiều gia đình có thể xem như cách tạo sự yên tâm, thể hiện lòng thành và giữ gìn nếp sinh hoạt tín ngưỡng. Mọi người có thể lựa chọn hai giờ thiêng để cúng vào ngày chính Rằm tháng 7 âm lịch là: Giờ Mão (5 - 7 giờ): Giờ Minh Đường và Giờ Mùi (13 - 15 giờ): Giờ Bảo Quang.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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