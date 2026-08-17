3 con giáp đón tuần mới vận may phủ kín

1. Con giáp Tỵ thuận lợi mọi việc

Xem tử vi từ 17/8/2026 đến 23/8/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Tỵ đón tuần mới tràn ngập cát lành nhờ sự bảo hộ của cát tinh Thái Âm. Khoảng thời gian này, Tỵ vô cùng thuận lợi cho các hoạt động ngoại giao, đàm phán và mở rộng mạng lưới khách hàng. Mức năng lượng dồi dào cùng tinh thần minh mẫn giúp cho Tỵ chủ động trong mọi tình huống và gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Trong các buổi gặp gỡ đối tác, các chuyến đi công tác xa, vận may dễ mỉm cười với tuổi Tỵ. Khả năng sáng tạo của bạn được phát huy tối đa, các ý tưởng mới nhanh chóng được sự trợ lực.

Trong tuần, tài lộc của con giáp Tỵ khởi sắc rõ rệt. Các công việc tay trái và sự giới thiệu mang tới cho bạn nguồn thu tốt. Chuyên gia cho rằng, dù tiền bạc rủng rỉnh, bạn vẫn nên kiểm soát tốt thói quen mua sắm bốc đồng để dành ra một khoản tiết kiệm cố định cho tương lai.

Tình cảm của con giáp Tỵ cũng tốt hơn. Sức hút cá nhân của tuổi Tỵ tăng cao giúp bạn trở thành tâm điểm trong các sự kiện xã hội. Người độc thân nếu chủ động mở lòng sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác giới. Các cặp đôi gia tăng sự gắn kết.

2. Con giáp Hợi may mắn

Người tuổi Hợi là con giáp may mắn nhất trong tuần này khi nhận được sự nâng đỡ mạnh mẽ từ hai cát tinh Thiên Đức và Thiên Nguyệt. Đây là thời điểm vàng để cho con giáp Hợi phát huy tối đa năng lực cá nhân, thu về những thành quả xứng đáng trên mọi phương diện. Trong công việc, con giáp Hợi thuận lợi, mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Về tài lộc, con giáp Hợi cũng bùng nổ mạnh mẽ với sự gia tăng vượt bậc từ thu nhập chính, tiền thưởng hiệu suất và lợi nhuận dự án. Bạn có thể trích một phần nhỏ nguồn vốn để đầu tư vào các kênh an toàn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý tránh dồn quá nhiều tiền vào các hoạt động đầu cơ mạo hiểm.

Trong tuần, chuyện tình cảm của con giáp Hợi cũng là một điểm sáng với sức hút cá nhân tỏa sáng. Các cặp đôi có thể xóa bỏ mọi khoảng cách, giúp tình cảm ngày càng thêm sâu đậm và bền chặt.

3. Con giáp Dậu năng động

Tuần mới của con giáp Dậu vô cùng năng động, tràn đầy ý tưởng sáng tạo. Những tình huống phát sinh được Dậu xử lý cực kỳ nhanh nhạy và biết cách làm khuấy động bầu không khí làm việc. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói để tránh vô tình xúc phạm người khác.

Trong công việc, Dậu hoàn thành tốt mọi kế hoạch một cách nhanh chóng. Dù vậy, điểm yếu của bạn tuần này là lời nói quá thẳng thắn, gay gắt nên trước khi chia sẻ điều gì cần lưu ý.

Tài chính của con giáp Dậu khá khả quan khi lương về đúng hạn, cộng thêm một khoản thu nhập nhỏ từ các công việc tay trái.

Đời sống tình cảm sôi động mang đến cho người độc thân nhiều cơ hội hẹn hò. Người đã có đôi có lứa nên kiềm chế sự bướng bỉnh, bao dung hơn với đối phương để tránh tranh cãi vặt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

3 con giáp có vận trình đáng chú ý, Dậu dễ hái quả ngọt, Sửu tiền bạc khởi sắc GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, sau những nỗ lực trước đó, tử vi tuần mới 10-16/8/2026 dự báo 3 con giáp dưới đây có thể đón nhận thành quả và mở rộng các mối quan hệ thuận lợi tốt cho công việc, tiền bạc khởi sắc.



