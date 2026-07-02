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5 thói quen của những người bố có con thành công

Thứ năm, 19:24 02/07/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Không phải điều kiện kinh tế hay những khóa học đắt đỏ, chính cách người bố đồng hành cùng con mỗi ngày mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong quá trình trưởng thành.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những thói quen tưởng chừng đơn giản của bố lại có thể tác động sâu sắc đến trí tuệ, tính cách và khả năng thành công của con trong tương lai.

Bố truyền cho con tinh thần lạc quan và niềm tin vào bản thân

Cha mẹ nào cũng mong con đạt thành tích tốt và có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, theo bà Susan Dominus - giáo sư tại Đại học Yale và biên tập viên của Tạp chí New York Times, điều tạo nên sự khác biệt không phải là số tiền cha mẹ đầu tư cho việc học, mà là môi trường tinh thần họ xây dựng cho con.

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành cuốn sách The Family Dynamic: A Journey Into the Mystery of Sibling Success, bà Susan Dominus đã phỏng vấn hàng trăm chuyên gia cùng nhiều gia đình có những người con đạt thành tựu nổi bật. Kết quả cho thấy, các ông bố có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của con thông qua những hành động diễn ra hằng ngày.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là sự lạc quan. Khi người bố thường xuyên động viên, ghi nhận nỗ lực và khuyến khích con tin vào khả năng của bản thân, trẻ sẽ hình thành sự tự tin và dám đối mặt với thử thách.

Những câu chuyện về khó khăn mà bố từng vượt qua hay những lời khích lệ đúng lúc giúp trẻ hiểu rằng thất bại không phải dấu chấm hết, mà chỉ là bước đệm trên hành trình trưởng thành. Chính suy nghĩ tích cực này sẽ giúp con kiên trì theo đuổi mục tiêu và không dễ dàng bỏ cuộc.

5 thói quen của những người bố có con thành công - Ảnh 1.

Khi người bố thường xuyên động viên, ghi nhận nỗ lực và khuyến khích con tin vào khả năng của bản thân, trẻ sẽ hình thành sự tự tin và dám đối mặt với thử thách. Ảnh minh họa

Bố biết khơi gợi động lực học tập thay vì chỉ gây áp lực

Không ít cha mẹ chỉ quan tâm đến điểm số mà quên mất cảm xúc của con trong quá trình học tập. Khi trẻ chán nản hoặc mất động lực, việc trách mắng hay ép buộc thường chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Theo bà Susan Dominus, nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ học tập hiệu quả hơn khi hiểu được ý nghĩa thực tế của kiến thức đối với ước mơ và mục tiêu tương lai.

Chẳng hạn, thay vì yêu cầu con phải học giỏi Toán chỉ để đạt điểm cao, người bố có thể giải thích rằng môn học này sẽ là nền tảng nếu sau này con muốn trở thành kỹ sư, kiến trúc sư hay nhà khoa học.

Cách định hướng này giúp trẻ nhận ra việc học không đơn thuần là hoàn thành bài kiểm tra, mà là hành trang để hiện thực hóa những điều mình yêu thích. Người bố càng dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của con, càng dễ giúp con duy trì động lực học tập lâu dài.

Bố trao cho con cơ hội tự lập và chịu trách nhiệm

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều gia đình hiện nay là cha mẹ can thiệp quá sâu vào mọi việc của con. Từ học tập, sinh hoạt cho đến giải quyết các khó khăn, trẻ đều có người lớn đứng ra xử lý thay.

Theo các chuyên gia được bà Dominus phỏng vấn, ở những gia đình có con thành công, người bố thường đóng vai trò là người hướng dẫn thay vì kiểm soát mọi thứ.

Họ sẵn sàng để con tự đưa ra lựa chọn, tự giải quyết những vấn đề phù hợp với lứa tuổi và chấp nhận cả những thất bại nhỏ. Qua mỗi lần vấp ngã, trẻ học được cách chịu trách nhiệm, rèn luyện khả năng tư duy và nâng cao bản lĩnh.

Khi được bố tin tưởng giao nhiệm vụ và trao quyền quyết định, con sẽ cảm thấy mình có giá trị, từ đó phát triển tính chủ động và sự tự tin trong cuộc sống.

Bố có thói quen cùng con khám phá để nuôi dưỡng trí tò mò

Các chuyên gia tâm lý học phát triển cho rằng khả năng học hỏi suốt đời là một trong những phẩm chất quan trọng giúp trẻ thành công trong bối cảnh xã hội không ngừng thay đổi.

Để hình thành phẩm chất này, người bố có vai trò đặc biệt quan trọng. Thay vì chỉ nhắc con học bài, bố có thể dành thời gian cùng con đọc sách, tìm hiểu thiên nhiên, lắp ráp mô hình, làm thí nghiệm nhỏ hoặc khám phá những địa điểm mới.

Mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để trẻ đặt câu hỏi, quan sát và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những đứa trẻ thường xuyên được cha mẹ tạo điều kiện khám phá sẽ có khả năng sáng tạo tốt hơn, tiếp thu kiến thức nhanh hơn và linh hoạt hơn khi giải quyết vấn đề.

Không chỉ vậy, khoảng thời gian bố cùng con trải nghiệm còn góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó, tạo nên những ký ức đẹp theo con suốt cuộc đời.

5 thói quen của những người bố có con thành công - Ảnh 2.

Khi được bố tin tưởng giao nhiệm vụ và trao quyền quyết định, con sẽ cảm thấy mình có giá trị, từ đó phát triển tính chủ động và sự tự tin trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Bố yêu thương và đồng hành thay vì đặt nặng thành tích

Điều cuối cùng nhưng cũng là yếu tố có sức ảnh hưởng lâu dài nhất chính là tình yêu thương vô điều kiện của người bố.

Những ông bố giúp con phát triển tốt thường không coi điểm số hay thành tích là thước đo duy nhất. Họ khuyến khích con cố gắng hết mình, đồng thời luôn ở bên động viên khi con gặp thất bại.

Trong cuốn sách của mình, bà Susan Dominus nhắc đến câu chuyện của đạo diễn Broadway Diane Paulus. Mẹ của bà không áp đặt con phải đi theo một con đường định sẵn mà luôn tôn trọng lựa chọn cá nhân, để con tự khám phá đam mê và trưởng thành theo cách riêng.

Đối với người bố cũng vậy, việc tạo cho con một không gian phát triển tự nhiên, không bị đè nặng bởi kỳ vọng quá mức sẽ giúp trẻ mạnh dạn theo đuổi mục tiêu và phát huy hết khả năng của mình.

Khi con hiểu rằng bố yêu thương mình không phải vì thành tích mà vì chính con người mình, trẻ sẽ có cảm giác an toàn về mặt tinh thần, tự tin hơn trước những thử thách và dám bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những mục tiêu lớn hơn.

Không có công thức nuôi dạy con nào hoàn hảo, nhưng những thói quen tích cực của người bố mỗi ngày có thể tạo nên ảnh hưởng lâu dài đối với sự phát triển của trẻ. 

Truyền cho con sự lạc quan, khơi gợi động lực học tập, trao quyền tự lập, nuôi dưỡng trí tò mò và đồng hành bằng tình yêu thương là những nền tảng quan trọng giúp con không chỉ học tốt mà còn trở thành một người tự tin, bản lĩnh và dễ gặt hái thành công trong tương lai.

5 thói quen của những người bố có con thành công - Ảnh 3.Không cần học thêm nhiều, trẻ vẫn có thể trở thành học sinh giỏi nếu duy trì 3 thói quen này

GĐXH - Nếu được định hướng đúng cách, ngay cả những học sinh có thành tích trung bình cũng có thể cải thiện kết quả và vươn lên dẫn đầu lớp.

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