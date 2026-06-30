3 câu nói làm lộ EQ thấp của con

Một đứa trẻ học giỏi chưa chắc đã dễ hòa đồng, trong khi một đứa trẻ biết kiểm soát cảm xúc, biết đồng cảm và chịu trách nhiệm thường có nhiều lợi thế hơn trên hành trình trưởng thành.

Theo các chuyên gia giáo dục, nếu trẻ thường xuyên lặp lại một số câu nói dưới đây mà không được cha mẹ uốn nắn, đó có thể là tín hiệu cho thấy khả năng quản lý cảm xúc và nhận thức của trẻ còn hạn chế.

Cậu bé học giỏi nhưng không ai muốn chơi cùng

Hạo Hạo (Trung Quốc) là con của một giáo viên. Từ nhỏ, cậu được gia đình đầu tư rất nhiều cho việc học và luôn đạt thành tích nổi bật. Trong lớp, Hạo Hạo thường xuyên trả lời được những câu hỏi khó, được giáo viên đánh giá cao và trở thành học sinh xuất sắc.

Thế nhưng, trái ngược với thành tích học tập, Hạo Hạo lại không được bạn bè yêu mến. Các bạn đều ngại tiếp xúc vì cho rằng cậu ích kỷ, thiếu tôn trọng người khác.

Một lần, khi mượn bút của bạn nhưng bị từ chối, Hạo Hạo đã tự ý lấy luôn chiếc bút đó. Khi cô giáo hỏi nguyên nhân, cậu không thừa nhận hành vi của mình mà quay sang trách bạn keo kiệt.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân không nằm ở năng lực học tập mà ở cách nuôi dạy. Việc cha mẹ quá chiều chuộng, ít hướng dẫn con về trách nhiệm và cách cư xử đã khiến EQ của trẻ không được phát triển đúng hướng.

3 câu nói thường xuất hiện ở trẻ có EQ thấp

Không phải mọi biểu hiện của EQ của trẻ thấp đều đến từ sự bướng bỉnh. Một số trẻ lại luôn nghi ngờ chính mình. Ảnh minh họa

"Không phải con"

Đây là biểu hiện phổ biến của những đứa trẻ có xu hướng né tránh trách nhiệm.

Mỗi khi xảy ra sự việc không như ý, phản ứng đầu tiên của trẻ là phủ nhận hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn nhận sai sót của bản thân.

Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ dễ hình thành thói quen thiếu trách nhiệm, kém đồng cảm và luôn cho mình là trung tâm.

Khả năng dám nhận lỗi và sửa sai là một phần quan trọng trong quá trình phát triển trí tuệ cảm xúc.

"Con muốn nó"

Một số trẻ luôn muốn mọi việc diễn ra theo ý mình. Khi mong muốn không được đáp ứng, các em dễ nổi nóng, ăn vạ hoặc tìm mọi cách để đạt được điều mình muốn.

Đây là dấu hiệu cho thấy trẻ còn yếu trong việc kiểm soát cảm xúc và chấp nhận giới hạn. Nếu cha mẹ luôn nhượng bộ, trẻ sẽ khó học được cách kiên nhẫn, lắng nghe và tôn trọng người khác.

Theo thời gian, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ cũng như khả năng thích nghi khi trưởng thành.

"Con không thể"

Không phải mọi biểu hiện của EQ của trẻ thấp đều đến từ sự bướng bỉnh. Một số trẻ lại luôn nghi ngờ chính mình.

Các em thường nói "Con không làm được", "Con không thể", thậm chí từ bỏ trước khi bắt đầu vì sợ thất bại. Việc thiếu tự tin khiến trẻ ngại thử thách, khó vượt qua khó khăn và dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cha mẹ cần giúp con xây dựng niềm tin vào năng lực của chính mình thay vì để trẻ mãi ở trong vùng an toàn.

Muốn EQ của trẻ phát triển tốt, cha mẹ nên tránh 2 sai lầm

Nuông chiều con vô điều kiện

Nhiều bậc phụ huynh muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất nên sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ.

Tuy nhiên, nếu trẻ luôn được thỏa mãn mọi mong muốn mà không cần nỗ lực hay biết chờ đợi, các em rất dễ hình thành tính ích kỷ, thiếu lòng biết ơn và không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Một đứa trẻ có trí tuệ cảm xúc tốt cần được học cách chia sẻ, chịu trách nhiệm và biết trân trọng những gì mình đang có.

Thường xuyên quát mắng hoặc dùng đòn roi

Giáo dục bằng bạo lực có thể khiến trẻ nghe lời trong thời gian ngắn nhưng lại để lại nhiều tác động tiêu cực về lâu dài.

Khi thường xuyên bị chỉ trích, xúc phạm hoặc đánh mắng, trẻ dễ trở nên tự ti, lo lắng hoặc phản ứng bằng sự chống đối. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc và giao tiếp với mọi người.

Thay vì trừng phạt, cha mẹ nên kiên nhẫn hướng dẫn, giúp con hiểu hậu quả của hành vi và tạo cơ hội để con tự sửa sai.

Rèn luyện EQ cho trẻ cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Việc phát triển EQ của trẻ không thể diễn ra trong ngày một ngày hai mà là cả một quá trình đồng hành của gia đình.

Cha mẹ nên tạo điều kiện để con được bày tỏ cảm xúc, học cách lắng nghe người khác, biết nhận lỗi khi mắc sai lầm và tự giải quyết những vấn đề phù hợp với độ tuổi.

Khi trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường tôn trọng, yêu thương nhưng có nguyên tắc rõ ràng, các em sẽ dần hình thành sự tự tin, lòng trắc ẩn và khả năng ứng xử tích cực.

Thành công của một đứa trẻ trong tương lai không chỉ được quyết định bởi điểm số hay IQ, mà còn phụ thuộc rất lớn vào trí tuệ cảm xúc.

Vì vậy, việc giúp con phát triển EQ ngay từ những năm đầu đời chính là món quà quý giá mà cha mẹ có thể dành cho con.