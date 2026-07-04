Đàn ông EQ thấp thường lớn lên bên cạnh 3 kiểu người cha này
GĐXH - Trí tuệ cảm xúc (EQ) của trẻ không chỉ chịu ảnh hưởng từ môi trường học tập mà còn được hình thành qua cách cha mẹ cư xử mỗi ngày.
Đặc biệt, với con trai, hình mẫu từ người cha có thể tác động mạnh đến khả năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử trong tương lai.
Theo nhiều chuyên gia, thành công trong cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào chỉ số IQ mà còn gắn chặt với khả năng thấu hiểu cảm xúc, kiểm soát bản thân và xây dựng các mối quan hệ xã hội.
Với con trai, người cha thường là hình mẫu đầu tiên để trẻ học cách ứng xử và định hình nhân cách.
Dưới đây là 3 đặc điểm ở người cha dễ khiến con trai EQ thấp mà các bậc phụ huynh nên lưu ý.
Người cha EQ thấp không tôn trọng vợ trước mặt con
Gia đình là nơi trẻ tiếp xúc với những bài học đầu tiên về tình yêu, sự tôn trọng và cách đối xử giữa các thành viên. Vì vậy, cách người cha cư xử với người mẹ sẽ trở thành "tấm gương" để con trai quan sát và học theo.
Nếu người cha thường xuyên quát mắng, coi thường hoặc thiếu tôn trọng vợ, trẻ rất dễ hình thành nhận thức lệch lạc về bình đẳng trong các mối quan hệ.
Khi trưởng thành, điều này có thể ảnh hưởng đến cách con ứng xử với bạn đời, đồng nghiệp và những người xung quanh.
Ngược lại, một người cha biết lắng nghe, chia sẻ và cư xử văn minh với vợ sẽ giúp con trai học được sự tôn trọng, đồng cảm và trách nhiệm trong các mối quan hệ.
Người cha có EQ thấp trong giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn
Trẻ em học hỏi rất nhiều thông qua việc quan sát. Vì thế, nếu người cha thường xuyên nóng nảy, cố chấp, thích hơn thua hoặc ôm giữ sự thù hằn, con cũng dễ bắt chước những cách phản ứng tiêu cực đó.
Theo thời gian, trẻ có thể trở nên khó kiểm soát cảm xúc, thiếu sự đồng cảm và gặp nhiều trở ngại trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội.
Ngược lại, khi người cha biết bình tĩnh xử lý mâu thuẫn, sẵn sàng xin lỗi khi sai và cư xử bao dung với người khác, con trai cũng sẽ học được kỹ năng quản lý cảm xúc và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực hơn.
Người cha quá áp đặt và độc đoán
Không ít cha mẹ cho rằng con trai phải mạnh mẽ, cứng rắn nên thường áp đặt suy nghĩ của mình, không cho con cơ hội bày tỏ cảm xúc hoặc đưa ra ý kiến.
Việc thường xuyên phủ nhận cảm xúc của trẻ, ép con phải nghe theo mọi quyết định của người lớn có thể khiến trẻ dần trở nên tự ti, rụt rè và thiếu khả năng tự đưa ra lựa chọn.
Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường quá kiểm soát cũng dễ gặp khó khăn khi giao tiếp, ngại thể hiện bản thân và thiếu sự tự tin trong cuộc sống. Đây đều là những biểu hiện cho thấy EQ chưa được phát triển đúng mức.
Muốn con có EQ cao, cha mẹ cần thay đổi từ chính mình
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng trí tuệ cảm xúc của trẻ được nuôi dưỡng trước hết từ cách cha mẹ quản lý cảm xúc của chính mình.
Khi người lớn biết kiểm soát cơn nóng giận, tôn trọng cảm xúc của con, lắng nghe thay vì phán xét và thể hiện tình yêu bằng cả lời nói lẫn hành động, trẻ sẽ học được cách đồng cảm, biết chia sẻ và ứng xử phù hợp với người khác.
Gia đình không cần phải hoàn hảo, nhưng một môi trường tràn đầy sự tôn trọng, yêu thương và giao tiếp tích cực sẽ tạo nền tảng quan trọng để trẻ phát triển cả về trí tuệ lẫn trí tuệ cảm xúc, từ đó tự tin hơn trong học tập, công việc và cuộc sống sau này.
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